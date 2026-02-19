Mondo Mineralsin Sotkamossa sijaitsevan Uutelan talkkikaivoksen tarkkailuohjelma on hyväksytty
19.2.2026 08:46:08 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on antanut hyväksymispäätöksen Sotkamossa sijaitsevan Uutelan talkkikaivoksen tarkkailuohjelmasta, jota on päivitetty kaivosalueen laajennuksen vuoksi. Lupa- ja valvontavirasto teki päätöksessään lisäyksiä yhtiön esittämään tarkkailuohjelmasuunnitelmaan. Lisämääräyksillä edellytetään muun muassa tarkentamaan suotovesien tarkkailua sekä tihentämään pohjavesinäytteenottoa.
Lapin elinvoimakeskuksen kalatalousviranomainen hyväksyy tarkkailuohjelman kalataloustarkkailun osalta omassa päätöksessään.
Ympäristölupa saatu vuonna 2022
Mondo Minerals B.V. Branch Finland (aiemmin Elementis Minerals) on saanut vuonna 2022 ympäristöluvan Uutelan talkkimalmikaivoksen laajentamiselle ja uuden avolouhoksen avaamiselle. Alueelle rakennetaan luvan mukaisesti myös uusia kaivannaisjätealueita sekä uusi vesienkäsittelyjärjestelmä.
Toiminnan laajentuessa Uutelan kaivoksella on Mondo Minerals B.V. Branch Finland esittänyt suunnitelman tarkkailun päivittämiseksi Kainuun ELY-keskuksen hyväksyttäväksi. Kalataloustarkkailun osalta suunnitelma on toimitettu Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen hyväksyttäväksi. Valtion virastouudistuksen yhteydessä 1.1.2026 asian käsittely on siirtynyt Lupa- ja valvontavirastolle sekä Lapin elinvoimakeskuksen kalatalousviranomaiselle.
Päätös ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 19.2.–30.3.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. Lisäksi päätös on julkaistu Sotkamon kunnan verkkosivuilla.
ympäristöasiantuntija Helena Vikstedt, p. 0295 255 665, etunimi.sukunimi@lvv.fi
ympäristöasiantuntija Helena Vikstedt, p. 0295 255 665, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
