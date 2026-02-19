KUTSU: Ivalon viidennen kauden tähtien haastattelupäivä Sanomatalossa ma 16.3. klo 12 alkaen

Ivalon viides kausi

Uudella kaudella Suomi ajautuu ennennäkemättömän kyberhyökkäyksen kohteeksi, sähköverkko kaapataan ja maa pimenee keskellä talvea. Kansallisen kriisin keskellä poliisipäällikkö Nina Kautsalo joutuu tekemään valintoja, joissa velvollisuus ja perhe törmäävät.

Kauden keskeisiä teemoja:

– Hybridihyökkäys ja huoltovarmuus

– Vallankäyttö kriisin keskellä

– Puoliso alaisena – työ ja perhe törmäävät

Haastateltavat

Näyttelijät Pihla Viitala, Inka Kallén, Janne Kataja, Mikko Nousiainen, Roosa Söderholm, Tobias Zilliacus ja Carlos Orjuela sekä ohjaaja Juuso Syrjä.

Haastattelupäivä: Sanomatalo (Töölönlahdenkatu 2, Helsinki), maanantaina 16.3. klo 12 alkaen.

Haastattelut aikataulutetaan toimitusten toiveiden mukaan.

Ilmoitathan haastattelutoiveesi viimeistään 6.3.:

Maija Vanhanen

maija.vanhanen@nelonenmedia.fi

Elisa Viihteen alkuperäissarja Ivalon viides kausi alkaa Ruutu+-tilaajille 1.4.2026.