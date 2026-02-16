Viikkokatsaus 23.–27.2.2026

IPBES: Yritykset voivat toimia muutosvoimana luonnon hyväksi - arviointiraportti hyväksyttiin onnistuneiden neuvottelujen päätteeksi 9.2.2026 15:25:17 EET | Tiedote

Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö: Kansainvälisen luontopaneelin (IPBES) tuore arviointiraportti korostaa yritysten vastuuta toimintansa luontovaikutuksista. Nykyinen liiketoimintaympäristö ei tue luontokadon pysäyttämistä. Laaja-alaiset rakenteelliset muutokset ovat välttämättömiä, ja hallitukset voivat ajaa niitä. Yrityksillä on silti jo nyt riittävästi tietoa ja mahdollisuuksia toimia luonnon kannalta kestävästi. Raportti korostaa luottamusta siihen, että yritykset voivat toimia muutosvoimana luonnon hyväksi.