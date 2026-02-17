Sofia Virta: Suomen otettava Ruotsista mallia ja laajennettava pienten koululaisten iltapäivätoiminta myös loma-ajoille
17.2.2026 13:43:32 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta esittää, että pienten koululaisten iltapäivätoiminta laajennetaan koskemaan myös koulujen loma-aikoja ja vaiheittain myös 3.–4.-luokkalaisia.
Virran mukaan suomalaisessa arjessa on merkittävä rakenteellinen puute, joka kuormittaa lapsiperheitä kohtuuttomasti ja asettaa myös lapset eriarvoiseen asemaan perhetaustan perusteella.
– Näin hiihtolomankin aikaan monessa perheessä konkretisoituu stressi siitä, missä pienet koululaiset voivat viettää päivät kun vanhemman tai vanhempien työarki jatkaa pyörimistään. Tilanne paitsi kuormittaa perheitä niin aiheuttaa tilanteen, jossa lapset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa sen perusteella kenen vanhemmalla on varaa viettää lomaa lasten kanssa tai kenellä on vahvin turvaverkko sukulaisista paikkaamaan, Virta sanoo.
Virran mukaan kyse ei ole yksittäisten perheiden järjestelykyvystä, vaan järjestelmäkysymyksestä. Ratkaisuksi hän ehdottaa pienten koululaisten iltapäivätoiminnan laajentamista loma-ajoille.
– Pienten koululaisten iltapäivätoiminta pitäisi laajentaa koskemaan myös koulujen loma-aikoja ja vaiheittain myös 3.–4.-luokkalaisia. Iltapäivätoiminnassa lapsi pääsee viettämään esimerkiksi kivoja ulkoiluhetkiä parhaimmillaan tuttujen ja turvallisten aikuisten kanssa tutuissa puitteissa, joissa lapsi on tottunut toimimaan, Virta toteaa.
Virran mukaan nykytilanne näkyy erityisesti työelämässä.
– Tilanne on kohtuuton esimerkiksi yhden vanhemman perheiden näkökulmasta ja asettaa perheet eriarvoiseen asemaan kun kaikilla ei ole varaa maksaa leirejä tai järjestää lomaksi hoitopaikkaa vaikka kuinka haluaisi. Työn ja perheen yhteensovittamisen tulee olla mahdollista tässä maassa riippumatta perheestä, ammatista tai asuinpaikasta. Kyse on paitsi lasten oikeudesta turvalliseen arkeen kaikissa tilanteissa niin puhumme myös tasa-arvo- ja työllisyyskysymyksestä. Virta sanoo.
Virta viittaa Ruotsiin, jossa lapselle taataan paikka koulun yhteydessä järjestettävään toimintaan aina kuudenteen luokkaan asti myös loma-aikoina.
– Naapurimaassa Ruotsissa tämä on arkea. Se on yksi syy siihen, miksi työn ja perheen yhteensovittaminen on siellä helpompaa. Meidän ei tarvitse keksiä kaikkea alusta – voimme ottaa oppia toimivista ratkaisuista ja näin myös varmistaa, että jokainen tässä maassa uskaltaa toteuttaa perhehaaveitaan elämäntilanteesta riippumatta, Virta toteaa.
Virran mukaan iltapäivätoiminnan laajentaminen olisi investointi lasten hyvinvointiin, vanhempien jaksamiseen ja työllisyyteen.
– Tämä on sekä lapsen että vanhemman etu. Samalla tämä on myös talous- ja työllisyysteko, jota hallituksen kannattaisi ehdottomasti hyödyntää mutta sen sijaan se on vain valinnut korottaa iltapäivätoiminnan maksuja, Virta sanoo.
