Lasipalatsikortteli täyttää 90 vuotta - juhlavuosi käynnistyy syntymävuoden elokuvanäytöksellä Bio Rexissä

Juhlavuosi käynnistyy maaliskuussa klassikkoelokuvan voimin, kun Lasipalatsin Bio Rexissä näytetään Charles Chaplinin Nykyaika-elokuva 1.3. ja 8.3. klo 14. Nykyaikaa esitettiin jo 90 vuotta sitten vuonna 1936, silloin uutukaisessa Lasipalatsin Bio Rexissä. Elokuvateatteri oli avatessaan Pohjoismaiden nykyaikaisin elokuvateatteri. Juhlavuoden kunniaksi liput klassikkoelokuvaan maksavat 5 euroa, liput gilda.fi. Juhlanäytökset järjestää Elokuvateatteri Gilda ja Lasipalatsikortteli Oy.



Vuonna 1936 käyttöön otettu Lasipalatsi rakennettiin alun perin väliaikaiseksi rakennukseksi vuoden 1940 olympialaisia varten. Rakennuksen oli määrä väistyä kisojen jälkeen, mutta toisin kävi: modernistinen maamerkki jäi pysyväksi osaksi Helsingin kaupunkikuvaa. Vuosikymmenten varrella Lasipalatsissa on käyty kauppaa, nautittu viihteestä ja myös tehty mediahistoriaa, kun tiloissa on toimitettu muun muassa Yleisradion ja MTV3:n televisio-ohjelmia. Lasipalatsikortteli muodostuu Lasipalatsista, vuonna 2023 remontoidusta Kulttuurikasarmista sekä Lasipalatsin aukiosta. Yhdessä ne luovat elävän kokonaisuuden, jossa historia ja nykyhetki kohtaavat.



Juhlavuoden ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin kevään aikana, luvassa on runsaasti tapahtumia ja juhlavuotta varten suunniteltuja tuotteita. Lasipalatsikortteli kutsuu kaupunkilaiset ja vierailijat mukaan juhlimaan 90-vuotiasta tarinaa, joka jatkuu yhä.