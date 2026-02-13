Espoo on Suomen elin-, veto- ja pitovoimaisin kaupunki EVP-indeksin mukaan
17.2.2026 14:12:08 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Tuoreen EVP-indeksin (2025) mukaan vain neljä kaupunkia on onnistunut parantamaan elin-, veto- ja pitovoimaansa 2020-luvulla: Espoo, Kajaani, Mikkeli ja Rovaniemi. Korkeimman EVP-indeksin kunnat painottuvat vahvasti Uudellemaalle.
EVP-indeksi on kehitetty MDI/FCG:ssä kuntien strategiatyön tukemiseksi ja tilannekuvan seurantaa varten. Sen tavoitteena on tarkastella kokonaisvaltaisesti sekä alueiden elinvoimaa että veto- ja pitovoimaa. EVP-indeksi ei perustu mielikuviin, kuten useimmat elinvoimatutkimukset, vaan faktoihin ja muodostuu 20 avainmuuttujasta ja kahdesta osa-alueesta: elinvoimaindeksistä sekä veto- ja pitovoimaindeksistä.
“Maailmantilanteesta ja Suomen taloushaasteista huolimatta Espoo on pysynyt houkuttelevana asuinpaikkana sekä yritysten sijaintipaikkana. Espoossa halutaan asua ja pysyä ja meillä syntyy paljon uusia innovaatiota ja kasvua, jotka luovat tulevaisuudenuskoa. Näistä puroista koostuu Espoon elinvoima sekä erityisen vahva veto- ja pitovoima”, kertoo Espoon kaupungin elinvoimajohtaja Mervi Heinaro.
Espoo nousee kokonaistulosten sekä veto- ja pitovoimatulosten kärkeen
Kokonaisindeksissä parhaiten menestyneet kunnat ja alueet keskittyvät vahvasti Uudenmaan kasvukeskuksiin.
Keskuskaupungeista kärkeen nousivat Espoo (82,05), Helsinki (81,98), Tampere (72,6), Vantaa (72,5) ja Porvoo (70,6).
Elinvoima on useimmilla keskuskaupungeilla vahva, mutta veto- ja pitovoima vaihtelevat selvästi keskuskaupunkien välillä ja osa keskuskaupungeista kärsii heikosta veto- ja pitovoimasta. Yhtenä syynä voidaan nähdä se, etteivät kaupunkikeskuksissa kouluttautuneet tai sinne ulkomailta muuttaneet ihmiset "imeydy" kaupunkiin.
Vahvan EVP-indeksin takana ei ole yhtä selittävää tekijää, mutta taustalla vaikuttavat yleensä vahva kaupungistumiskehitys ja jonkinlainen erikoistuminen.
“Espoossa on vahva ja omintakeinen innovaatiokulttuuri, joka pohjautuu vaikuttavuuteen ja yhteistyöhön eri toimijoiden, esimerkiksi Aalto-yliopiston, VTT:n, kaupungin ja yritysten välillä. Se synnyttää kansainvälisestikin kiinnostavia työpaikkoja, jotka houkuttelevat myös kotimaisia osaajia”, Heinaro jatkaa.
“Espoossa myös toimiva arki on tärkeää: hyvät palvelut, koulut ja päiväkodit sekä viihtyisät asuinalueet vetävät ja pitävät tänne tulleet Espoossa.”
Veto- ja pitovoimalla suurempi merkitys kunnille
Kuntien tilannekuvan osalta vuoden 2025 EVP-indeksi vahvistaa, että Suomen alueellinen kehitys ei ole tasoittunut 2020-luvulla. Elinvoiman muuttujat ovat heikentyneet useimmilla alueilla, ja heikentyminen on koskettanut melkein koko maata. Elinvoimaindeksin kärki painottuu Uudellemaalle. Lisäksi erityisesti Lapin kunnat pärjäävät hyvin elinvoimassa.
