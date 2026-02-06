Kokkolan kaupunki

Kokkola teki nurmikenttäverkoston kehittämissuunnitelman

17.2.2026 16:13:33 EET | Kokkolan kaupunki | Tiedote

Kokkolan kaupungin liikuntapalvelut ja kaupunkiympäristön puistot ja liikuntapaikat -palveluyksikkö ovat laatineet kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman kaupungin ylläpitämälle kenttäverkostolle. Suunnitelma perustuu kaupunginhallituksen vuonna 2021 hyväksymän ulkoliikuntaselvityksen linjauksiin, ja se käsitellään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 18.2.2026.

Jalkapallo-ottelu käynnissä ulkona; pelaajia eri joukkueista kentällä maalin edessä.

Kehittämistyössä tarkasteltiin erityisesti vuoroperusteisia nurmilajien liikuntapaikkoja, kuten stadionalueita, isoja nurmi- ja tekonurmikenttiä, urheilukenttiä sekä Kippari-hallia. Koulujen kentät ja lähiliikuntapaikat eivät sisältyneet selvitykseen.

Kehittämissuunnitelmassa hyödynnettiin paikkatietoa, maastoinventointeja ja katsomorakenteiden tarkastuksia. Lisäksi käyttäjiä ja asiantuntijoita osallistettiin kyselyllä, haastatteluilla ja työpajalla.

Keskeiset havainnot

Selvityksen mukaan Kokkolassa on verrattain paljon nurmikenttiä, ja harjoitus- sekä peliolosuhteet ovat yleisesti hyvät tai kohtalaiset. Suuri osa kentistä on kuitenkin luonnonnurmia, joiden käyttökausi on lyhyt ja kunnossapidon tarve merkittävä. Tekonurmien määrän lisäämisellä voidaan pidentää käyttökautta ja kasvattaa kenttäkapasiteettia.

Kenttien oheis- ja katsomotiloissa on kehittämistarpeita. Lautakatsomot ovat pääosin huonokuntoisia eivätkä täytä nykyisiä turvallisuusvaatimuksia. Lisäksi pukeutumis- ja saniteettitiloja on riittämättömästi, valaistus on monin paikoin puutteellinen ja vaihtopenkkiratkaisuja tarvitaan lisää.

Kehittämisen painopisteet

Kehittämissuunnitelma toimii valmistelevana aineistona. Sen myötä laadittavien tarkempien yleissuunnitelmien pohjalta esitetään talousarvioon ja -suunnitelmaan sekä kaupungin pitkän tähtäimen investointisuunnitelmaan vuosittaisia määrärahatarpeita.

Kehittämissuunnitelman toimenpiteet jakautuvat kolmeen pääkokonaisuuteen.

Keskittäminen

Kentät ja palvelurakenteet keskitetään viiteen alueelliseen kokonaisuuteen. Kanta-Kokkolan kenttäkeskittymiä ovat Kirkonmäki, Santahaka ja Ykspihlaja-Koivuhaka, ja muita kehitettäviä kohteita Kälviä ja Lohtaja. Alueille laaditaan yleissuunnitelmat, jotka tarkentavat kustannuksia ja aikatauluja.

Laatu ja turvallisuus

Tekonurmien määrää lisätään. Kenttien katsomot, huolto- ja sosiaalitilat, opasteet ja esteettömyys päivitetään vastaamaan nykyisiä laatuvaatimuksia.

Kestävä kehittäminen

Linjauksena on, ettei Kokkolassa enää tehdä kumirouhetäytöllä varustettuja ulkokenttiä. Niiden sijaan panostetaan ekologisempiin täyteaineisiin, vastuulliseen kierrätykseen ja elinkaariajatteluun.

