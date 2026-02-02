Tampereen Kirjafestarit avasi ohjelma- ja näyttelyhaun – marraskuussa mukana myös Antikvaariset Kirjafestarit ja Levyfestarit
18.2.2026 12:00:00 EET | Tampere-talo Oy | Tiedote
Tampereen Kirjafestarit avaa ohjelmahaun vuodelle 2026. Marraskuussa Tampere-talossa järjestettävä tapahtuma kokoaa jälleen kolme kokonaisuutta yhdellä lipulla: Kirjafestarit, Antikvaariset Kirjafestarit ja Levyfestarit.
Tampereen Kirjafestarit järjestetään 28.–29. marraskuuta 2026. Ohjelmahaku on avoinna 18.2.–15.5.2026, ja mukaan kutsutaan kustantamoja, näytteilleasettajia, kulttuuritoimijoita sekä yksittäisiä tekijöitä ehdottamaan ohjelmasisältöjä festivaaliviikonloppuun. Myös Levyfestareiden lavaohjelmaan voi hakea samalla hakuajalla ja menettelyllä.
Vuonna 2025 kävijäennätyksen tehnyt tapahtuma yhdistää kirjallisen pääohjelman, Antikvaariset Kirjafestarit sekä äänilevyihin, audiotuotantoon ja musiikkikirjoihin keskittyvät Levyfestarit. Kokonaisuus rakentuu kirjallisuuden, keskustelujen, kohtaamisten ja myynnin ympärille.
Tapahtuman vakiintuneeseen ohjelmaan kuuluu Aamulehden Tulenkantaja-palkinnon jako sunnuntaina 29.11. Aamulehtisalissa. Palkinto jaetaan nyt 14. kerran. Lisäksi juuri ennen festivaalia valitut Finlandia-palkintojen voittajat kutsutaan lauantaina 28.11. festareille kohtaamaan yleisöä. Tampereen Kirjafestarit on ainoa kirjamessutapahtuma Suomessa, jossa voittajat vierailevat heti palkintojen julkistuksen jälkeen.
Antikvaarisia Kirjafestareita yhteistyössä järjestävä Valli & Selin toteuttaa 23.–24. toukokuuta 2026 Hakametsän jäähallissa Antikvaariset Kirjamessut. Tampereen Kirjafestarit on mukana tapahtumassa näytteilleasettajana.
Tampereen Kirjafestarit 2026 ovat avoinna lauantaina 28.11. klo 10–18 ja sunnuntaina 29.11. klo 10–17. Tapahtuman tuottavat Tampere Live ja Tampere-talo. Liput tulevat myyntiin keväällä 2026.
Ohjelmaa voi ehdottaa 18.2.–15.5.2026 välisenä aikana:
ohjelma.kirjafestarit@tampere-talo.fi
Näytteilleasettajapaikkatiedustelut:
kirjafestarit@tampere-talo.fi
Milla PalovaaraOhjelmapäällikkö, Tampereen KirjafestaritPuh:+358 40 596 7973ohjelma.kirjafestarit@tampere-talo.fi
Eeva KivikkolaMarkkinointiasiantuntijaPuh:0469227787eeva.kivikkola@tampere-talo.fi
