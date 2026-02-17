Puu rentouttaa myös virtuaalisena – tuoksun ja visuaalisuuden yhdistelmä tehostaa palautumista

Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa selvitettiin, miten puun tuoksu ja puun näköiset seinät vaikuttavat ihmisten kokemaan palautumiseen ja mielialaan sisätiloissa. Erityisesti tarkasteltiin metsämäntyä edustavan puun tuoksun, virtuaalisten puuseinien sekä näiden yhdistelmän vaikutusta.

Tulokset osoittivat, että paras vaikutus syntyy silloin, kun puun tuoksu ja puun visuaaliset elementit ovat käytössä yhtä aikaa. Ihmiset kokivat tällöin olonsa selvästi rennommaksi ja palautuneemmaksi kuin tavallisessa huoneessa tai silloin, kun käytössä oli vain toinen ärsyke.

– Tutkimuksessa pystyttiin ensimmäistä kertaa erottamaan puun tuoksun ja puun visuaalisten ominaisuuksien vaikutukset toisistaan ja tarkastelemaan myös niiden yhteisvaikutusta. Virtuaaliset, puuta jäljittelevät seinäpinnat voivat tuottaa hyvin samankaltaisia hyvinvointivaikutuksia kuin aidot puupinnat. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia käyttää luontoon perustuvaa suunnittelua monenlaisissa sisätiloissa, kertoo puumateriaalitieteen apulaisprofessori Tuula Jyske Helsingin yliopistosta.

Puun tuoksu ja näkymä eivät tehoa samalla tavalla kaikkiin

Tutkimukseen osallistui 50 koehenkilöä, jotka täyttivät jokaisella käynnillään virtuaalilaboratoriossa kyselyn kolmessa vaiheessa. Kokeessa käytettiin puupaneeleista otettuja valokuvia, ja puun tuoksu vastasi voimakkuudeltaan moderneissa puurakennuksissa havaittavaa tuoksua. Osallistujien kognitiivista stressiä lisättiin keskittymistä vaativalla tehtävällä.

Tutkittavien ikä tai sukupuoli eivät vaikuttaneet päätuloksiin, mutta muutoin ärsykkeiden vaikutukset vaihtelivat yksilöittäin.

– Meidät yllätti se, kuinka suuria eroja ihmisten välillä oli. Kaikki eivät reagoineet samalla tavalla, ja osa osallistujista ei edes tietoisesti huomannut tuoksua, vaikka mittaukset osoittivat sen olevan läsnä. Tästä huolimatta vaikutuksia palautumisen kokemukseen havaittiin, Jyske kertoo.

Tutkimus on ajankohtainen, sillä yhä useampi viettää suuren osan ajastaan sisätiloissa ja hyvinvointia tukevalle suunnittelulle on kasvava tarve. Tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti työ-, opiskelu- ja hyvinvointiympäristöissä, joissa virtuaaliset puupinnat ja hallitusti toteutettu puun tuoksu voivat tukea palautumista esimerkiksi taukotiloissa ja työskentely-ympäristöissä. Tutkimus tarjoaa mitattua tietoa siitä, miten luonnon elementtejä voidaan tuoda sisätiloihin myös virtuaalisesti.

– Seuraavaksi voitaisiin tutkia, millaisia vaikutuksia puun tuoksun ja visuaalisten elementtien yhdistelmällä on pidemmällä aikavälillä ja erilaisissa todellisissa sisätiloissa. Lisäksi on tärkeää ymmärtää paremmin yksilöllisiä eroja ja sitä, millainen määrä ärsykkeitä tukee palautumista parhaiten, Jyske sanoo.

Alkuperäinen artikkeli

Tuula Jyske, Valtteri Kutvonen, Janne Kaseva, Mika Kurkilahti, Heidi Hellén, Toni Tykkä, Emilia Rosenborg, Madli George, Saša Tkalčan, Jutta Kauppi, The psychological effects of Scots pine (Pinus sylvestris) wood scent, virtual wooden walls, and their combined stimuli on humans