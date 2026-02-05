Suomen dekkariseuran Ulkomainen dekkaristi -palkinto Guillame Mussolle – Uusin suomennos Seinen tuntematon on ilmestynyt

Tervetuloa Antti Helanterän kirjan Muistiinmerkintöjä Moskovasta infotilaisuuteen 9.2. 2.2.2026 12:14:11 EET | Tiedote

Tervetuloa Antti Helanterän MUISTIINMERKINTÖJÄ MOSKOVASTA -kirjan info- ja julkistustilaisuuteen maanantaina 9.2. kello 13.30–14.30 Asiastudioon, Bulevardi 6 A, 2. kerros, Helsinki. (Ovisummeri alaovella Boulevard Lounge.) Helanterän kanssa kirjan teemoista on keskustelemassa pitkän linjan poliitikko Annika Saarikko, joka nykyisin on YTHS:n toimitusjohtaja. (Keskustelu tallennetaan, joten toivomme, että yleisö on paikalla hieman ennen klo 13.30.) Yst ilm tilaisuuteen viimeistään sunnuntaina 8.2. tiedotus@siltalapublishing.fi, tai 0400 328 300/Reetta Ravi