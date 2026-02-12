”Olemme vaarassa menettää kokonaisen sukupolven” – Ukrainan lasten mielenterveys on kriisissä neljän sotavuoden jälkeen
17.2.2026 10:00:00 EET | Plan International | Tiedote
Lastenoikeusjärjestö Plan International varoittaa lasten syvenevästä mielenterveyskriisistä, kun täysimittainen sota Ukrainassa on kestänyt neljä vuotta. Ilman pitkäjänteisiä panostuksia mielenterveyteen ja psykososiaaliseen tukeen kokonainen sukupolvi on vaarassa kasvaa pitkäaikaisten traumojen kanssa, varoittaa Ukrainasta juuri palannut ohjelmajohtaja Annukka von Kaufmann.
Joka kolmas lapsi Ukrainassa kertoo koulukokeiden aiheuttavan enemmän stressiä kuin ilmahälytyssireenit. Sota on muuttanut perustavanlaatuisesti lasten käsitystä turvallisuudesta ja normaalista arjesta.
”Kaikki Ukrainan lapset jakavat kokemuksen pommisuojissa nukkumisesta ja toistuvista hälytyksistä. Monet ovat eläneet pitkiä jaksoja ilman lähiopetusta tai sähköä. Kyse ei ole enää lyhytaikaisesta kriisistä ja hätäavusta vaan peruuttamattoman vahingon estämisestä kokonaiselle sukupolvelle”, sanoo Sven Coppens, Plan Internationalin Ukrainan humanitaarisen avun johtaja.
Monet lapset ovat joutuneet pakenemaan kotoaan useita kertoja. He ovat menettäneet kodin, leikkipaikat ja luokkahuoneet. Jopa 4,6 miljoonan lapsen koulunkäynti on vakavasti häiriintynyt, ja 11 prosenttia lapsista käy koulua verkossa.
Pitkittynyt etäopetus on heikentänyt mahdollisuuksia oppia ja luoda ystävyyssuhteita. Joka kolmas lapsi on kokenut läheisen ystävän tai perheenjäsenen kuoleman tai vammautumisen. Monet lapset joutuvat myös olemaan erossa rintamalla olevista perheenjäsenistään.
”Jatkuvassa pelossa eläminen vaikuttaa siihen, miten lapset puhuvat, oppivat ja ovat vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tämä ei ole pelkkää stressiä. Puhumme syvästä ahdingosta, jolla on pitkäkestoisia seurauksia”, sanoo Tetiana Zaiets, Plan Internationalin lastensuojelun asiantuntija Ukrainassa.
Psyykkinen kuormitus näkyy muun muassa pelkona, painajaisina, aggressiivisuutena, vetäytymisenä ja keskittymisvaikeuksina. Plan Internationalin kanssa työskentelevät asiantuntijat raportoivat myös muisti- ja puhehäiriöiden lisääntymisestä erityisesti niillä Ukrainan alueilla, joilla sota on tehnyt pahimpia tuhoja.
Sodan vaikutukset ulottuvat myös perheisiin ja huoltajiin, jotka kamppailevat stressin, uupumuksen ja epävarmuuden kanssa.
”Jos huoltajat ovat ylikuormittuneita, lapset aistivat sen välittömästi”, Coppens selittää.
”Vastaavasti kun huoltajat saavat tukea ja kykenevät selviytymään, lapset heijastavat usein samaa kestokykyä. Siksi olemme asettaneet mielenterveyden ja psykososiaalisen tuen etusijalle.”
Plan International tukee lapsia ja perheitä muun muassa tarjoamalla mielenterveys- ja psykososiaalista tukea sekä perustamalla lapsiystävällisiä tiloja esimerkiksi kunnostettuihin pommisuojiin, kerrostaloihin ja sairaaloihin.
Lapsiystävällisissa tiloissa lapset saavat leikkiä, oppia ja kokea normaalia arkea turvallisessa ympäristössä. Lisäksi Plan tarjoaa vanhemmille tukea stressinhallintaan ja vuorovaikutukseen lasten kanssa.
