SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallituksen tavoite puhtaan energian edistämisestä jää piippuun
17.2.2026 14:11:55 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
– Orpon hallitus on asettanut hallitusohjelmassa tavoitteekseen Suomen nostamisen puhtaan energian edelläkävijäksi Euroopassa, mutta samaan aikaan se vaikeuttaa omilla päätöksillään aurinko- ja tuulivoiman rakentamista, toteaa ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.).
Ylen eilisen uutisen mukaan hallituksen uusi alueidenkäyttölaki voi johtaa yli sadan ison aurinkovoimahankkeen lykkäämiseen tai peruuntumiseen, koska jo keskikokoisten eli yli 50 hehtaarin kokoiset hankkeet edellyttävät jatkossa kaavoitusta. Tähän luokkaan kuuluu iso osa suunnitteilla olevasta yli 300 aurinkovoimahankkeesta.
– Uusi alueidenkäyttölaki on ristiriidassa luvituksen sujuvoittamisen kanssa, sillä se hidastaa aurinkovoimahankkeiden toteutusta, nostaa niiden kustannuksia ja suuntaa hankkeita pois turvetuotannosta poistetuilta alueilta ja joutomailta eli juuri sieltä, minne niitä olisi järkevintä rakentaa, hämmästelee Heinäluoma.
– Hallituksen tuulesta temmattu 1,25 kilometrin etäisyys tuulivoiman ja asutuksen välillä tekee jatkossa hankalammaksi lisätä rakennetuille seuduille tuulivoimaa, jolloin sitä rakennetaan enemmän koskemattomille alueille. Samalla vaikeutuu tuulivoimaloiden sijoittaminen eteläiseen Suomeen, jossa nimenomaan tarvitaan lisää sähköntuotantoa teollisuutta varten.
– Hallituksen lähes uusiutuvan energian vastainen toiminta on käsittämätöntä tilanteessa, jossa hankkeiden käyntiin polkaiseminen lisäisi energiaomavaraisuutta ja siten energiaturvallisuutta, kerryttäisi kuntien kassaan kiinteistöverotuloja, edistäisi Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista ja toisi etenkin rakennusvaiheessa kovasti kaivattuja työpaikkoja.
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
Kuvat
