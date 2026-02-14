Vasemmistoliitto

Timo Furuholm: Varusmiesten päiväraha nostettava – ei ole oikein, että maanpuolustus aiheuttaa nuorille taloudellista taakkaa

17.2.2026 08:57:03 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm vaatii hallitukselta toimia varusmiesten päivärahan korottamiseksi. Furuholmin mukaan Suomen turvallisuuteen panostetaan tällä hetkellä historiallisia summia, mutta samalla varusmiehet joutuvat kantamaan palveluksesta aiheutuvia kustannuksia omasta kukkarostaan.

kansanedustaja Timo Furuholm
Kuva: Antti Yrjönen

– Kun varustautumiseen käytetään miljardeja euroja, on väärin ja kestämätöntä, että varusmiehet joutuvat tinkimään toimeentulostaan suorittaessaan lakisääteistä velvollisuuttaan. Asevelvollisuus ei saa olla taloudellinen rasite, Furuholm sanoo.

Varusmiesten päiväraha on nykyisellään niin alhainen, että monet joutuvat turvautumaan säästöihinsä tai jopa velkaan selvitäkseen palveluksen aikaisista menoista. Tilanne on tunnistettu myös asiantuntijalausunnoissa eduskunnalle. Varusmiesliiton mukaan päivärahan taso pakottaa osan varusmiehistä hakeutumaan lyhyimpään mahdolliseen palvelukseen tai lykkäämään palvelusta taloudellisista syistä.

Furuholmin mukaan kyse ei ole pelkästään oikeudenmukaisuudesta vaan myös puolustuskyvystä.

– Motivoitunut varusmies on koko puolustusjärjestelmämme perusta. Jos palvelus aiheuttaa taloudellista huolta, se heikentää motivaatiota ja voi vaikuttaa myös siihen, hakeutuuko nuori esimerkiksi johtajakoulutukseen.

Furuholm vaatii hallitusta tuomaan eduskuntaan esityksen varusmiesten päivärahan korotuksesta ja sitoutumaan siihen, että asevelvollisten toimeentulo turvataan jatkossa kustannustason kehitystä vastaavasti. Puolustusta ei voi rakentaa nuorten taloudellisen epävarmuuden varaan.

Lisäksi Furuholm korostaa, että varusmiesten hyvinvointi edellyttää myös riittäviä mielenterveyspalveluita.

– Palvelus on monelle nuorelle kuormittava elämäntilanne, ja tuen on oltava saatavilla nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Mielenterveyspalveluiden resursointi Puolustusvoimissa on varmistettava niin, että jokainen apua tarvitseva myös sitä saa. Nuorten jaksamisesta huolehtiminen on yhtä lailla osa kokonaisturvallisuutta kuin kalustohankinnat, Furuholm toteaa.

