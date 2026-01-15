Kutsu: Haaga-Helian Porvoon kampuksella käynnistyy uusi logistiikan ja kestävän liiketoiminnan koulutus
17.2.2026 10:21:29 EET | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Kutsu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Porvoon kampuksella käynnistyy ensi syksynä Itä-Uudenmaan yritysten tarpeiden ja toiveiden mukaan räätälöity uusi logistiikan koulutus.
Logistiikka on keskeinen osa Suomen taloutta ja yhteiskuntaa. Digitalisaatio, verkkokaupan kasvu ja vastuullisuusvaatimukset muokkaavat alaa nopeasti, ja yritykset tarvitsevat osaajia, jotka hallitsevat toimitusketjun kokonaisuuden. Porvoon kampuksella käynnistyvä AMK-tason koulutus vastaa näihin tarpeisiin tarjoamalla käytännönläheistä ja työelämälähtöistä opetusta.
Koulutuksen tavoitteena on kehittää erityisesti Itä-Uudenmaan aluetta logistiikka-alan keskuksena sekä käynnistää alan tutkimus- ja kehittämishankkeita.
Koulutusta kehitetään yhdessä Itä-Uudenmaan yritysten kanssa
Järjestämme tiistaina 3.3. Porvoon kampuksella tilaisuuden, johon tavoitteena on tuoda yhteen Itä-Uudenmaan logistiikan sidosryhmät. Ratkomme tilaisuudessa todellisia haasteita datan, tekoälyn ja uudenlaisten yhteistyömallien avulla.
Kutsumme myös median edustajat mukaan tilaisuuteen kuulemaan tulevaisuuden suunnitelmia Itä-Uudenmaan alueen kehittämisestä.
Tilaisuus järjestetään tiistaina 3.3.2026 klo 9–12 Haaga-Helian Porvoon kampuksella tilassa 1421 (Taidetehtaankatu 1, Porvoo).
Ilmoittauduthan tilaisuuteen viestintäpäällikkö Ari Nevalaiselle, sähköposti ari.nevalainen@haaga-helia tai puh. 040 488 7008.
Ari NevalainenViestintäpäällikköPuh:040 4887 008ari.nevalainen@haaga-helia.fi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Koulutamme liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkimme ja kehitämme näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietojenkäsittely, majoitus-, ravintola- ja matkailuala, journalismin koulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus.
Meille on tärkeää, että opiskelijoillamme on heti valmistuttuaan vahvat siteet työelämään. Panostamme toiminnassamme yrittäjyyteen, yhteistyöhön, innovatiivisuuteen ja kansainvälisyyteen.
