Suomen yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto oli 6,9 % vuonna 2025

LUKE on ilmoittanut Yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto -tilaston lakkauttamisesta (https://www.luke.fi/fi/tilastot/metsa-sijoituskohteena-tilasto-lakkautettu/metsa-sijoituskohteena-2024). Indufor Oy on päättänyt jatkaa Yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto -indeksin laskemista ja julkaisemista säännöllisesti. Indeksi perustuu jatkossakin LUKEn tuottamaan tietoon, mutta Indufor on päivittänyt samalla laskentamenetelmän. Uudistettu menetelmä perustuu Montgomery-Vartia indeksiin, joka sallii tuoton jakamisen osatekijöihin konsistentisti.

Suomen metsien muodostaessa noin 20 % EU:n puumarkkinoista tuottolaskelmaa voidaan pitää indikatiivisena laajemminkin. Lisäksi indeksiin välittyy informaatiota globaalilta kansainväliseltä markkinalta, joka ostaa yli 70 % maan metsäteollisuuden tuotannosta.

Vuonna 1980 perustettu Indufor Oy (www.induforgroup.com) on maailmanlaajuisesti tunnettu metsä- ja luonnonvarakysymysten asiantuntija, jolla on toimintaa viidellä mantereella. Yritys on palvellut yli 1 000 asiakasta ja henkilöstöllä on kenttäkokemusta yli sadasta maasta. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja yhtiön palveluksessa on yli 60 työntekijää.

Lisätietoja antavat:

Petteri Nuolivirta, Liiketoimintajohtaja +358 40 716 4266, petteri.nuolivirta@induforgroup.com

Jarno Seppälä, Toimitusjohtaja +358 40 551 5343, jarno.seppala@induforgroup.com