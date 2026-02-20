Varhan aluevaltuuston 25.2.2026 kokouksen esityslista julkaistu

Turun keskustan sote-keskukselle tulossa tilat Humalistonkadulta 20.2.2026 12:00:03 EET | Tiedote

Aluehallitus päätti kokouksessaan 20.2. yksimielisesti, että Varha ostaa Kiinteistö Oy Humalistokatu 9-11:n. Kauppahinta on noin 20 miljoonaa euroa. Tiloihin olisi siirtymässä Turun keskustan laajan palvelun sote-keskus. Tilat on suunniteltu ja ne sopivat nimenomaan sote-palveluille. Varha peruskorjaa ja tekee vielä tarvittavat muutokset. Päätös on ehdollinen ja tulee voimaan, jos aluevaltuusto hyväksyy vuoden 2026 talousarvion muutoksen 25.2. kokouksessaan.