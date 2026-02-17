SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallituksen tavoite puhtaan energian edistämisestä jää piippuun

SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Asuntokauppaa ja taloutta vauhdittamalla perheille nykyistä realistisempi mahdollisuus omaan kotiin 17.2.2026 13:33:10 EET | Tiedote

Suomen asuntomarkkina elää poikkeuksellisen hiljaista aikaa. Asuntokauppa on jumissa, uudisrakentaminen on romahtanut ja monet perheet ovat joutuneet siirtämään kodinvaihtoa tai ensiasunnon ostoa. Ylitiukka sääntely ja pankkien varovainen riskinotto ovat jäädyttäneet markkinan tavalla, joka heijastuu koko talouteen. Rakentamisen pysähtyminen näkyy työllisyydessä, kunnissa ja yrityksissä ja laajemmin Suomen kasvunäkymissä, kertoo SDP:n kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa.