Jonas Olsson sai Vuoden musiikintekijä -palkinnon vuoden 2026 Iskelmä Gaalassa
20.2.2026 20:00:00 EET | Teosto ry | Tiedote
Teoston myöntämän Vuoden musiikintekijä -palkinnon sai tänä vuonna yksi 2020-luvun menestyneimmistä kotimaisista biisintekijöistä, Jonas Olsson. Olsson on tuttu nimi radioiden kuunnelluimpien kappaleiden takaa ja tunnetaan monipuolisesta työskentelystään musiikin eturivin tekijöiden kanssa yli genrerajojen.
Vuoden musiikintekijä -palkinto on Iskelmä Gaalan kumppanina toimivan Teoston myöntämä tunnustus, jonka avulla halutaan tuoda esiin ansiokasta, erityislaatuista ja monipuolista biisintekijän työtä eritoten kevyen musiikin saralla. Tämän vuoden palkinto myönnettiin Jonas Olssonille gaalaillassa Tampereen Nokia Arenalla perjantaina 20.2.2026.
Olsson on yksi suomalaisen musiikkikentän vaikuttavimmista taustavoimista, ansioitunut säveltäjä, sanoittaja, sovittaja ja tuottaja, jonka kädenjälki kuuluu laajasti sekä kotimaisessa popissa että rockissa. Hän on työskennellyt muun muassa BESSin, KUUMAA-yhtyeen, Robinin, Sexmanen, Arttu Wiskarin, Jannika B:n ja Amorphiksen kanssa ja hänen nimensä löytyy megahittien kuten Ram pam pam (BESS) ja Ylivoimainen (KUUMAA) takaa.
Olsson on saanut tunnustusta aiemminkin: biisintekijän palkintokaapista löytyy muun muassa Vuoden tuottaja- ja Vuoden musiikintekijä -plakaatein varustetut Emma-patsaat.
Treenikämpiltä ja taustalta valokeilaan
Olsson kuvaa itseään tekijäksi, jonka paikka lähtökohtaisesti on esiintyjän taustalla, mutta jonka työ on keskeistä artistin taiteen ja teoksen synnyssä. Olssonin rooli voi olla säveltäjä, kommentoija, miksaaja tai muu tekninen toteuttaja – ja joskus kaikkia näitä samanaikaisesti. Samassa projektissa Olsson saattaa esimerkiksi kirjoittaa melodiat, suunnitella ja rakentaa soundimaailman sekä ohjata artistia kohti mahdollisimman vaikuttavaa teoskokonaisuutta. Olssonin toimenkuvaan sisältyy siis varsinaisen biisinkirjoituksen lisäksi muun muassa managerointia, A&R-töitä ja studioyrittäjyyttä.
”Yritän suhtautua musiikin tekemiseen aina ennakkoluulottomasti ja uteliaasti. Musa on ihmeellistä ja yllättävää ja elämä rikastuu, kun saamme tehdä ja kokea sitä lapsenomaisesti”, Olsson kuvailee työtään.
Olssonin urakiito on pitkäjänteisen työn ansiota. Teini-iän äänityksistä ja treenikämpiltä Kokkolasta alkanut musiikkiura jalostui vuosituhannen alussa tuottajan työksi ja vahvistui entuudestaan musiikkitieteen ja -teknologian opinnoissa Turussa. Helsingissä Olsson on rakentanut ja kasvattanut tuotantoyhtiötään Isolla Musicia ja vakiinnuttanut paikkansa valtakunnan kysytyimpien musiikintuottajien joukossa. Nykyään Isolla Musicilla on kolme erillistä studiota Helsingin Kalasatamassa.
Vuoden musiikintekijä
Vuoden musiikintekijä -palkinnon jakoivat Tampereella tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie ja Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen. Palkinnon tavoitteena on tietoisuuden lisääminen musiikintekijän työstä ja työn arvostuksen kasvattaminen. Olssonin lukuisten hittien lisäksi palkinnon perusteina nostettiin erityisesti esiin Olssonin työtä muiden musiikintekijöiden kanssa ja puolesta.
”Monilahjakas Jonas on tehnyt urallaan paljon työtä myös nostaakseen uusia musiikintekijöitä esiin ja opettaakseen heille ammatin saloja. Hän on tekijä, jolle tärkeintä on laatu ja se, että artistit pääsevät esittämään itsensä näköistä musiikkia. Jonaksen huolellinen ja intohimoinen työnteko motivoi myös muita parhaimpaansa”, kertoi Risto Salminen tämänvuotisista palkintoperusteista.
Vuoden musiikintekijä -tunnustuspalkinto jaettiin nyt yhdeksättä kertaa. Aiemmin palkittuja ovat Petri Somer (2018), Timo Kiiskinen (2019), Sinikka Svärd ja Juha Tapio (2020), Janne Rintala (2021), Tiina Vainikainen (2022), Saara Törmä (2023), Antti ”RZY” Riihimäki (2024) ja Kaisa Korhonen (2025). Palkinnon saajista päättää Teoston palkintoraati.
