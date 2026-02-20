Varhan aluevaltuuston 25.2.2026 kokouksen esityslista julkaistu
20.2.2026 15:10:32 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Aluevaltuusto vastaa koko Varhan alueen taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 25.2.2026 klo 18.00 kokoushotelli Linnasmäessä.
Keskiviikkona 25.2.pidettävässä kokouksessa käsittelyssä ovat mm. seuraavat asiat:
- Vuoden 2026 talousarvion muuttaminen
- Hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategia
- Muutoksia Varhan hallintosääntöön
Kokouksen esityslista on julkaistu verkossa
Auditoriossa ei valitettavasti ole avoimia yleisötiloja, mutta kokousta voi seurata verkossa.
Aluevaltuuston kokoukset lähetetään suorana videolähetyksenä. Linkki päivittyy noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista.
Uutta: Kokoustallenteen voi katsoa jälkikäteen kahden viikon ajan Varhan verkkosivuilta. Linkki päivittyy kokousiltana Varhan verkkosivulle tulevaan aluevaltuuston kokoustiedotteeseen.
Katriina HiippavuoriAluevaltuuston puheenjohtajaPuh:040 752 0759katriina.hiippavuori@varha.fi
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
