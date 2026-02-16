Suomen ympäristökeskus

Viikkokatsaus 23.–27.2.2026

19.2.2026 11:52:29 EET | Suomen ympäristökeskus | Tiedote

Jaa

Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. 

Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.

Kuva: Kai Widell.
Kuva: Kai Widell.

Hiilineutraali-webinaari ti 24.2. klo 15-16

Hiilineutraali-webinaari: Aurinkovoima turvemailla – mitä tiedämme luonto- ja ilmastovaikutuksista?

Aurinkovoiman rakentaminen turvemaille herättää lisääntyvissä määrin kysymyksiä sen vaikutuksesta luonnon monimuotoisuudelle, maankäytön kestävyydelle ja ilmastolle. Tässä webinaarissa asiantuntijat avaavat ajantasaista tutkimustietoa aurinkovoiman luontovaikutusten arvioinnista, maankäytön ilmastovaikutuksista sekä mahdollisuuksista hyödyntää entisiä turvetuotantoalueita aurinkosähkön tuotannossa. Tervetuloa kuulemaan esimerkkejä ja ratkaisuja siihen, miten aurinkovoimaa voidaan rakentaa turvemaille vastuullisesti ja vaikuttavasti.

Lue webinaarista lisää (hiilineutraalisuomi.fi)
Osallistu tästä (Teams) 

Tiedote ke 25.2.

Kansainvälisten ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen määrä kasvussa

Valtaosa valtioiden rajat ylittävistä arviointimenettelyistä liittyy nyt energiantuotannon hankkeisiin. Kansainvälisiä ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä koskeva Espoon sopimus täyttää 25. helmikuuta 35 vuotta. Syke on hoitanut sopimukseen liittyviä tehtäviä vuodesta 2023 alkaen.

Lisätiedot: palvelupäällikkö Jenni Juslén, puh. 029 525 2387 ja viestintäasiantuntija Eija Järvinen, puh. 029 525 1242, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Huomasitko jo nämä? 

Muutokset mahdollisia.

Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki

Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).

Tilaa Syken tiedotteet sähköpostiisi (syke.fi)

Syken uutishuone

Yhteyshenkilöt

Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa

Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.

Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.

Puh:029 525 1072media@syke.fi

Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.

Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki

0295 251 000
www.syke.fi

On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus

IPBES: Yritykset voivat toimia muutosvoimana luonnon hyväksi - arviointiraportti hyväksyttiin onnistuneiden neuvottelujen päätteeksi9.2.2026 15:25:17 EET | Tiedote

Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö: Kansainvälisen luontopaneelin (IPBES) tuore arviointiraportti korostaa yritysten vastuuta toimintansa luontovaikutuksista. Nykyinen liiketoimintaympäristö ei tue luontokadon pysäyttämistä. Laaja-alaiset rakenteelliset muutokset ovat välttämättömiä, ja hallitukset voivat ajaa niitä. Yrityksillä on silti jo nyt riittävästi tietoa ja mahdollisuuksia toimia luonnon kannalta kestävästi. Raportti korostaa luottamusta siihen, että yritykset voivat toimia muutosvoimana luonnon hyväksi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye