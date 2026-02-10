Jonas Olsson sai Vuoden musiikintekijä -palkinnon vuoden 2026 Iskelmä Gaalassa

Teosto ry

Teoston myöntämän Vuoden musiikintekijä -palkinnon sai tänä vuonna yksi 2020-luvun menestyneimmistä kotimaisista biisintekijöistä, Jonas Olsson. Olsson on tuttu nimi radioiden kuunnelluimpien kappaleiden takaa ja tunnetaan monipuolisesta työskentelystään musiikin eturivin tekijöiden kanssa yli genrerajojen.

Säveltäjä ja tuottaja Jonas Olsson mustavalkoisessa kuvassa puhumassa puhelimeen
Vuoden musiikintekijä 2026 Jonas Olsson Eveliina Forsberg

Vuoden musiikintekijä -palkinto on Iskelmä Gaalan kumppanina toimivan Teoston myöntämä tunnustus, jonka avulla halutaan tuoda esiin ansiokasta, erityislaatuista ja monipuolista biisintekijän työtä eritoten kevyen musiikin saralla. Tämän vuoden palkinto myönnettiin Jonas Olssonille gaalaillassa Tampereen Nokia Arenalla perjantaina 20.2.2026.

Olsson on yksi suomalaisen musiikkikentän vaikuttavimmista taustavoimista, ansioitunut säveltäjä, sanoittaja, sovittaja ja tuottaja, jonka kädenjälki kuuluu laajasti sekä kotimaisessa popissa että rockissa. Hän on työskennellyt muun muassa BESSin, KUUMAA-yhtyeen, Robinin, Sexmanen, Arttu Wiskarin, Jannika B:n ja Amorphiksen kanssa ja hänen nimensä löytyy megahittien kuten Ram pam pam (BESS) ja Ylivoimainen (KUUMAA) takaa.

Olsson on saanut tunnustusta aiemminkin: biisintekijän palkintokaapista löytyy muun muassa Vuoden tuottaja- ja Vuoden musiikintekijä -plakaatein varustetut Emma-patsaat.

Treenikämpiltä ja taustalta valokeilaan

Olsson kuvaa itseään tekijäksi, jonka paikka lähtökohtaisesti on esiintyjän taustalla, mutta jonka työ on keskeistä artistin taiteen ja teoksen synnyssä. Olssonin rooli voi olla säveltäjä, kommentoija, miksaaja tai muu tekninen toteuttaja – ja joskus kaikkia näitä samanaikaisesti. Samassa projektissa Olsson saattaa esimerkiksi kirjoittaa melodiat, suunnitella ja rakentaa soundimaailman sekä ohjata artistia kohti mahdollisimman vaikuttavaa teoskokonaisuutta. Olssonin toimenkuvaan sisältyy siis varsinaisen biisinkirjoituksen lisäksi muun muassa managerointia, A&R-töitä ja studioyrittäjyyttä.

”Yritän suhtautua musiikin tekemiseen aina ennakkoluulottomasti ja uteliaasti. Musa on ihmeellistä ja yllättävää ja elämä rikastuu, kun saamme tehdä ja kokea sitä lapsenomaisesti”, Olsson kuvailee työtään.

Olssonin urakiito on pitkäjänteisen työn ansiota. Teini-iän äänityksistä ja treenikämpiltä Kokkolasta alkanut musiikkiura jalostui vuosituhannen alussa tuottajan työksi ja vahvistui entuudestaan musiikkitieteen ja -teknologian opinnoissa Turussa. Helsingissä Olsson on rakentanut ja kasvattanut tuotantoyhtiötään Isolla Musicia ja vakiinnuttanut paikkansa valtakunnan kysytyimpien musiikintuottajien joukossa. Nykyään Isolla Musicilla on kolme erillistä studiota Helsingin Kalasatamassa.

Vuoden musiikintekijä

Vuoden musiikintekijä -palkinnon jakoivat Tampereella tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie ja Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen. Palkinnon tavoitteena on tietoisuuden lisääminen musiikintekijän työstä ja työn arvostuksen kasvattaminen. Olssonin lukuisten hittien lisäksi palkinnon perusteina nostettiin erityisesti esiin Olssonin työtä muiden musiikintekijöiden kanssa ja puolesta.

”Monilahjakas Jonas on tehnyt urallaan paljon työtä myös nostaakseen uusia musiikintekijöitä esiin ja opettaakseen heille ammatin saloja. Hän on tekijä, jolle tärkeintä on laatu ja se, että artistit pääsevät esittämään itsensä näköistä musiikkia. Jonaksen huolellinen ja intohimoinen työnteko motivoi myös muita parhaimpaansa”, kertoi Risto Salminen tämänvuotisista palkintoperusteista.

Vuoden musiikintekijä -tunnustuspalkinto jaettiin nyt yhdeksättä kertaa. Aiemmin palkittuja ovat Petri Somer (2018), Timo Kiiskinen (2019), Sinikka Svärd ja Juha Tapio (2020), Janne Rintala (2021), Tiina Vainikainen (2022), Saara Törmä (2023), Antti ”RZY” Riihimäki (2024) ja Kaisa Korhonen (2025). Palkinnon saajista päättää Teoston palkintoraati.

Jonas Olssonin kappaleita

Ram pam pam
Säv. & san. Tomi Saario, Essi Launimo, Jonas Olsson
Kust. EMP Elements Music Publishing, Isolla Song
Esittäjä: BESS

Ylivoimainen
Säv. & san. Johannes Brotherus,
Säv. Joonas Luhtavaara, Jonas Olsson, Aarni Soivio
Kust. EMP Elements Music Publishing, Isolla Songs, Isolla Music Oy
Esittäjä: KUUMAA

Muistuta mua
Säv. Jonas Olsson, Axel Ehnström
San. Mikko Kuoppala, Axel Ehnström
Kust. EMP Elements Music Publishing, Kaikki On Paskaa Paitsi Kustannus -Yhtiö, Isolla Songs
Esittäjä: Pyhimys

Kukapa ei
Säv. Jonas Olsson, Juha Tapio
San. Juha Tapio
Kust. EMO Elements Music Oy, Isolla Songs, Suurenmoiset Laulut Oy
Esittäjä: Juha Tapio

Muutkin mokaa
Säv. Aku Rannila, Jonas Olsson
San. Pauli Hanhiniemi
Kust. Isolla Songs, Sepon Huone Oy, Näkytorni Oy
Esittäjä: Pauli Hanhiniemi

Onnellinen
Säv. & san. Joonas Angeria, Jonas Olsson, Heigo Anto, Robin Packalen, Pekka Eronen
Kust. HMC Publishing, Kaiku Entertainment Oy
Esittäjä: Robin

Meidän biisi
Säv. & san. Janne Rintala, Hannu-Pekka Siikasaari, Jonas Olsson
Kust. Mökkitie Records Oy, Isolla Songs, EMP Elements Music Publishing
Esittäjä: Arttu Wiskari

Light and shadow
Säv. & san. Esa Holopainen, Jan Rechberger, Tomi Joutsen, Tomi Koivusaari, Santeri Kallio, Olli-Pekka Laine
Säv. & tuott. Jonas Olsson
San. Juha Pekka Kainulainen
Kust. Skyforgers Music Consulting Oy, Isolla Songs, EMO Elements Music Oy
Esittäjä: Amorphis

