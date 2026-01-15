Kutsu: Haaga-Helian Porvoon kampuksella käynnistyy uusi logistiikan ja kestävän liiketoiminnan koulutus

Logistiikka on keskeinen osa Suomen taloutta ja yhteiskuntaa. Digitalisaatio, verkkokaupan kasvu ja vastuullisuusvaatimukset muokkaavat alaa nopeasti, ja yritykset tarvitsevat osaajia, jotka hallitsevat toimitusketjun kokonaisuuden. Porvoon kampuksella käynnistyvä AMK-tason koulutus vastaa näihin tarpeisiin tarjoamalla käytännönläheistä ja työelämälähtöistä opetusta.



Koulutuksen tavoitteena on kehittää erityisesti Itä-Uudenmaan aluetta logistiikka-alan keskuksena sekä käynnistää alan tutkimus- ja kehittämishankkeita.



Koulutusta kehitetään yhdessä Itä-Uudenmaan yritysten kanssa



Järjestämme tiistaina 3.3. Porvoon kampuksella tilaisuuden, johon tavoitteena on tuoda yhteen Itä-Uudenmaan logistiikan sidosryhmät. Ratkomme tilaisuudessa todellisia haasteita datan, tekoälyn ja uudenlaisten yhteistyömallien avulla.



Kutsumme myös median edustajat mukaan tilaisuuteen kuulemaan tulevaisuuden suunnitelmia Itä-Uudenmaan alueen kehittämisestä.



Tilaisuus järjestetään tiistaina 3.3.2026 klo 9–12 Haaga-Helian Porvoon kampuksella tilassa 1421 (Taidetehtaankatu 1, Porvoo).



Ilmoittauduthan tilaisuuteen viestintäpäällikkö Ari Nevalaiselle, sähköposti ari.nevalainen@haaga-helia tai puh. 040 488 7008.