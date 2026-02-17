SDP:n Haatainen: Hallituksen on ryhdyttävä pikaisiin toimiin sote-alan harjoittelupaikkojen turvaamiseksi
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene kertoi viime kuussa selvityksensä pohjalta, että erityisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelupaikkoja ei ole riittävästi. Helsingin Sanomien eilisen uutisen mukaan kätilöopiskelijoiden harjoittelupaikat täyttyvät minuutissa. Harjoittelupaikkojen puutteen vuoksi opiskelijoiden valmistuminen viivästyy oleellisesti, ja tähän kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sd.) vaatii hallitusta puuttumaan pikaisesti.
– Pula harjoittelupaikoista on johtanut ammattikorkeakoulujen sotealan koulutuksen kriisiytymiseen. Harjoittelupaikkapulaa pahentaa hyvinvointialueiden heikentynyt rahoitus. Kun ilman harjoittelua ei voi valmistua, niin opinnot pitkittyvät ja osa voi harkita jopa niiden keskeyttämistä kokonaan. Näin ei voi jatkua, Haatainen avaa tilannetta.
– Suomessa on parlamentaarisesti sitouduttu koulutustason nostoon ja siihen, että ikäluokasta 50 prosenttia kouluttautuu korkeakoulututkintoon. Korkeakouluopintojen lisääminen ei kuitenkaan auta, jos opinnot viivästyvät, kun niitä ei pysty saattamaan loppuun harjoittelupaikkojen puuttumisen vuoksi. On myös kestämätöntä, jos opiskelijat eivät saa kokemusta tulevasta työstään käytännössä opintojensa aikana, Haatainen kertoo.
– Korkeakoulujen aloituspaikkoja on lisätty usean hallituksen toimesta, mutta tällä hetkellä harjoittelupaikkojen tarjonta ei ole tasapainossa koulutuksen aloituspaikkamäärien kanssa. Opiskeluajat eivät saa kohtuuttomasti venyä tällaisten pullonkaulojen vuoksi. OKM:n ja STM:n on nopeasti ratkaistava ongelma ja luotava jokaiselle sotealan opiskelijalle väylä harjoitteluun, Haatainen vaatii.
