Vihreiden Elo tyrmää hakkuuesityksen: "Pesien tuhoaminen jatkuu lintudirektiivin vastaisesti"
17.2.2026 09:54:47 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Hallitus asetti 26.1. lausuntokierrokselle esityksen metsälain ja luonnosuojelulain muutoksiksi, joilla pyritään vastaamaan EU:n lintudirektiivin vaatimuksiin lintujen pesimärauhan turvaamiseksi metsien hakkuissa. Vihreiden maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Tiina Elon mukaan lausunnot osoittavat, että hallituksen esitysluonnos on riittämätön ja epäonnistunut. Lausuntokierros päättyi 16.2.
– Vaikka lintujen pesinnän häiritseminen on jo nyt periaatteessa kielletty, metsien kesäaikaisissa hakkuissa tuhoutuu vuosittain arviolta yli 120 000 linnunpesää. Kesähakkuiden pinta-ala on Suomessa lähes kaksinkertaistunut viime vuosikymmeninä. Samaan aikaan monien lintujen kannat ovat romahtaneet ja aiemmin tavallisetkin metsälajit, kuten hömötiainen, ovat käyneet harvinaisiksi, Elo muistuttaa.
Annetut lausunnot puhuvat selvää kieltä siitä, että hallituksen ehdottamilla muutoksilla lintujen pesimärauhaa ei turvata.
– Esimerkiksi Suomen ympäristökeskus katsoo, että metsänhakkuut tulisi kieltää kokonaan kaudelta, joka kattaa suurimman osan metsälintujen pesinnöistä. Hallituksen esittämä epämääräinen sääntely on huono sekä luonnon että metsänomistajan velvoitteiden kannalta, Elo linjaa.
– Esitetyssä muodossa kesäaikaisten hakkuiden ulkopuolella rajautuisi vain hyvin pieni määrä metsistä. Samoin haitan tahallisuus määriteltäisiin niin, että se käytönnössä mahdollistaa laaja kesäaikaisten hakkuiden jatkaminen pesien tuhoutumisesta piittaamatta, mikä on lintudirektiivin vastaista, Elo jatkaa.
Hallituksen esitysluonnoksen mukaan pesimäaikaiset hakkuut olisivat kiellettyjä rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä pohjoisessa Suomessa 1.5.–31.7. välisenä aikana ja muualla Suomessa 15.4.–15.7. välisenä aikana. Muualla hakattavan alueen linnustoa olisi arvioitava ja arvionnin perusteella esitettävä ehkäisevät toimenpiteet, joilla estetään lintujen kuolema, pesien tuhoutuminen ja pesinnän häirintä. Mikäli toimenpiteitä on tehty, ei lintujen kuolemaa ja pesien tuhotumista katsottaisi tahalliseksi.
– Esitys ei vastaa EU-tuomioistuimen ratkaisua, jossa otettiin kantaa lintudirektiivin tulkintaan. Jos lakiluonnos hyväksyttäisiin, tarkoittaisi se tahallisen pesien tuhoamisen jatkumista. Tarkkaa kriteeristöä tai ohjetta toimien riittävyydestä metsän käsittelijälle ja metsänomistajalle ei esityksessä ole. Tämä on myös metsänomistajan kannalta ongelmallista, Elo toteaa.
– Lintujen kotimetsän hakkaaminen pesimäaikaan on aina linnulle ja sen poikasille tragedia. Tämä eläinsuojelullinen näkökulma puuttuu vaikutusarvioista kokonaan.
Asiaan onkin yksinkertainen ja selkeä ratkaisu: hakkuiden kieltäminen lintujen pesimäaikaan. Lintujen pesät säästyvät, eikä metsänomistajan tarvitse miettiä, millaisia selvityksiä hänen pitäisi pystyä metsänsä linnustosta esittämään, Elo päättää.
Tiina EloVihreiden kansanedustaja
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
