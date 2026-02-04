1KOMMA5° Suomi: Aurinkosähkön hinnat voivat nousta – Kiinan päätös ja raaka‑aineiden kallistuminen kiristävät markkinaa
17.2.2026 14:46:09 EET | 1KOMMA5° Suomi | Tiedote
-
Kiinan ALV‑vientipalautusten poistuminen 1.4.2026 ja raaka‑aineiden kallistuminen voivat nostaa aurinkosähkön komponenttihintoja 15–20%
-
Polysilikonin ja muiden keskeisten materiaalien hinnat ovat nousussa, mikä kasvattaa kustannuspaineita koko toimitusketjussa
Helsinki, Suomi, 17.helmikuuta 2026 – 1KOMMA5° Suomi seuraa aurinkosähkömarkkinan kehitystä ja arvioi, että aurinkosähkömoduulien (aurinkopaneelien) ja akkujärjestelmien hinnat voivat nousta keväästä 2026 alkaen. Taustalla ovat Kiinan vientipolitiikan muutos sekä keskeisten raaka‑aineiden hintojen nousu.
Kiinan ilmoituksen mukaan olemassa olevat ALV‑vientipalautukset aurinkosähkömoduuleille poistuvat kokonaan 1.4.2026 alkaen. Yksin tämän päätöksen vaikutus voi nostaa aurinkosähkömoduulien hintoja noin 10 prosenttia. Joulukuussa 2025 vientipalautusta laskettiin 13 prosentista 9 prosenttiin.
“Kiinan päätös poistaa aurinkosähkömoduulien arvonlisäveron vientipalautukset on hinnankorotuksia vauhdittava tekijä. Kun tämä yhdistyy raaka‑aineiden hinnannousuun, odotamme 15–20 prosentin lisäkustannuksia tietyille komponenteille,” sanoo Pasi Seppälä, 1KOMMA5° Suomen hankintajohtaja.
Polysilikonin, aurinkosähkömoduulien keskeisen raaka‑aineen, spot‑hinta on noussut usean kuukauden ajan. Viime kesänä spot‑hinta nousi noin 30 prosenttia (noin 4 eurosta yli 5 euroon per kilogramma). Tammikuun 19. päivänä 2026 hinta oli noin 6,39 €/kg.
Lisäksi piikiekkojen, aurinkokennojen, lasin ja erityisesti hopean hinnat ovat nousseet syyskuusta 2025 lähtien. Tämä trendi kiihtyi vuodenvaihteessa 2025–2026. Toimiala odottaa siksi lisäkustannuksia aurinkosähkömoduuleille, akkuvarastoille ja muille elektronisille komponenteille.
Suomessa aurinkosähköjärjestelmien hinnat ovat viime vuosina laskeneet historiallisen matalalle tasolle. “Aurinkosähköjärjestelmää harkitseva voi vielä hyötyä nykyisestä, matalammasta hintatasosta,” Seppälä toteaa.
Yhteyshenkilöt
Valtteri LyytikäinenPaikallinen lehdistökontakti 1KOMMA5° SuomiPuh:040 139 5071valtteri.lyytikainen@1komma5.fi1komma5.com/fi/uutishuone/
Maxine von GrumbkowYhteystiedot (kansainvälinen media) 1KOMMA5°Puh:+49 171 2415562presse@1komma5grad.com1komma5.com/de/presse
Tietoa 1KOMMA5° Suomesta
1KOMMA5° Suomi, aiemmin tunnettu nimellä Solar Age Oy, on yksi Suomen johtavista uusiutuvan energian ratkaisujen tarjoajista. Kymmenen vuoden kokemuksella yritys palvelee sekä kotitalouksia (B2C) että yrityksiä (B2B) tarjoamalla aurinkopaneeleita, akkuja, sähköauton latausasemia ja lämpöpumppuja, kuten ilmavesilämpöpumppuja (VILP ).Saksalainen CleanTech-yksisarvinen 1KOMMA5° osti yrityksen vuonna 2022, ja se kehittää älykkäitä energiaratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita optimoimaan energiankulutustaan, vähentämään kustannuksia ja edistämään hiilineutraalia asumista.
