Valtiokonttori myi valtion velkaa huutokaupassa: tulokset

Toimisto paljastaa hybridityön jännitteet – asiantuntijat korostavat tilojen roolia työelämän muutoksessa 30.1.2026 07:53:00 EET | Tiedote

Hybridityön murroksessa yksi näkökulma on jäänyt vähemmälle huomiolle. Valtiokonttorin juhlavuoden artikkelisarjan uusin osa osoittaa, että toimisto heijastaa sitä, miten organisaatiot ymmärtävät luottamuksen, kohtaamiset ja työn rytmin. Henkilöstön kehittämispäällikkö Elsi Vuohelainen ja US Architects Oy:n arkkitehti Anis Souissi korostavat, että työtilat eivät vain reagoi muutokseen – ne paljastavat sen. Siksi toimistojen uudistaminen on osa syvempää työelämän rakennemuutosta, ei pelkkä tilaratkaisu.