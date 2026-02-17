Suomen yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto oli 6,9 % vuonna 2025

Yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto oli 6,9 % vuonna 2025. Sijoitustuottoon vaikuttaa erityisesti kantohintojen muutos, joiden nousu taittui edellisvuodesta ja joiden vaikutus tuottoon laski vuonna 2025 +2.4 prosenttiyksikköön. Merkittävältä osaltaan sijoitustuotto muodostui puuston biologisen kasvun arvosta, jonka vaikutus tuottoon oli +4.4 prosenttiyksikköä.

LUKE on ilmoittanut Yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto -tilaston lakkauttamisesta (https://www.luke.fi/fi/tilastot/metsa-sijoituskohteena-tilasto-lakkautettu/metsa-sijoituskohteena-2024). Indufor Oy on päättänyt jatkaa Yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto -indeksin laskemista ja julkaisemista säännöllisesti. Indeksi perustuu jatkossakin LUKEn tuottamaan tietoon, mutta Indufor on päivittänyt samalla laskentamenetelmän. Uudistettu menetelmä perustuu Montgomery-Vartia indeksiin, joka sallii tuoton jakamisen osatekijöihin konsistentisti.

Suomen metsien muodostaessa noin 20 % EU:n puumarkkinoista tuottolaskelmaa voidaan pitää indikatiivisena laajemminkin. Lisäksi indeksiin välittyy informaatiota globaalilta kansainväliseltä markkinalta, joka ostaa yli 70 % maan metsäteollisuuden tuotannosta.

Vuonna 1980 perustettu Indufor Oy (www.induforgroup.com) on maailmanlaajuisesti tunnettu metsä- ja luonnonvarakysymysten asiantuntija, jolla on toimintaa viidellä mantereella. Yritys on palvellut yli 1 000 asiakasta ja henkilöstöllä on kenttäkokemusta yli sadasta maasta. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja yhtiön palveluksessa on yli 60 työntekijää. 

