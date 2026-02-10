Jonas Olsson sai Vuoden musiikintekijä -palkinnon vuoden 2026 Iskelmä Gaalassa

Vuoden musiikintekijä -palkinto on Iskelmä Gaalan kumppanina toimivan Teoston myöntämä tunnustus, jonka avulla halutaan tuoda esiin ansiokasta, erityislaatuista ja monipuolista biisintekijän työtä eritoten kevyen musiikin saralla. Tämän vuoden palkinto myönnettiin Jonas Olssonille gaalaillassa Tampereen Nokia Arenalla perjantaina 20.2.2026.

Olsson on yksi suomalaisen musiikkikentän vaikuttavimmista taustavoimista, ansioitunut säveltäjä, sanoittaja, sovittaja ja tuottaja, jonka kädenjälki kuuluu laajasti sekä kotimaisessa popissa että rockissa. Hän on työskennellyt muun muassa BESSin, KUUMAA-yhtyeen, Robinin, Sexmanen, Arttu Wiskarin, Jannika B:n ja Amorphiksen kanssa ja hänen nimensä löytyy megahittien kuten Ram pam pam (BESS) ja Ylivoimainen (KUUMAA) takaa.

Olsson on saanut tunnustusta aiemminkin: biisintekijän palkintokaapista löytyy muun muassa Vuoden tuottaja- ja Vuoden musiikintekijä -plakaatein varustetut Emma-patsaat.

Treenikämpiltä ja taustalta valokeilaan

Olsson kuvaa itseään tekijäksi, jonka paikka lähtökohtaisesti on esiintyjän taustalla, mutta jonka työ on keskeistä artistin taiteen ja teoksen synnyssä. Olssonin rooli voi olla säveltäjä, kommentoija, miksaaja tai muu tekninen toteuttaja – ja joskus kaikkia näitä samanaikaisesti. Samassa projektissa Olsson saattaa esimerkiksi kirjoittaa melodiat, suunnitella ja rakentaa soundimaailman sekä ohjata artistia kohti mahdollisimman vaikuttavaa teoskokonaisuutta. Olssonin toimenkuvaan sisältyy siis varsinaisen biisinkirjoituksen lisäksi muun muassa managerointia, A&R-töitä ja studioyrittäjyyttä.

”Yritän suhtautua musiikin tekemiseen aina ennakkoluulottomasti ja uteliaasti. Musa on ihmeellistä ja yllättävää ja elämä rikastuu, kun saamme tehdä ja kokea sitä lapsenomaisesti”, Olsson kuvailee työtään.

Olssonin urakiito on pitkäjänteisen työn ansiota. Teini-iän äänityksistä ja treenikämpiltä Kokkolasta alkanut musiikkiura jalostui vuosituhannen alussa tuottajan työksi ja vahvistui entuudestaan musiikkitieteen ja -teknologian opinnoissa Turussa. Helsingissä Olsson on rakentanut ja kasvattanut tuotantoyhtiötään Isolla Musicia ja vakiinnuttanut paikkansa valtakunnan kysytyimpien musiikintuottajien joukossa. Nykyään Isolla Musicilla on kolme erillistä studiota Helsingin Kalasatamassa.

Vuoden musiikintekijä

Vuoden musiikintekijä -palkinnon jakoivat Tampereella tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie ja Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen. Palkinnon tavoitteena on tietoisuuden lisääminen musiikintekijän työstä ja työn arvostuksen kasvattaminen. Olssonin lukuisten hittien lisäksi palkinnon perusteina nostettiin erityisesti esiin Olssonin työtä muiden musiikintekijöiden kanssa ja puolesta.

”Monilahjakas Jonas on tehnyt urallaan paljon työtä myös nostaakseen uusia musiikintekijöitä esiin ja opettaakseen heille ammatin saloja. Hän on tekijä, jolle tärkeintä on laatu ja se, että artistit pääsevät esittämään itsensä näköistä musiikkia. Jonaksen huolellinen ja intohimoinen työnteko motivoi myös muita parhaimpaansa”, kertoi Risto Salminen tämänvuotisista palkintoperusteista.

Vuoden musiikintekijä -tunnustuspalkinto jaettiin nyt yhdeksättä kertaa. Aiemmin palkittuja ovat Petri Somer (2018), Timo Kiiskinen (2019), Sinikka Svärd ja Juha Tapio (2020), Janne Rintala (2021), Tiina Vainikainen (2022), Saara Törmä (2023), Antti ”RZY” Riihimäki (2024) ja Kaisa Korhonen (2025). Palkinnon saajista päättää Teoston palkintoraati.

Jonas Olssonin kappaleita

Ram pam pam

Säv. & san. Tomi Saario, Essi Launimo, Jonas Olsson

Kust. EMP Elements Music Publishing, Isolla Song

Esittäjä: BESS

Ylivoimainen

Säv. & san. Johannes Brotherus,

Säv. Joonas Luhtavaara, Jonas Olsson, Aarni Soivio

Kust. EMP Elements Music Publishing, Isolla Songs, Isolla Music Oy

Esittäjä: KUUMAA

Muistuta mua

Säv. Jonas Olsson, Axel Ehnström

San. Mikko Kuoppala, Axel Ehnström

Kust. EMP Elements Music Publishing, Kaikki On Paskaa Paitsi Kustannus -Yhtiö, Isolla Songs

Esittäjä: Pyhimys

Kukapa ei

Säv. Jonas Olsson, Juha Tapio

San. Juha Tapio

Kust. EMO Elements Music Oy, Isolla Songs, Suurenmoiset Laulut Oy

Esittäjä: Juha Tapio

Muutkin mokaa

Säv. Aku Rannila, Jonas Olsson

San. Pauli Hanhiniemi

Kust. Isolla Songs, Sepon Huone Oy, Näkytorni Oy

Esittäjä: Pauli Hanhiniemi

Onnellinen

Säv. & san. Joonas Angeria, Jonas Olsson, Heigo Anto, Robin Packalen, Pekka Eronen

Kust. HMC Publishing, Kaiku Entertainment Oy

Esittäjä: Robin

Meidän biisi

Säv. & san. Janne Rintala, Hannu-Pekka Siikasaari, Jonas Olsson

Kust. Mökkitie Records Oy, Isolla Songs, EMP Elements Music Publishing

Esittäjä: Arttu Wiskari

Light and shadow

Säv. & san. Esa Holopainen, Jan Rechberger, Tomi Joutsen, Tomi Koivusaari, Santeri Kallio, Olli-Pekka Laine

Säv. & tuott. Jonas Olsson

San. Juha Pekka Kainulainen

Kust. Skyforgers Music Consulting Oy, Isolla Songs, EMO Elements Music Oy

Esittäjä: Amorphis