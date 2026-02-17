Vihreiden Harjanteelta suorat sanat hallituksen tuoreesta strategiasta: “On kyseenalaista, noudattaako Suomen lakia”
Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne muistutti tiistaina pitämässään, hallituksen ilmasto- ja energiastrategiaa käsitelleessä ryhmäpuheessaan, että ilmastolaki edellyttää suunnitelmia, joilla varmistetaan hiilineutraali Suomi 2035. Harjanne kyseenalaistaakin energia- ja ilmastostrategian lainmukaisuuden.
Harjanteen mukaan hallituksen strategia on “ihmeellinen paperi”, sillä se kuvaa, miten hallitus ei aio tehdä Suomesta hiilineutraalia aikataulussa.
“Jos yrityksen toimitusjohtaja esittelisi hallitukselleen strategian, joka ei edes yritä täyttää tavoitteitaan, toimitusjohtaja passitettaisiin joko valmistelemaan uusi strategia tai etsimään uusia hommia”, Harjanne totesi puheessaan.
“Tässä on tietysti kyse paljon vakavammasta asiasta. Ilmastolain mukaan ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmän tavoitteena on osaltaan varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliustavoitteen vuonna 2035. On kyseenalaista, noudattaako tämä energia- ja ilmastostrategia Suomen lakia”, Harjanne jatkaa.
Harjanne muistutti, ettei päästöjä tietenkään pidä vähentää ja nieluja vahvistaa vain siksi, että laki sanoo niin. Niin on tehtävä, koska se on välttämätöntä, oikein ja paljon, paljon parempi vaihtoehto kuin kärsiä etenevän ilmastonmuutoksen seurauksista.
“Suomi tuottaa globaalia väestöosuuttaan enemmän päästöjä. Jos vielä huomioidaan kulutuksemme muualla aiheuttamat päästöt ja historialliset päästöt, kuva on entistä selkeämpi: emme hoida vielä tonttiamme”, Harjanne huomautti.
Harjanteen mukaan haparointi sen suhteen, onko hallitus sitoutunut ilmastolakiin vai ei, on myös investoinneille myrkkyä.
“Kannattaa muistaa sekin, että joka ikinen maailmassa ostettu barreli öljyä kartuttaa loppujen lopuksi myös Putinin sotakassaa, sillä öljyn kokonaiskysyntä määrittää lopulta maailmanmarkkinahinnan. Siksi on käsittämätöntä, että hallitus hidastelee, ottaa jopa taka-askelia, fossiilienergiasta irtautumisessa”, Harjanne totesi.
Harjanne muistutti ilmastonmuutoksen tilannekuva olevan erittäin synkkä. Kaikkein huolestuttavimpia ovat niin sanotut keikahduspisteet, joiden ylityksen myötä planeetan tila muuttuu nopeasti ja peruuttamattomasti.
“Kyse ei ole pelottelusta, vaan tiedeyhteistö peräänkuuluttaa parhaaseen mahdolliseen tutkittuun tietoon pohjaavaa riskienhallintaa. Tämä energia- ja ilmastostrategia ei ota tilannetta riittävän vakavasti”, Harjanne totesi.
“Ehkä suurin ongelma strategiassa on se, miten hallitus sitoo omat kätensä. Hakkuita ei rajoiteta, verotusta ei uskalleta kunnolla hyödyntää, haitallisia yritystukia ei karsita rohkeasti. Jäljelle jää sitten riittämättömiä toimia, ja kustannustehotonta ja ristiriitaista politiikkaa”, Harjanne päätti.
