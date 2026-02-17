SDP:n Haatainen: Hallituksen on ryhdyttävä pikaisiin toimiin sote-alan harjoittelupaikkojen turvaamiseksi

– Pula harjoittelupaikoista on johtanut ammattikorkeakoulujen sotealan koulutuksen kriisiytymiseen. Harjoittelupaikkapulaa pahentaa hyvinvointialueiden heikentynyt rahoitus. Kun ilman harjoittelua ei voi valmistua, niin opinnot pitkittyvät ja osa voi harkita jopa niiden keskeyttämistä kokonaan. Näin ei voi jatkua, Haatainen avaa tilannetta.

– Suomessa on parlamentaarisesti sitouduttu koulutustason nostoon ja siihen, että ikäluokasta 50 prosenttia kouluttautuu korkeakoulututkintoon. Korkeakouluopintojen lisääminen ei kuitenkaan auta, jos opinnot viivästyvät, kun niitä ei pysty saattamaan loppuun harjoittelupaikkojen puuttumisen vuoksi. On myös kestämätöntä, jos opiskelijat eivät saa kokemusta tulevasta työstään käytännössä opintojensa aikana, Haatainen kertoo.

– Korkeakoulujen aloituspaikkoja on lisätty usean hallituksen toimesta, mutta tällä hetkellä harjoittelupaikkojen tarjonta ei ole tasapainossa koulutuksen aloituspaikkamäärien kanssa. Opiskeluajat eivät saa kohtuuttomasti venyä tällaisten pullonkaulojen vuoksi. OKM:n ja STM:n on nopeasti ratkaistava ongelma ja luotava jokaiselle sotealan opiskelijalle väylä harjoitteluun, Haatainen vaatii.