Jonas Olssonin kappaleita
Ram pam pam
Säv. & san. Tomi Saario, Essi Launimo, Jonas Olsson
Kust. EMP Elements Music Publishing, Isolla Song
Esittäjä: BESS
Ylivoimainen
Säv. & san. Johannes Brotherus,
Säv. Joonas Luhtavaara, Jonas Olsson, Aarni Soivio
Kust. EMP Elements Music Publishing, Isolla Songs, Isolla Music Oy
Esittäjä: KUUMAA
Muistuta mua
Säv. Jonas Olsson, Axel Ehnström
San. Mikko Kuoppala, Axel Ehnström
Kust. EMP Elements Music Publishing, Kaikki On Paskaa Paitsi Kustannus -Yhtiö, Isolla Songs
Esittäjä: Pyhimys
Kukapa ei
Säv. Jonas Olsson, Juha Tapio
San. Juha Tapio
Kust. EMO Elements Music Oy, Isolla Songs, Suurenmoiset Laulut Oy
Esittäjä: Juha Tapio
Muutkin mokaa
Säv. Aku Rannila, Jonas Olsson
San. Pauli Hanhiniemi
Kust. Isolla Songs, Sepon Huone Oy, Näkytorni Oy
Esittäjä: Pauli Hanhiniemi
Onnellinen
Säv. & san. Joonas Angeria, Jonas Olsson, Heigo Anto, Robin Packalen, Pekka Eronen
Kust. HMC Publishing, Kaiku Entertainment Oy
Esittäjä: Robin
Meidän biisi
Säv. & san. Janne Rintala, Hannu-Pekka Siikasaari, Jonas Olsson
Kust. Mökkitie Records Oy, Isolla Songs, EMP Elements Music Publishing
Esittäjä: Arttu Wiskari
Light and shadow
Säv. & san. Esa Holopainen, Jan Rechberger, Tomi Joutsen, Tomi Koivusaari, Santeri Kallio, Olli-Pekka Laine
Säv. & tuott. Jonas Olsson
San. Juha Pekka Kainulainen
Kust. Skyforgers Music Consulting Oy, Isolla Songs, EMO Elements Music Oy
Esittäjä: Amorphis
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vappu AuraJohtaja, viestintä, markkinointi & yhteiskuntasuhteetTeostoPuh:0505604450vappu.aura@teosto.fiwww.teosto.fi
Kuvat
Teosto on tunnettu ja luotettu tekijänoikeusjärjestö, joka mahdollistaa musiikin ammattimaisen tekemisen ja käyttämisen. Edustamme yli 42 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikkikustantajaa. Keräämme musiikin käytöstä korvaukset ja tilitämme ne edelleen musiikin ammattilaisille, jotta he voivat keskittyä työhönsä – uuden tunteita herättävän musiikin luomiseen. Laaja repertoaarimme tunnettuja, ihmisiä liikuttavia musiikkiteoksia tuo lisäarvoa yrityksille, yksilölle ja koko yhteiskunnalle. Musiikki on voima – annetaan sen soida!
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Teosto ry
Sju inhemska musikverk tävlar om Teostopriset 202610.2.2026 14:00:00 EET | Pressmeddelande
Kandidaterna till Teostopriset 2026 valdes ut bland inhemska musikverk som publicerades eller uruppfördes förra året. Teostopriset, som nu delas ut för 21:a gången, är ett av de största konstpriserna i Norden.
Vuoden 2026 Teosto-palkintoa tavoittelee seitsemän kotimaista sävelteosta10.2.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Vuoden 2026 Teosto-palkinnon ehdokkaat valittiin edellisvuonna julkaistuista tai kantaesitetyistä kotimaisista sävelteoksista. Nyt 21. kerran jaettava Teosto-palkinto on yksi Pohjoismaiden suurimpia taidepalkintoja.
Seven works of music nominated for the 2026 Teosto Prize10.2.2026 14:00:00 EET | Press release
The nominees for the 2026 Teosto Prize were selected from Finnish works of music that were published or premiered last year. Awarded for the 21st time, the Teosto Prize is one of the most noteworthy art prizes in the Nordic countries.
KUTSU MEDIALLE: Teosto-palkinnon ehdokkaiden julkistus 202628.1.2026 15:53:12 EET | Kutsu
Tervetuloa Teosto-palkinnon ehdokkaiden julkistustilaisuuteen tiistaina 10.2.2026 alkaen klo 13.30! Tilaisuudessa paljastetaan Teosto-palkinnon 2026 ehdokasteokset ja niiden tekijät.
Uudet Soundit -voittajat valittu: Saga Mast, Helmi Antila Quartet ja St. Aurora esiintyvät ensi kesänä suurilla festivaaleilla27.1.2026 09:40:56 EET | Tiedote
Teosto ja kotimaiset festivaalit Provinssi, Pori Jazz ja John Smith Rock Festival etsivät Uudet Soundit -kampanjassa suomalaisen musiikin tulevaisuuden nimiä. Yleisöltä tulleiden ennätyksellisten 5800 ehdotuksen joukosta on nyt valittu kolme voittajaa esiintymään ensi kesän festivaaleille. Tuomariston valitsemat Saga Mast, Helmi Antila Quartet ja St. Aurora tuovat lavalle uutta energiaa ja vahvaa omaa ääntä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme