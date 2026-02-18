Cara Knuutisen hurmaava Saparo Kärsämö kertoo ennakkoluuloista ja uusista ystävistä

Ilmestyy 5.3.

Saparo Kärsämö ja hänen rantaröhkö-perheensä joutuvat pakenemaan kotikonnuiltaan. He löytävät uuden asuinpaikan Rämemetsästä, rämeröhköjen mailta.

Kun vanhemmat rakentavat uutta kotia, on Saparolla aikaa seikkailla. Tutustuminen rämeröhköihin ei suju aivan niin kivasti kuin vilkas ja utelias Saparo toivoisi, sillä uudet kaverit suhtautuvat hänen erilaisuuteensa ennakkoluuloisesti. Onneksi leikkisä Raita ottaa uuden tulokkaan vastaan innolla, ja lopulta myös rämeröhköt ymmärtävät käyttäytyneensä huonosti Saparoa kohtaan.

Kuvittajana ja kuvataideopettajana tunnettu Cara Knuutinen sai idean erilaisuuden käsittelyyn kirjassaan nähtyään keskellä keväisen vehreää maisemaa puita, joiden juurakon vesi oli huuhtonut näkyville. Koko alue, juurakot, kivet ja maa, olivat harmaata keskellä tuota muuten vihreää ympäristöä. Tämä voimakas vastakohta sai hänet pohtimaan, mikä kellekin on erilaisuutta ja millaisia tunteita uuden ja erilaisen ilmestyminen keskelle vanhaa tuttua voi aiheuttaa.

”Tarina kertoo paitsi yksinäisyydestä ja joukkoon sopeutumattomuuden pelosta, myös rohkeudesta ja ystävyydestä. Siitä voimasta, jota ystävä tuo mukanaan, ja kuinka tyhmää on leimata muita ennakkoluulojen vuoksi”, Knuutinen kuvailee.

Hän myös muistuttaa, kuinka luontevaa avoimuus ja uuden kokeileminen ovat lapsille.

”Tämän taidon me aikuiset helposti unohdamme, lokeroidumme ehkä välillä liikaa omiin tapoihimme ja tottumuksiimme.”

Useita lastenkirjoja kuvittanut Knuutinen korostaa, että lasten kuvakirja on aina paljon muutakin kuin vain tarina: se on lapsen kokema ensimmäinen taiteellinen elämys, joka avaa ikkunan mielikuvitukseen, tunteisiin ja ympäröivään maailmaan. Yhdessä aikuisen kanssa vietetty lukuhetki tuottaa lapselle iloa ja turvaa.

”Jokaisella lapsella, ja miksei aikuisellakin, tulisi olla oikeus ja mahdollisuus lastenkirjojen ihanaan maailmaan. Haluan, että kirjojeni kautta lapsi voi tunnistaa ja käsitellä tunteitaan sekä nähdä maailmaa empaattisesti ja uteliaasti”, Knuutinen sanoo.

Cara Knuutinen on kokenut lastenkirjojen ja oppimateriaalien kuvittaja, jonka kynänjälki on tuttua mm. Omppu osaa -kuvakirjasarjasta. Hän myös opettaa kuvataidetta.

