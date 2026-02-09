Julija Iljuha kokosi ukrainalaisten naisten tarinoita kirjaksi – Aula lahjoittaa kirjan myyntituloja Ukrainaan
Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, kirjailija Julija Iljuha alkoi kerätä maannaistensa tarinoita. Syntyi Minun naiseni, tarinakokoelma naisista sodassa. Aula & Co julkaisee teoksen 25.2. Rosebud Postitalon tilaisuudessa Ukrainalaisten yhdistys ry:n naisten kanssa. Aula lahjoittaa teoksen myynnistä osan Ukrainan naisille. Ukrainan sodan alkamisesta on pian neljä vuotta.
Minun naiseni on ajankohtainen ja koskettava teos ukrainalaisista naisista, jotka joutuvat kohtaamaan sodan lukemattomat julmuudet. Se antaa äänen niille, jotka on vaiennettu, jotka ovat menettäneet rakkaitaan, jotka ovat taistelleet sinnikkäästi ja jotka ovat murtuneet. Kirjan henkilöt, ”minun naiseni”, tuovat esiin ytimekkäitä ja tunteellisia tarinoita, jotka vievät ajatukset sodan aikaiseen elämään Ukrainassa.
"Olisin halunnut elää tylsää elämääni Harkovassa", Julija Iljuha kertoo BBC:n haastattelussa. Eräänä iltana sodan alettua hän kirjoitti keittiössä tarinan naisesta, jonka ahdistus yllätti kylpyhuoneessa ja joka pelkäsi kuolevansa ”ilman alushousuja, alasti, märillä hiuksilla ja ajelemattomin säärin”. Hän julkaisi tarinan Facebookissa. Yön aikana tarina keräsi paljon kommentteja ja reaktioita ukrainalaisilta naisilta. Melkein jokainen heistä kirjoitti, että tarina kertoo juuri hänestä. Julia jatkoi pienten tarinoiden kirjoittamista, ja hiljalleen niitä tuli niin paljon, että niistä tehtiin kirja.
Teos voitti BBC:n Book of the Year -palkinnon. Kirjan on suomentanut Maija Harju.
Julija Iljuhan Minun naiseni - tilaisuus Rosebud Postitalossa (Postikatu 1 00100 Helsinki) 25. helmikuuta kello 17-18. Tilaisuuden järjestävät yhdessä Aula & Co, Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry ja Rosebud Books. Tilaisuudessa ukrainalaiset ja suomalaiset naiset lukevat otteita teoksesta.
