Viikkokatsaus 23.–27.2.2026

Hiilineutraali-webinaari ti 24.2. klo 15-16
Hiilineutraali-webinaari: Aurinkovoima turvemailla – mitä tiedämme luonto- ja ilmastovaikutuksista?
Aurinkovoiman rakentaminen turvemaille herättää lisääntyvissä määrin kysymyksiä sen vaikutuksesta luonnon monimuotoisuudelle, maankäytön kestävyydelle ja ilmastolle. Tässä webinaarissa asiantuntijat avaavat ajantasaista tutkimustietoa aurinkovoiman luontovaikutusten arvioinnista, maankäytön ilmastovaikutuksista sekä mahdollisuuksista hyödyntää entisiä turvetuotantoalueita aurinkosähkön tuotannossa. Tervetuloa kuulemaan esimerkkejä ja ratkaisuja siihen, miten aurinkovoimaa voidaan rakentaa turvemaille vastuullisesti ja vaikuttavasti.
Tiedote ke 25.2.
Kansainvälisten ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen määrä kasvussa
Valtaosa valtioiden rajat ylittävistä arviointimenettelyistä liittyy nyt energiantuotannon hankkeisiin. Kansainvälisiä ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä koskeva Espoon sopimus täyttää 25. helmikuuta 35 vuotta. Syke on hoitanut sopimukseen liittyviä tehtäviä vuodesta 2023 alkaen.
Huomasitko jo nämä?
- Tutkimusjohtaja Eeva Primmer siirtyy Tukholman ympäristöinstituutin pääjohtajaksi (sttinfo.fi)
- Toimintasuositukset kriittisten raaka-aineiden hallintaan (syke.fi)
- Liiterin uutiskirje 1/2026: Uusia YKR-ruutukokoja (syke.fi)
- Uusia avauksia tunturiluonnon tilan parantamiseksi ja saamelaisen poronhoidon turvaamiseksi (syke.fi)