Veto- ja pitovoima korostuvat erityisesti kaupunkiseuduilla ja kehyskunnissa, ja niiden merkitys on elinvoimaa suurempi monien kuntien kokonaisasemalle.
“Meillä Espoossa lapsia ja nuoria on kasvava määrä. Se vaatii investointeja esimerkiksi koulutukseen ja harrastusmahdollisuuksiin, mutta nuoret myös luovat tulevaisuuden ja takaavat työnantajille tarvittavat osaajat jatkossakin. Siksi erityisesti pitovoima on tärkeä elementti alueen elinvoiman rakentamisessa”, toteaa Mervi Heinaro.
Elinvoimaan liittyvät EVP-indeksin muuttujat kohdistuvat alueiden tulo- ja talous-, yritys-, työllisyys-, koulutus- ja terveysdynamiikkaan. Veto- ja pitovoimaan liittyvät muuttujat kohdistuvat puolestaan alueiden väestö- ja vetovoimaan sekä asumis-, rakentamis- ja vapaa-ajan dynamiikkaan.
Kuntaliitto on korvannut MDI/FCG:n kehittämällä EVP-indeksillä entisen elinvoimaindikaattorinsa helmikuun 2026 alussa, mutta EVP-indeksi on ollut käytössä jo vuodesta 2023 saakka.
Lue tarkemmat tulokset tutkimusliitteestä.
Tämä tiedote julkaistaan espoo.fi-sivustolla myöhemmin myös ruotsiksi ja englanniksi.
Yhteyshenkilöt
Mervi HeinaroelinvoimajohtajaPuh:+358 40 636 9250mervi.heinaro@espoo.fi
Minna JoensuuTutkimusjohtajaEspoon kaupunki / Strateginen kehittäminen ja tietojohtaminenPuh:+358 43 827 3386minna.joensuu@espoo.fi
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Kaupunginjohtaja Kai Mykkänen: Espoon rakennusvalvonnan toiminnasta toteutetaan erityistarkastus13.2.2026 13:42:19 EET | Tiedote
Espoon rakennusvalvontaan on kohdistunut runsaasti kritiikkiä. Ongelmat ovat myös Espoon kaupungin tiedossa ja niiden korjaamiseksi tehdään nyt tehostetusti töitä. Kaupunki teettää rakennusvalvonnan toimintatapoja koskevan erityistarkastuksen.
Snowboardaren Ville Jukola är årets idrottare i Esbo13.2.2026 09:54:23 EET | Pressmeddelande
På Idrottsgalan i Esbo 12 februari 2026 offentliggjordes två nya idrottare i hedersgalleriet Esbo Hall of Fame och pris utdelades av Esbo stad, idrottsnämnden och publikomröstningen.
Vuoden espoolainen urheilija on lumilautailija Ville Jukola13.2.2026 09:54:23 EET | Tiedote
Espoon Urheilugaalassa 12.2.2026 julkistettiin Espoo Hall of Fame -kunniagalleriaan kaksi uutta urheilijaa sekä palkittiin Espoon kaupungin, liikunta- ja hyvinvointilautakunnan sekä yleisöäänestyksen palkinnot.
Snowboarder Ville Jukola is Espoo's Athlete of the Year13.2.2026 09:54:23 EET | Press release
Two new athletes were inducted into the Espoo Hall of Fame and awards selected by the City of Espoo, the Sports and Wellbeing Committee and public voting were presented at the Espoo Sports Gala on 12 February 2026.
Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 11.2.202611.2.2026 20:59:52 EET | Tiedote
Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli kokouksessaan suomenkielisen varhaiskasvatuksen, suomenkielisen perusopetuksen sekä suomenkielisen toisen asteen koulutuksen talousarviot ja strategian osavuosikatsaukset vuoden 2025 viimeiseltä vuosineljännekseltä ja vastasi lausuntopyyntöön Postipuun koulun hankesuunnitelmasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme