Asuntosäätiön asumisoikeuskohteesta Kangasalan vuoden 2025 rakennushanke
18.2.2026 10:00:00 EET | Asuntosäätiö | Tiedote
Asuntosäätiön asumisoikeuskohde osoitteessa Mossin Puistokatu 26 on valittu Kangasalan vuoden rakennushankkeeksi 2025. Valinnasta vastasi Kangasalan kaupunki, jonka mukaan kohteen arkkitehtuuri ja toteutuksen laatu erottuivat poikkeuksellisella tavalla.
Asuntosäätiön asumisoikeuskohde muodostuu kahdesta 4–5-kerroksisesta kerrostalosta, joiden keskellä on kolmikerroksisia townhouse-asuntoja. Viihtyisässä asuinkorttelissa on 82 asumisoikeusasuntoa, joiden koot vaihtelevat yksiöistä tilaviin neljän huoneen koteihin. Helmikuussa 2025 valmistunut asumisoikeuskohde on Asuntosäätiön ensimmäinen Kangasalla.
Valinnasta vastannut työryhmä arvosti erityisesti kohteen monipuolista arkkitehtuuria, jossa erilaiset kattomuodot ja persoonallinen väripaletti tekevät kokonaisuudesta rohkean ja vahvan osan Lamminrahkan kaupunkikuvaa. Työryhmä kuvasi lopputulosta jopa wau-arkkitehtuuriksi. Yksityiskohtien huolellinen suunnittelu ja toteutus tuovat alueelle uudenlaista arkkitehtuuria, joka vahvistaa Lamminrahkan kaupunginosan omaleimaista identiteettiä.
“Olemme todella ylpeitä siitä, että ensimmäinen asumisoikeuskohteemme Kangasalla on saanut tämän tunnustuksen. Lamminrahka on kasvava ja vetovoimainen alue ja on hienoa olla mukana tukemassa tämän uuden kaupunginosan kehitystä. Olemme iloisia siitä, että pääsemme tarjoamaan Kangasalla uusia asumisoikeuskoteja ja samalla vahvistamaan kohtuuhintaisten kotien tarjontaa Pirkanmaalla”, Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori iloitsee.
Myös korttelin sisäpiha on huomionarvoinen. Se noudattaa tiivistä kaupunkirakentamista, mutta tarjoaa samalla viihtyisän ja yhteisöllisen ympäristön asukkailleen. Sisäpihan piharakennuksessa sijaitsevat muun muassa saunaosastot terasseineen sekä pesutupa ja kuivaushuone. Asukkaiden autopaikat on sijoitettu viereiselle pysäköintialueelle. Korttelin lähellä sijaitsevat sekä julkisen liikenteen yhteydet että monipuoliset viheralueet.
Asuntosäätiön asumisoikeuskohde sijaitsee Mossin puistokadun ja Kyläpuunaukion kulmauksessa, vastapäätä Lamminrahkan uutta koulua. Kohde on onnistuneesti vastannut Lamminrahkan asemakaavan tavoitteisiin kaupunkimaisuudesta sekä asuinkortteleiden monimuotoisuudesta ja pienimittakaavaisuudesta.
Rakentamisesta vastasi NCC Suomi Oy ja suunnittelusta Arkkitehtitoimisto Noan Oy.
Turkka KeravuorirakennuttamisjohtajaPuh:0201612272turkka.keravuori@asuntosaatio.fi
Asuntosäätiö on yksi suurimpia suomalaisia asuinkiinteistöjen omistajia Suomessa. Tarjoamme yli 18 000 kotia 33 paikkakunnalla; asokoteja, vuokrakoteja ja omistuskoteja. Liikevaihtomme oli 207 miljoonaa euroa vuonna 2024. Kaiken toimintamme ytimessä ovat vastuullisuus ja yleishyödyllisyys: emme tavoittele välitöntä voittoa tai taloudellista etua.
