Helsingin kulttuurikeskuksilla ennätysvuosi – yli 920 000 kävijää

Helsingin kulttuurikeskusten sisällöille oli viime vuonna kova kysyntä. Kulttuurikeskusten tapahtumissa vieraili vuoden 2025 aikana kaikkiaan 924 100 kävijää, mikä on paras tulos sen jälkeen, kun kävijöitä alettiin tilastoida nykyisellä menetelmällä vuonna 2019. Vuonna 2024 kävijöitä oli 862 900 henkilöä, joten kävijämäärä kasvoi vuodessa noin seitsemällä prosentilla.

Kävijämääriin on laskettu mukaan Annantalon, Caisan, Kanneltalon, Malmitalon, Maunula-talon, Savoy-teatterin, Stoan ja Vuotalon tapahtumakävijät. Lisäksi mukana ovat Espan lavan konserttikävijät.

Eniten yleisöä kiinnostivat konsertit ja maksuttomat tapahtumapäivät. Vuoden kovimpia vetonauloja olivat muun muassa Pelle Miljoona Bandin ja Maria Ylipään & Marzi Nymanin konsertit Espan lavalla ja Erja Lyytisen ja Asan keikat Malmin tapahtumakesässä. Myös esimerkiksi cosplayhin keskittyvä Shumicon-tapahtuma Stoassa ja Sanna Pelliccionin ja Eppu Nuotion Sinä päivänä -näyttely Kanneltalossa houkuttelivat paikalle tuhansia kävijöitä. Kaikkiaan kulttuurikeskuksissa järjestettiin viime vuonna yli 4200 tapahtumaa.

Kulttuuri kiinnostaa kaupunkilaisia

Kulttuurikeskusten suosiota selittävät laadukkaat sisällöt, laaja ohjelmatarjonta ja edulliset tai maksuttomat tapahtumat. Vallitsevassa taloustilanteessa moni miettii tarkemmin rahankäyttöään, ja huokeat lipunhinnat tuovat sisällöt kaikkien saataville. Valttina on myös kulttuurikeskusten hyvä saavutettavuus eri puolilla kaupunkia. Paitsi esitystiloja, ne ovat kaupunkilaisten arjen olohuoneita, joissa kohdataan, koetaan ja tehdään yhdessä.

Suosikkitapahtumia ja uusia avauksia

Tänäkin vuonna kulttuurikeskuksissa koetaan tuhansia tapahtumia, kuten konsertteja, elokuvia, teatteria, tanssia, näyttelyitä, luentoja ja työpajoja. Vuotalossa avautuu la 28.2. yleisömenestykseksi noussut Helsingin kaupunginmuseon kierrätysnäyttely Roskaa! – Mitä jätämme jälkeemme, ja luvassa on muun muassa työpajoja, joissa vuosaarelaisten kotitalousjätteestä loihditaan taidetta.

Caisa täyttää 30 vuotta, ja merkkipaalun kunniaksi torstaina 5.3. järjestetään juhlaseminaari, joka tuo näkökulmia Caisan pitkäjänteiseen työhön: moninaisuuden edistämiseen kulttuurin keinoin.

Annantalolla, Kanneltalolla, Malmitalolla, Stoassa ja Vuotalolla nähdään 14.–22.3. kansainvälinen Bravo!-festivaali, joka tarjoaa runsaan kattauksen laadukasta esittävää taidetta lapsille ja nuorille.

Stoassa saa torstaina 9.4. ensi-iltansa Red Nose Companyn About the Kevätuhri, jonka innoittajana on toiminut Igor Stravinskyn klassikkoteos.

Kävijäennätykseen viime vuonna yltänyt maksuton kaupunkifestivaali Malmin tapahtumakesä tuo nimekkäitä artisteja kaupunkiuudistusalue Malmille myös tulevana kesänä. Festivaalin tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä tapahtumaa.

Kulttuurikeskusten kevätkauden koko ohjelmistoon voi tutustua osoitteessa: tapahtumat.hel.fi.