Esimerkiksi Odessassa, Mykolajivissa ja Hersonissa Plan tarjoaa Suomen ulkoministeriön tuella yksilö- ja ryhmäterapiaa lapsille ja heidän vanhemmilleen. Lisäksi Plan tukee sukupuolistuneen väkivallan vastaista työtä tarjoamalla lakiapua ja psykososiaalista tukea väkivallan uhreille ja muille apua tarvitseville.
”Jaamme käteisapua kaikkein haavoittuvimmille ihmisille, jotka ovat esimerkiksi menettäneet omaisuuttaan ja joutuneet jättämään kotinsa. Tämä on ollut erityisen toivottu avustusmuoto, koska se on auttanut ihmisiä varautumaan talveen, joka on tänä vuonna ollut erityisen ankara”, kertoo Plan International Suomen ohjelmajohtaja Annukka von Kaufmann.
Tarve ylittää kuitenkin selvästi resurssit: Ukrainan 10,8 miljoonasta humanitaarista apua tarvitsevasta ihmisestä vain noin kolmasosa saa tällä hetkellä tukea.
Plan International vetoaa kansainväliseen yhteisöön, jotta koulutukseen, mielenterveyteen ja psykososiaalisiin palveluihin panostetaan pitkäjänteisesti.
”Jos emme toimi nyt, saatamme menettää kokonaisen sukupolven”, Annukka von Kaufmann sanoo.
Yhteyshenkilöt
Annukka von KaufmannOhjelmajohtajaPlan International Suomi
Plan International Suomen ohjelmajohtaja Annukka von Kaufmann on juuri palannut Ukrainasta (Kiova, Odessa) ja haastateltavissa.
Inka KovanenViestinnän erityisasiantuntijaPlan International Suomi
(lomalla ti 17.2. – to 19.2.)
Kalle HeinoTuottaja (viestintä)Plan International SuomiPuh:+358 50 367 4564kalle.heino@plan-international.org
Plan International Suomi
Kehitysyhteistyö- ja humanitaarinen järjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevan tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Työskentelemme yli 80 maassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Plan International
Tytöt ottavat vallan – paikkansa Girls Takeoverissa luovuttavat pääministeri Petteri Orpo, HUSin Matti Bergendahl, Kuntaliiton Minna Karhunen, Ammattiliitto Pron Niko Simola ja Aamulehden Sanna Keskinen12.2.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Johtajat astuvat syrjään päiväksi, kun tytöt ja nuoret naiset valtaavat heidän paikkansa. Plan Internationalin Girls Takeover -tempaus on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan, kun tyttöjen ja naisten oikeuksia kyseenalaistetaan rajusti eri puolilla maailmaa.
Uusi selvitys: Seksuaali- ja lisääntymisoikeudet jännitteenä Orpon hallituksen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa6.2.2026 09:51:11 EET | Tiedote
Seksuaali- ja lisääntymisoikeudet ovat vastatuulessa ympäri maailmaa. Suomella on osaamista ja mahdollisuuksia puolustaa niitä, toteaa Plan International Suomen tuore selvitys.
Tulvat estävät jopa 250 000 lapsen koulunkäynnin Mosambikissa30.1.2026 14:13:24 EET | Tiedote
Mosambikissa uuden lukuvuoden alkaminen on siirretty helmikuun loppuun tuhoisien tulvien vuoksi. Plan International on huolissaan siitä, että jopa 250 000 lasta jää ilman opetusta.
Planin aineettomat lahjat edistävät tyttöjen koulutusta ja auttavat lapsia kriisien keskellä27.11.2025 08:57:23 EET | Tiedote
Aineeton lahja lasten oikeuksien edistämiseksi on sydäntä lämmittävä lahjaidea läheiselle. Tänä jouluna Plan International Suomen aineeton lahja turvaa tyttöjen koulutuksen sekä tarjoaa apua lapsille ja perheille keskellä kriisejä.
Vammaiset tytöt -media voitti Planin tyttöpalkinnon9.10.2025 19:45:00 EEST | Tiedote
Suomen historian toinen Planin tyttöpalkinto jaettiin 9.10. Helsingissä. Palkinnon voitti Vammaiset tytöt -media, joka tekee vammaisten tyttöjen kokemuksia näkyviksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme