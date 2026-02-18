Lasipalatsikortteli täyttää 90 vuotta - juhlavuosi käynnistyy syntymävuoden elokuvanäytöksellä Bio Rexissä
18.2.2026 09:00:00 EET | Lasipalatsikortteli Oy | Tiedote
Lasipalatsikortteli täyttää 90 vuotta vuonna 2026. Helsingin keskustan ikoninen kortteli juhlistaa merkkivuottaan nostamalla esiin Lasipalatsin tarinoita ja tekijöitä sekä tarjoamalla yleisölle avoimia tapahtumia koko juhlavuoden ajan.
Juhlavuosi käynnistyy maaliskuussa klassikkoelokuvan voimin, kun Lasipalatsin Bio Rexissä näytetään Charles Chaplinin Nykyaika-elokuva 1.3. ja 8.3. klo 14. Nykyaikaa esitettiin jo 90 vuotta sitten vuonna 1936, silloin uutukaisessa Lasipalatsin Bio Rexissä. Elokuvateatteri oli avatessaan Pohjoismaiden nykyaikaisin elokuvateatteri. Juhlavuoden kunniaksi liput klassikkoelokuvaan maksavat 5 euroa, liput gilda.fi. Juhlanäytökset järjestää Elokuvateatteri Gilda ja Lasipalatsikortteli Oy.
Vuonna 1936 käyttöön otettu Lasipalatsi rakennettiin alun perin väliaikaiseksi rakennukseksi vuoden 1940 olympialaisia varten. Rakennuksen oli määrä väistyä kisojen jälkeen, mutta toisin kävi: modernistinen maamerkki jäi pysyväksi osaksi Helsingin kaupunkikuvaa. Vuosikymmenten varrella Lasipalatsissa on käyty kauppaa, nautittu viihteestä ja myös tehty mediahistoriaa, kun tiloissa on toimitettu muun muassa Yleisradion ja MTV3:n televisio-ohjelmia. Lasipalatsikortteli muodostuu Lasipalatsista, vuonna 2023 remontoidusta Kulttuurikasarmista sekä Lasipalatsin aukiosta. Yhdessä ne luovat elävän kokonaisuuden, jossa historia ja nykyhetki kohtaavat.
Juhlavuoden ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin kevään aikana, luvassa on runsaasti tapahtumia ja juhlavuotta varten suunniteltuja tuotteita. Lasipalatsikortteli kutsuu kaupunkilaiset ja vierailijat mukaan juhlimaan 90-vuotiasta tarinaa, joka jatkuu yhä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marjo Sahi, Lasipalatsikortteli Oy:n operatiivinen päällikkö
+358 50 466 2370
marjo.sahi@rexevents.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.