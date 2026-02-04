1KOMMA5° Suomi: Aurinkosähkön hinnat voivat nousta – Kiinan päätös ja raaka‑aineiden kallistuminen kiristävät markkinaa

1KOMMA5° esittelee uuden sukupolven teknologioita, jotka vahvistavat suomalaisten kotitalouksien energiaomavaraisuutta 3.12.2025 10:52:30 EET | Tiedote

Energian omavaraisuuden kysyntä suomalaisissa kotitalouksissa on kasvanut nopeasti, mikä luo uusia vaatimuksia laitteistoille, jotka yhdistävät uusiutuvan energian tuotannon ja kulutuksen. Uudet akut ja aurinkopaneelit tukevat älykästä ohjausteknologiaa, joka merkittävästi lisää kotien energiaomavaraisuutta – tarjoten aina halvinta ja puhtainta sähköä. Tuotteet ovat jo saapuneet Suomeen ja asennukset ovat käynnissä. Tekoälypohjainen optimointi avaa pääsyn useammille energiamarkkinoille ja tuo kotitalouksille lisätuloja sähköverkon joustoa tukemalla.