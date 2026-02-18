Cara Knuutisen hurmaava Saparo Kärsämö kertoo ennakkoluuloista ja uusista ystävistä
18.2.2026 11:45:00 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Riemastuttavan suloinen kuvakirja pienestä rantaröhköstä nimeltä Saparo Kärsämö on täydellistä luettavaa yhteisiin iltasatuhetkiin.
Ilmestyy 5.3.
Saparo Kärsämö ja hänen rantaröhkö-perheensä joutuvat pakenemaan kotikonnuiltaan. He löytävät uuden asuinpaikan Rämemetsästä, rämeröhköjen mailta.
Kun vanhemmat rakentavat uutta kotia, on Saparolla aikaa seikkailla. Tutustuminen rämeröhköihin ei suju aivan niin kivasti kuin vilkas ja utelias Saparo toivoisi, sillä uudet kaverit suhtautuvat hänen erilaisuuteensa ennakkoluuloisesti. Onneksi leikkisä Raita ottaa uuden tulokkaan vastaan innolla, ja lopulta myös rämeröhköt ymmärtävät käyttäytyneensä huonosti Saparoa kohtaan.
Kuvittajana ja kuvataideopettajana tunnettu Cara Knuutinen sai idean erilaisuuden käsittelyyn kirjassaan nähtyään keskellä keväisen vehreää maisemaa puita, joiden juurakon vesi oli huuhtonut näkyville. Koko alue, juurakot, kivet ja maa, olivat harmaata keskellä tuota muuten vihreää ympäristöä. Tämä voimakas vastakohta sai hänet pohtimaan, mikä kellekin on erilaisuutta ja millaisia tunteita uuden ja erilaisen ilmestyminen keskelle vanhaa tuttua voi aiheuttaa.
”Tarina kertoo paitsi yksinäisyydestä ja joukkoon sopeutumattomuuden pelosta, myös rohkeudesta ja ystävyydestä. Siitä voimasta, jota ystävä tuo mukanaan, ja kuinka tyhmää on leimata muita ennakkoluulojen vuoksi”, Knuutinen kuvailee.
Hän myös muistuttaa, kuinka luontevaa avoimuus ja uuden kokeileminen ovat lapsille.
”Tämän taidon me aikuiset helposti unohdamme, lokeroidumme ehkä välillä liikaa omiin tapoihimme ja tottumuksiimme.”
Useita lastenkirjoja kuvittanut Knuutinen korostaa, että lasten kuvakirja on aina paljon muutakin kuin vain tarina: se on lapsen kokema ensimmäinen taiteellinen elämys, joka avaa ikkunan mielikuvitukseen, tunteisiin ja ympäröivään maailmaan. Yhdessä aikuisen kanssa vietetty lukuhetki tuottaa lapselle iloa ja turvaa.
”Jokaisella lapsella, ja miksei aikuisellakin, tulisi olla oikeus ja mahdollisuus lastenkirjojen ihanaan maailmaan. Haluan, että kirjojeni kautta lapsi voi tunnistaa ja käsitellä tunteitaan sekä nähdä maailmaa empaattisesti ja uteliaasti”, Knuutinen sanoo.
Cara Knuutinen on kokenut lastenkirjojen ja oppimateriaalien kuvittaja, jonka kynänjälki on tuttua mm. Omppu osaa -kuvakirjasarjasta. Hän myös opettaa kuvataidetta.
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt sekä lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anni GullichsenMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Lasten- ja nuortenkirjat,
Otavan kirjasto, sarjakuvat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Lasse Lehtinen kuvaa elävästi sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä ja sen taustoja18.2.2026 13:06:42 EET | Tiedote
Lasse Lehtisen uusin historiateos Sotien syyllisyys avaa taustoja Suomen sotavuosien poliittisiin ratkaisuihin ja 80 vuotta sitten päättyneeseen sotasyyllisyysoikeudenkäyntiin. Kirja kysyy, ketkä todella olivat syyllisiä Suomen päätymiseen sodan osapuoleksi ja ketkä syyllisten nimeämiseen.
Mitä ajattelee ja tuntee ihminen, joka on valmis kuolemaan nuorena, ettei kenenkään muun tarvitsisi? Aseistakieltäytyjä Arndt Pekurinen teki valinnan periaatteiden ja oman elämänsä välillä18.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Liisa Louhelan Mies joka kantoi aurinkoa sylissään on suuri rauhan romaani Suomen tunnetuimmasta aseistakieltäytyjästä Arndt Pekurisesta (1905–1941) ja hänen dramaattisista elämänvaiheistaan 1920–1940-luvuilla.
Finlandia-palkitun Helena Sinervon uusi runokokoelma kertoo voimista, jotka sukupolvesta toiseen raapivat ja huutavat ihmisen sisällä17.2.2026 11:54:08 EET | Tiedote
Runojen puhujan arkeen, uniin ja ajatuksiin hiipii tuon tuosta tiikeri. Kolmesataa kiloa eläintä avaa runoissa väylän raivoon, muistamiseen, oikeudentajuun ja kaipuuseen. Räjähtävä voima pauhaa runoissa kita auki ja rouhaisee lopulta niskat poikki koko patriarkaatilta, hirviöistä tuhoisimmalta. ”Tiikeri loikkaa sumuun pukeutuneena alkovista ja rouskaisee hirviöltä kaulan poikki, juo veret. Tiikerin ja minun välillä ei ole mitään rajaa. Miten maukasta liha voikin olla, melkein kuin tryffeliä suupielistä nuoleskelisi." Nyt julkaistavan Tiikerin tehtävät on kirjoittanut Helena Sinervo, arvostettu runoilija, kirjailija ja suomentaja. Hän on voittanut muun muassa Finlandia-palkinnon, arvostetun Tanssiva karhu -runopalkinnon kahdesti ja hänelle on myönnetty Aleksis Kiven rahaston elämäntyöpalkinto. Sinervon runoja on käännetty yli 30 kielelle. Runokokoelma Tiikerin tehtävät on arvostelu- ja käsittelyvapaa 26.2.2026. PDF-vedokset, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: ilmo.muuronen@otava.
Fantasiasarja Nevermoor jatkuu viimein: Hopeasyntyinen – Morriganin arvoitus ilmestyy maaliskuussa17.2.2026 10:15:00 EET | Tiedote
Jessica Townsendin huippusuositun fantasiaseikkailun neljättä osaa on odotettu ilmestyväksi vuodesta 2022. Nyt fanien odotus päättyy.
Aatteiden palo repii ja yhdistää Olli Jalosen romaanissa Puhdas viiruinen elämä16.2.2026 10:50:00 EET | Tiedote
Kaksinkertaisen Finlandia-voittajan Olli Jalosen odotettu uutuus Puhdas viiruinen elämä on vavahduttava romaani aatteen palosta, joka tuhoaa ja parantaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme