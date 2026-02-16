Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Aluehallitus jatkaa Esko Systemsin osakekaupan ja kilpailutuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa

17.2.2026 16:42:06 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 17.2.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Esko Systemsin kilpailutuksen valmistelu jatkuu seuraavassa kokouksessa.

Aluehallitus käsitteli Esko Systemsin osakkeiden myyntiä ja asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa. Aluehallitus päätti jatkaa asian käsittelyä, koska kilpailutukseen liittyviä asiakirjoja on tarve tarkentaa. Asia tuodaan aluehallituksen päätettäväksi seuraavaan kokoukseen tiistaina 24.2.2026.

− Asiaa on käsitelty jo useassa kokouksessa. Kilpailutukseen liittyviä asiakirjoja on lukuisia, ja ne vaativat vielä muutamia tarkennuksia. Aluehallitus haluaa tehdä tässä tärkeässä asiassa huolellista työtä ja siksi tarvitsemme viikon lisäajan ennen päätöksentekoa, toteaa puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.

Lisäksi aluehallitus käsitteli seuraavia kokousasioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

  • Hankintapäätös: Anestesia ja sydämen toiminta – kanyylit, katetrit ja nesteensiirtotarvikkeet
  • Hyvinvointialuejohtajan sivutoimi-ilmoitukset ja sivutoimilupien myöntäminen
  • Aluehallituksen ottamien ja määräämien viranhaltijoiden sivutoimi-ilmoitukset ja sivutoimilupien myöntäminen
  • Virkojen perustaminen diagnostiikan palvelualueella

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 24.2.2026.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

