KUTSU: Ivalon viidennen kauden tähtien haastattelupäivä Sanomatalossa ma 16.3. klo 12 alkaen

19.2.2026 10:00:00 EET | Nelonen Media | Kutsu

Kyberhyökkäys lamauttaa Suomen. Vallankäyttö ja moraali joutuvat testiin, ja kriisin keskellä myös työ ja perhe törmäävät.

Elisa Viihteen alkuperäissarjan Ivalon viidennen kauden näyttelijät ja ohjaaja ovat tavattavissa Sanomatalossa maanantaina 16.3. Paikalla ovat mm. Janne Kataja, Mikko Nousiainen, Pihla Viitala, Inka Kallén, sekä ohjaaja Juuso Syrjä.

Ivalon viides kausi

Uudella kaudella Suomi ajautuu ennennäkemättömän kyberhyökkäyksen kohteeksi, sähköverkko kaapataan ja maa pimenee keskellä talvea. Kansallisen kriisin keskellä poliisipäällikkö Nina Kautsalo joutuu tekemään valintoja, joissa velvollisuus ja perhe törmäävät.

Kauden keskeisiä teemoja:
– Hybridihyökkäys ja huoltovarmuus
– Vallankäyttö kriisin keskellä
– Puoliso alaisena – työ ja perhe törmäävät

Haastateltavat

Näyttelijät Pihla Viitala, Inka Kallén, Janne Kataja, Mikko Nousiainen, Roosa Söderholm, Tobias Zilliacus ja Carlos Orjuela sekä ohjaaja Juuso Syrjä.

Haastattelupäivä: Sanomatalo (Töölönlahdenkatu 2, Helsinki), maanantaina 16.3. klo 12 alkaen.

Haastattelut aikataulutetaan toimitusten toiveiden mukaan.

Ilmoitathan haastattelutoiveesi viimeistään 6.3.:
Maija Vanhanen
maija.vanhanen@nelonenmedia.fi

Elisa Viihteen alkuperäissarja Ivalon viides kausi alkaa Ruutu+-tilaajille 1.4.2026.

Katso viidennen kauden traileri tästä

Avainsanat

ensi-iltanäyttelijäthaastattelutelisa viihdejanne katajamikko nousiainenpihla viitalainka kallénjuuso syrjäroosa söderholmtobias zilliacuscarlos orjuelaivalouusi kausi

Yhteyshenkilöt

Linkit

Nelonen Media

Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka televisiokanaviin kuuluvat Nelonen, Jim, Liv ja Hero sekä suoratoistopalvelu Ruutu. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM, Kantriradio sekä audiopalvelu Supla. Nelonen Median portfolioon kuuluu myös elokuvalevitys.

Lisäksi Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yhteensä yli 20 festivaalia, konserttia ja risteilyä ympäri Suomen.

