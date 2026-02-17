Uusi työnjako Hämeenkyrön sote-asemalla vapauttaa aikaa hoitotyöhön ja tehostaa varastohallintaa – taloudelliset säästöt ovat merkittävät
17.2.2026 13:12:13 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Hämeenkyrön sosiaali- ja terveysasemalla toteutettu kehityshanke lähti liikkeelle selkeistä tavoitteista. Pyrkimyksenä oli vapauttaa hoitohenkilöstön aikaa potilastyöhön ja siirtää ei-hoidollisia tehtäviä tukipalveluille. Samalla yhtenäistettiin varastohallinnan käytäntöjä eri yksiköissä.
Hämeenkyrön sosiaali- ja terveysasemalla toteutettiin kehityshanke, jolla saatiin vapautettua hoitohenkilöstön aikaa potilastyöhön. Ei-hoidollisia tehtäviä siirtyi tukipalvelujen vastuulle ja samalla varastohallinta selkiytyi. Alkuvuodesta 2025 käynnistyneeseen hankkeeseen osallistui Hämeenkyrön sote-aseman sairaalaosasto ja vastaanottopalvelut.
– Hanke lähti liikkeelle vaiheittain. Kartoitimme työnkuvat, mallinsimme varastot ja laadimme vakioidut tuotelistat. Lisäksi määrittelimme hankkeen onnistumiselle mittarit, projektipäällikkö Elsi Jurmu kertoo.
– Myöhemmin syksyllä uudet varastot järjestettiin toimintavalmiiksi ja hyllytyspalvelu otettiin käyttöön, Elsi Jurmu jatkaa.
Uuden käytännön myötä varastointi- ja logistiikkapalvelut siirtyivät kokonaisuudessaan logistiikan ammattilaisen vastuulle. Pirkanmaan hyvinvointialueen logistiikkapalvelut tuottaa Tuomi Logistiikka Oy.
– Uudella työnjaolla saimme jo lyhyessä ajassa merkittäviä tuloksia ja isoja kustannussäästöjä. Tilausten käsittelyaika lyheni, hävikki väheni ja mikä tärkeintä, hoitotyön resurssit kohdentuvat nyt paremmin ydintehtäviin, Elsi Jurmu sanoo.
Käytännön työ helpottui ja selkiytyi merkittävästi
Ennen hankkeen käynnistymistä hoitotarvikkeet olivat Hämeenkyrön sote-asemalla hajallaan useissa pienissä varastoissa. Sairaanhoitaja Sanni Vaskelainen kiersi vastaanottojen varastot läpi viikoittain: hän laski tarvittavat tilausmäärät, teki tilaukset, purki toimitukset ja kuittasi tuotteet saapuneiksi.
Vaskelainen kertoo suhtautuneensa hankkeen tuomiin uudistuksiin heti myönteisesti:
– Ajatus ulkoistetusta varastopalvelusta tuntui tosi hyvältä. Minulla kului viikoittain paljon aikaa kaappien ja laatikoiden läpikäyntiin sekä tilausten naputtelemiseen tietokoneella.
Varastotyöstä vapautunut aika kohdistuu nyt suoraan potilaille.
– Teen työtä kiirevastaanotolla ja sairaanhoitajan vastaanotolla. Aiemmin jouduin joskus sulkemaan vastaanottoaikoja varauskalenterista, jotta ehdin tekemään varastojen inventaariot ja tilaukset, Vaskelainen kertoo.
Varastojen läpikäynti paljasti suuren tavaramäärän
Kehitystyön käynnistyminen toi mukanaan myös yllätyksiä. Kun varastoja ja niiden sisältöjä alettiin kartoittaa, selvisi, kuinka suuri määrä tarvikkeita oli vuosien varrella kertynyt eri paikkoihin.
– Se yllätti! En tajunnutkaan, kuinka paljon tavaraa meillä oikeasti oli, Sanni Vaskelainen naurahtaa.
– Kaiken läpikäyminen ja siirtäminen uuteen varastoon vei aikaa, mutta lopputuloksena tarvikevalikoima selkiytyi valtavasti, kun tarpeettomia tuotteita karsittiin.
Pienistä erillisvarastoista luovuttiin ja sote-asemalla otetiin käyttöön yksi yhteinen tarvikevarasto. Logistiikan ammattilainen seuraa nyt myös tuotteiden päiväyksiä, mikä vähentää hävikkiä ja ehkäisee vanhentuneiden tarvikkeiden unohtumisen kaappien perukoille.
Osallistava ja käytännönläheinen kehityshanke saa kiitosta
Kehityshanke koettiin Hämeenkyrössä osallistavaksi ja tarpeelliseksi – vaikutukset sote-aseman arkeen ovatkin merkittävät.
Sanni Vaskelainen kertoo, että henkilöstö sai osallistua mallin suunnitteluun aktiivisesti ja ratkaisuja muokattiin heidän työnsä näkökulmasta:
– Koin, että sain sanoa oman mielipiteeni. Malli ei tullut meille valmiiksi annettuna, vaan henkilöstön ajatukset ja ideat huomioitiin toteutuksessa. Tykkään kehittämisestä muutenkin, ja tässä projektissa pääsi oikeasti vaikuttamaan.
Hämeenkyrön onnistunut toteutus viitoittaa tietä Pirkanmaalla
Hankkeessa luotiin vakioitu, käyttäjälähtöinen toimintamalli varastohallinnan kehittämiseen koko Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Hämeenkyrön sote-aseman toteutus toimii esimerkkiratkaisuna muille yksiköille.
– Varastonhallinnan mallia ja hyllytysjärjestelmän käyttöä voidaan laajentaa muihinkin hyvinvointialueen yksiköihin silloin, kun se on toiminnallisesti tarkoituksenmukaista, Elsi Jurmu sanoo.
– Uudistuksen eteen tehtiin sote-asemalla paljon töitä. Sen ansiosta uusi toimintamalli ja onnistunut työnjako sujuvoittavat aidosti nyt hoitotyön arkea Hämeenkyrössä, iloitsee Elsi Jurmu.
