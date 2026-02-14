Timo Furuholm: Varusmiesten päiväraha nostettava – ei ole oikein, että maanpuolustus aiheuttaa nuorille taloudellista taakkaa
17.2.2026 08:57:03 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm vaatii hallitukselta toimia varusmiesten päivärahan korottamiseksi. Furuholmin mukaan Suomen turvallisuuteen panostetaan tällä hetkellä historiallisia summia, mutta samalla varusmiehet joutuvat kantamaan palveluksesta aiheutuvia kustannuksia omasta kukkarostaan.
– Kun varustautumiseen käytetään miljardeja euroja, on väärin ja kestämätöntä, että varusmiehet joutuvat tinkimään toimeentulostaan suorittaessaan lakisääteistä velvollisuuttaan. Asevelvollisuus ei saa olla taloudellinen rasite, Furuholm sanoo.
Varusmiesten päiväraha on nykyisellään niin alhainen, että monet joutuvat turvautumaan säästöihinsä tai jopa velkaan selvitäkseen palveluksen aikaisista menoista. Tilanne on tunnistettu myös asiantuntijalausunnoissa eduskunnalle. Varusmiesliiton mukaan päivärahan taso pakottaa osan varusmiehistä hakeutumaan lyhyimpään mahdolliseen palvelukseen tai lykkäämään palvelusta taloudellisista syistä.
Furuholmin mukaan kyse ei ole pelkästään oikeudenmukaisuudesta vaan myös puolustuskyvystä.
– Motivoitunut varusmies on koko puolustusjärjestelmämme perusta. Jos palvelus aiheuttaa taloudellista huolta, se heikentää motivaatiota ja voi vaikuttaa myös siihen, hakeutuuko nuori esimerkiksi johtajakoulutukseen.
Furuholm vaatii hallitusta tuomaan eduskuntaan esityksen varusmiesten päivärahan korotuksesta ja sitoutumaan siihen, että asevelvollisten toimeentulo turvataan jatkossa kustannustason kehitystä vastaavasti. Puolustusta ei voi rakentaa nuorten taloudellisen epävarmuuden varaan.
Lisäksi Furuholm korostaa, että varusmiesten hyvinvointi edellyttää myös riittäviä mielenterveyspalveluita.
– Palvelus on monelle nuorelle kuormittava elämäntilanne, ja tuen on oltava saatavilla nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Mielenterveyspalveluiden resursointi Puolustusvoimissa on varmistettava niin, että jokainen apua tarvitseva myös sitä saa. Nuorten jaksamisesta huolehtiminen on yhtä lailla osa kokonaisturvallisuutta kuin kalustohankinnat, Furuholm toteaa.
Yhteyshenkilöt
Timo FuruholmkansanedustajaPuh:050 551 0421timo.furuholm@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Timo Furuholm: Hallitus petti lupauksensa ja jätti nuoret miehet syrjäytymään14.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm arvostelee Orpon hallitusta nuorten miesten unohtamisesta. Hallituksen leikkaukset toimeentulotuesta osuvat etenkin tulottomiin, yksinäisiin nuoriin miehiin.
Jessi Jokelainen: Hallituksen keinot vähentää raskaussyrjintää pelkkää puuhastelua12.2.2026 12:41:19 EET | Tiedote
Hallituksen esitys raskaussyrjinnän vähentämisestä tasa-arvolakia täsmentämällä on juuri ollut lausuntokierroksella. Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelaisen mukaan hallitus pyrkii esityksellä lähinnä kiillottamaan kilpeään, kun se toisella kädellä romuttaa työelämän tasa-arvoa.
Pia Lohikoski: Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut pelastettava12.2.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Lapsiasiavaltuutettu julkaisi tänään kertomuksensa eduskunnalle. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikosken mielestä kertomus nostaa hyvin esiin lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä huolia.
Vasemmistonaiset: Seksuaalinen häirintä ja vihapuhe uhkaavat demokratiaa11.2.2026 11:20:40 EET | Tiedote
Eduskunnassa ilmi tulleet avustajiin kohdistuneet häirintätapaukset osoittavat, että seksuaalinen ja sukupuolittunut häirintä läpäisee politiikan kaikki tasot. Työpaikoilla, kuten eduskunnassa, tapahtuva seksuaalinen häirintä on kielletty työsuojelulaissa ja työnantajalla on velvollisuus ennaltaehkäistä häirintää sekä päävastuu häirintään puuttumisessa. Politiikassa luottamushenkilöinä toimivia naisia ja vähemmistöjen edustajia ei suojaa yhtä vahvat lakipykälät. Sukupuoli voi toimia rikoksen koventamisperusteena ja vihapuhe voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön, mutta Suomen lainsäädännössä ei erikseen mainita vihapuhetta eikä aseteta sille rangaistuksia, kuten on esimerkiksi Saksassa.
Minja Koskela: Sosiaalipalveluiden 100 miljoonan leikkausfarssi osoittaa oikeistohallituksen ja ministeri Juuson kyvyttömyyden11.2.2026 10:39:38 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela katsoo sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson epäonnistuneen sosiaalihuoltoa koskevien säästölinjauksien valmistelussa. Sosiaalihuollon 100 miljoonan euron säästöjä etsinyt työryhmä on julkaissut tänään ehdotuksensa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme