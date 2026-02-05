Suomen dekkariseuran Ulkomainen dekkaristi -palkinto Guillame Mussolle – Uusin suomennos Seinen tuntematon on ilmestynyt
17.2.2026 14:20:00 EET | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Tiedote
On sumuinen yö joulukuisessa Pariisissa. Nuori nainen nostetaan Seinestä, läheltä Pont Neufin siltaa. Nainen on alaston ja muistinsa menettänyt, levoton ja ahdistunut. Hänet viedään Pariisin poliisiprefektuurin psykiatriseen sairaalaan, josta hän pakenee muutaman tunnin kuluttua.
DNA-testit ja valokuvat paljastavat naisen henkilöllisyyden: Hän on maailmankuulu pianisti Milena Bergman. Se on kuitenkin mahdotonta, sillä Milena Bergman on kuollut lento-onnettomuudessa jo vuotta aiemmin.
Uusimmassa Guillaume Musso -suomennoksessa Seinen tuntematon ranskalainen suosikkikirjailija tarjoaa lukijalle jälleen häkellyttävän mysteerin ja mieleenpainuvia henkilöhahmoja.
Naisen arvoitusta alkavat tutkia Milenan entinen kihlattu Raphaël ja työpaikallaan asiansa sotkemut poliisi nimeltä Roxane.
He päättävät selvittää aavemaisen mysteerin: miten joku voi olla yhtä aikaa sekä kuollut että elossa?
***
Romaanin on suomentanut Lotta Toivanen.
***
Guillaume Musso (s. 1974) on jo vuosia ollut Ranskan suosituin kirjailija. Hänen teoksiaan on myyty kymmeniä miljoonia kappaleita yli neljällekymmenelle kielelle käännettynä. Mussolta on aiemmin suomennettu teokset Tyttö ja yö (2023), Kirjailijoiden salattu elämä (2024), Elämä on romaani (2024) ja Joku toinen (2025).
Suomen dekkariseura myönsi tässä kuussa Mussolle Ulkomainen dekkaristi 2026 -tunnustuspalkinnon.
Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.
www.siltalapublishing.fi
