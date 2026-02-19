KUTSU: Ivalon viidennen kauden tähtien haastattelupäivä Sanomatalossa ma 16.3. klo 12 alkaen
19.2.2026 10:00:00 EET | Nelonen Media | Kutsu
Kyberhyökkäys lamauttaa Suomen. Vallankäyttö ja moraali joutuvat testiin, ja kriisin keskellä myös työ ja perhe törmäävät.
Elisa Viihteen alkuperäissarjan Ivalon viidennen kauden näyttelijät ja ohjaaja ovat tavattavissa Sanomatalossa maanantaina 16.3. Paikalla ovat mm. Janne Kataja, Mikko Nousiainen, Pihla Viitala, Inka Kallén, sekä ohjaaja Juuso Syrjä.
Ivalon viides kausi
Uudella kaudella Suomi ajautuu ennennäkemättömän kyberhyökkäyksen kohteeksi, sähköverkko kaapataan ja maa pimenee keskellä talvea. Kansallisen kriisin keskellä poliisipäällikkö Nina Kautsalo joutuu tekemään valintoja, joissa velvollisuus ja perhe törmäävät.
Kauden keskeisiä teemoja:
– Hybridihyökkäys ja huoltovarmuus
– Vallankäyttö kriisin keskellä
– Puoliso alaisena – työ ja perhe törmäävät
Haastateltavat
Näyttelijät Pihla Viitala, Inka Kallén, Janne Kataja, Mikko Nousiainen, Roosa Söderholm, Tobias Zilliacus ja Carlos Orjuela sekä ohjaaja Juuso Syrjä.
Haastattelupäivä: Sanomatalo (Töölönlahdenkatu 2, Helsinki), maanantaina 16.3. klo 12 alkaen.
Haastattelut aikataulutetaan toimitusten toiveiden mukaan.
Ilmoitathan haastattelutoiveesi viimeistään 6.3.:
Maija Vanhanen
maija.vanhanen@nelonenmedia.fi
Elisa Viihteen alkuperäissarja Ivalon viides kausi alkaa Ruutu+-tilaajille 1.4.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maija VanhanenViestinnän asiantuntija, Ruutu, Nelonen MediaPuh:0505313387maija.vanhanen@nelonenmedia.fi
Linkit
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka televisiokanaviin kuuluvat Nelonen, Jim, Liv ja Hero sekä suoratoistopalvelu Ruutu. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM, Kantriradio sekä audiopalvelu Supla. Nelonen Median portfolioon kuuluu myös elokuvalevitys.
Lisäksi Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yhteensä yli 20 festivaalia, konserttia ja risteilyä ympäri Suomen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
Yli 100 000 katsojaa – Luottomies-elokuva: Lepoloma nousi hitiksi: "Ei ole koskaan itsestäänselvyys"19.2.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Helmikuun 4. päivä ensi-iltansa saanut Luottomies-elokuva: Lepoloma on kerännyt kahdessa viikossa yli 100 000 katsojaa.
Aikakone-laulaja kertoo terveyshuolistaan The Voice of Finlandissa – sairastui long covidiin: ”Olen ollut työkyvytön siitä asti”17.2.2026 10:00:01 EET | Tiedote
Tämän viikon The Voice of Finland -jaksoissa kuullaan ympäri Suomea keikkailleen laulajan terveyshuolista ja helsinkiläispariskunnan lapsettomuudesta.
Tässä on Amazing Race Suomen voittajapari: "Tuntuu, että näen unta"14.2.2026 22:11:57 EET | Tiedote
Amazing Race Suomen 3. tuotantokausi huipentui jännittävään finaaliin lauantai-iltana Ruudussa ja Nelosella.
The Voice of Finland -laulaja kertoo synkästä menneisyydestään: ”Ilman anteeksiantoa ei ole toisia mahdollisuuksia”10.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Tämän viikon The Voice of Finland -jaksoissa kuullaan entisen koulukiusaajan tarina ja tutustutaan shamaanirumpua soittavaan Eheaan.
JULKISTUS: Tässä ovat uudet Petolliset-kilpailijat: "Tottakai osaan valehdella, manipuloida ja huijata!"9.2.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Petollisten viides kausi alkaa Ruudussa ja Nelosella lauantaina 14.3.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme