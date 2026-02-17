Valtiokonttori myi valtion velkaa huutokaupassa: tulokset
17.2.2026 13:30:36 EET | Valtiokonttori | Tiedote
Huutokaupassa myytiin valtion 9- ja 15-vuotisia viitelainoja yhteensä 1 501 miljoonalla eurolla.
Valtiokonttori järjesti huutokaupan tiistaina 17. helmikuuta klo 12.30–13.00.
Huutokaupan tulokset
15.9.2035 erääntyvä laina
Lainan kuponkikorko: 3,00 %
Huutokaupan määrä: 956 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 1 643 miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 100,070 / 2,990 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 1,72
15.4.2041 erääntyvä laina
Lainan kuponkikorko: 3,55 %
Huutokaupan määrä: 545 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 905 miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 101,470 / 3,425 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 1,66
Valtion velanhallinnan vuosikatsaus 2025 julkaistaan perjantaina 20.2.
Valtiokonttori julkaisee tulevana perjantaina valtion velanhallinnan vuosikatsauksen 2025. Vuosikatsaus summaa valtion lainanoton, kassanhallinnan ja valtionvelan riskienhallinnan tapahtumat sekä kuvaa valtionlainanmarkkinoiden toimintaympäristöä ja Suomen valtionlainojen sijoittajakysyntää vuonna 2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika TasarahoituspäällikköVelanhallintaPuh:0295 50 2552mika.tasa@valtiokonttori.fi
Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi
