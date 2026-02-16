Assin taidehankinnat julkistettu – taide osana inhimillistä sairaalakokemusta

Kanta-Hämeen uuden Ahveniston sairaalan, eli Assin, taidehankinnat on julkistettu. Vuonna 2019 laaditun taideohjelman Inhimillisen kohtaamisen hetki tavoitteena oli tukea hankkeen visiota maailman inhimillisimmän sairaalan rakentamisesta ja tehdä sitä näkyväksi visuaalisin keinoin.

Teokset on integroitu osaksi rakennuksen arkkitehtuuria ja potilaan kulkua sairaalassa. Taide ei ole irrallinen lisä, vaan osa tilojen kokemuksellista kokonaisuutta.

Taide syntyi kuuntelemalla sairaalan arkea

Taideohjelman valmistelu käynnistyi pysähtymällä peruskysymyksen äärelle: mitä taide voi merkitä sairaalassa? Ohjelmaa valmisteltiin työpajoissa yhdessä suunnittelijoiden, hoitajien ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Keskusteluissa kuultiin arjen kokemuksia – miltä odottaminen tuntuu, missä kohdataan surua, missä tarvitaan keveyttä ja missä rauhaa.

Taidekoordinaattori Kirsi Pitkäsen mukaan lähtökohtana oli ihmisen kokemus. –Sairaala on paikka, jossa kohdataan suuria tunteita – helpotusta, pelkoa, odotusta, surua ja toivoa, joskus saman päivän aikana. Taiteen tehtävä tällaisessa ympäristössä ei ole vain esteettinen. Se on tilan, kokemuksen ja ihmisen välinen dialogi, Pitkänen kuvaa.

Työpajojen pohjalta tunnistettiin kuusi sairaalassa toistuvaa hetkeä: vastaanottamisen, odottamisen ja hoitotoimenpiteen hetket, hiljentymisen ja virkistäytymisen hetket sekä odottamattomat tilanteet. Teokset on suunniteltu kulkemaan potilaan rinnalla näissä vaiheissa saapumisesta tutkimuksiin ja hoitoon sekä hiljaisiin pysähtymisen hetkiin.

Taide eri näkökulmista – katosta pihoihin

Pääaulassa Teija & Pekka Isorättyän yhteisöllisesti toteutettu Baby Whale toivottaa tulijat tervetulleiksi ja tuo suuren rakennusmassan rinnalle inhimillisen mittakaavan.

Lasten yksiköissä Jarno Vesalan videoteos Yläkerrassa avaa mielikuvituksellisen kerroksen arjen ylle. Teos tarjoaa mahdollisuuden siirtää ajatukset hetkeksi muualle myös jännittävien toimenpiteiden aikana.

Monissa tilanteissa potilas viettää aikaa makuulla sairaalasängyssä. Tähän näkökulmaan vastataan kattoon sijoitetuilla teoksilla. Päivystyksen ja eristyshuoneiden sekä kuvantamisen lepohuoneiden alakattoihin toteutetut Kati Immosen Tyynypilvet tuovat tiloihin keveyttä. Aimo Katajamäen teossarja – Pääskyt, Lumpeet, Karpit, Mustikat ja Kukkaniitty – puolestaan tuo kuvantamisen tutkimustiloihin luonnon elementtejä ja visuaalisen kiintopisteen. Ultraääni- ja mammografiahuoneiden hämärissä ympäristöissä teokset lisäävät valoa ja yllätyksellisyyttä.

–Kun ihminen makaa sairaalasängyssä ja katsoo kattoon, aika voi tuntua pitkältä. Halusimme pysähtyä juuri tähän näkökulmaan: mitä ihminen näkee silloin, kun hän ei voi liikkua? Mitä tapahtuu, kun teknisen pinnan sijaan kattoon ilmestyy jotakin, joka tuo väriä ja ajateltavaa, Pitkänen sanoo.

Kappelin ja hiljaisen tilan yhteydessä Simo Ripatin Sanaton luo tilaa pysähtymiselle tilanteissa, joissa sanat eivät aina riitä. Psykiatrisen osaston ulkoilupihoille sijoitettu Kari Vehosalon Näkemisestä ja kuulemisesta puolestaan tuo suljettuun ympäristöön katsottavaa ja koettavaa.

Investointi osaamiseen ja kulttuuriperintöön

Taidehankintojen kokonaisbudjetti oli 800 000 euroa, noin 0,2 prosenttia rakentamisen kokonaisbudjetista. Osuus on rakennushankkeen mittakaavassa pieni, mutta vaikutus näkyy tilojen päivittäisessä käytössä. Hankinnat työllistivät suunnittelun, tuotannon ja toteutuksen eri vaiheissa sekä vahvistivat luovan alan ja teknisten toimialojen yhteistyötä. Samalla investoitiin paikalliseen osaamiseen ja asiantuntijuuteen.

Uuteen sairaalaan sijoitettiin myös lähes 300 teosta Kanta-Hämeen hyvinvointialueen noin 440 teoksen kokoelmasta. Työ sisälsi teosten läpikäynnin, puhdistuksen, kunnostuksen ja kehystämisen sekä niiden sijoittamisen uuteen ympäristöön. Näin vuosikymmenten aikana karttunut kokoelma sai uuden kontekstin ja uuden yleisön.

Pitkäsen mukaan lopulta kyse ei ole yksittäisistä teoksista. –Kysymys on siitä, millaisessa ympäristössä ihminen kohdataan silloin, kun hän tarvitsee hoitoa, tukea tai rauhaa. Inhimillisen kohtaamisen hetki on valinta – ja se näkyy näissä tiloissa joka päivä.



Assin taidevideokoosteen voit katsoa tästä.