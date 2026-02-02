Sisustustrendit 2026: uusi väri ylitse muiden
19.2.2026 09:00:00 EET | Värisilmä | Tiedote
Vuonna 2026 kotiin halutaan lämpöä, iloa ja rohkeita valintoja. Värisilmä esittelee tuoreet sisustustrendit.
Minimalismi saa väistyä, kun sisustustrendeissä korostuvat vahvat värit, retrovaikutteet ja kekseliäät pintaratkaisut. Täydellisyyden sijaan etusijalla on viihtyisyys – sisustaminen saa taas tuntua hauskalta.
Vuoden 2026 sisustustrendit tiivistetysti
- Lämpimät ja maanläheiset sävyt ovat nyt ylitse muiden, erityisesti ruskean eri sävyt.
- Erilaisia kuoseja ja värejä yhdistellään rohkeasti ja huolettomasti.
- 2000-luvun alun estetiikka tekee paluun: kromi, teräs ja metallipinnat tuntuvat taas raikkailta.
- Tapettien suosio jatkaa kasvuaan – mitä näyttävämpi, sen parempi.
- Lämpimät sävyt näkyvät myös lattioissa – tummat ja intensiiviset sävyt tekevät paluun.
Lämpimät värit hallitsevat
Epävarmana aikana kodista haetaan turvasatamaa. Värimaailmassa viileät sävyt vaihtuvat lämpimiin ja maanläheisiin vaihtoehtoihin.
Yksi väri on ylitse muiden: rauhallinen ruskea. Harmoninen, maadoittava ja luonnonläheinen ruskea näkyy sisustuksessa laajalla skaalalla vaaleista hiekansävyistä tummaan kahviin ja suklaaseen.
Rohkeammat sisustajat tuovat koteihinsa punaisen sävyjä, kuten kirsikkaa, tomaattia, paprikaa ja terrakottaa.
Vastapainoksi seesteinen sininen tuo tilaan rauhaa, toivoa ja levollisuutta. Vihreän suosion taustalla näkyvät vastuullisuuden ja hyvinvoinnin megatrendit: vihreän eri vivahteet luovat yhteyden luontoon myös sisätiloissa.
Pastellisävyistä muodikkain on pehmeä puuteriroosa, jota trenditietoiset yhdistävät viininpunaiseen.
Dopamiinisisustus tuo iloa arkeen
Parhaimmillaan kodin sisustus luo hyvää mieltä. Pelkistetty tyyli saa väistyä iloisten värien, hauskojen yksityiskohtien ja yllättävien yhdistelmien tieltä.
Kuoseja, pintamateriaaleja ja värejä käytetään runsaasti ja yhdistellään huolettomasti. Tärkeintä on, että koti tuntuu omalta.
Retrovaikutteet ja kerroksellisuus inspiroivat
Uutuuttaan hohtava sisustus vaihtuu persoonallisuuden korostamiseen. Trendikäs sisustaja yhdistelee uusia hankintoja, perintöaarteita ja kirpputorilöytöjä. Nostalgiset elementit tekevät kodista kotoisan ja tuovat siihen tarinaa.
2000-luvun alun estetiikka näkyy nyt myös sisustuksessa: kromi, teräs ja metallipinnat tuntuvat jälleen raikkailta valinnoilta.
Lisäksi inspiroidutaan ysäristä ja 1970-luvusta. Erityisesti 1970-luvun ylellinen estetiikka – suuret valaisimet, matalat huonekalut, pörröiset matot ja murrettu värimaailma – tekee paluun.
Luonnollista luksusta ja vastuullisia valintoja
Minimalismin ystävä sisustaa yhä vähäeleisesti, mutta lämpimämmin ja kutsuvammin kuin aiemmin. Viileiden pintojen sijaan suositaan luonnonmateriaaleja, kuten tummaa puuta, marmoria ja kiveä. Orgaaniset, epäsymmetriset muodot jatkavat suosiotaan.
Luonnollisuus tarkoittaa myös vastuullisuutta. Yhä useampi kuluttaja painottaa materiaalien kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä sisustusvalinnoissaan.
Tapetit ja parketit palaavat isosti
Leikkisyys näkyy myös pintamateriaaleissa. Tapettien suosio kasvaa, ja mitä näyttävämpää, sen parempaa. Luontoaiheet, luonnonmateriaaleja jäljittelevät kuosit sekä rohkeat geometriset kuviot näkyvät seinillä entistä vahvemmin.
Värien ja kuvioiden ohella tapeteilta halutaan tekstuuria: kohopintaiset, samettimaiset ja akustiset tapetit tuovat tilaan elävyyttä ja toiminnallisuutta.
Myös katot nähdään jälleen sisustuksellisena pintana, joita voi maalata, tapetoida tai paneloida. Pitkään valkoisina pysyneet katot saavat nyt väriä ja kuvioita.
Lattioissa lämpimät puunsävyt tekevät paluun. Parketti yhdistää luonnonmateriaalin, lämpimän sävyn ja 1970-luvun estetiikan. Vaaleista ja viileistä sävyistä siirrytään kohti tummempia ja intensiivisempiä vaihtoehtoja. Kalanruotokuvio säilyttää suosionsa, ja 70-luvun mosaiikkiparketti tekee paluuta. Kuvioilla voidaan myös hyödyntää hukkapaloja, mikä tukee vastuullista ajattelua.
Värisilmä auttaa päivittämään kodin pinnat
Pienilläkin muutoksilla – värivalinnoilla, materiaaleilla tai yksityiskohdilla – voi luoda ajankohtaisen ja viihtyisän tunnelman kotiin. Värisilmän asiantuntijat ovat apunasi, kun kaipaat sisustukseen lisää iloa, väriä ja uutta otetta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liisa NurroMarkkinointipäällikköPuh:0409402071liisa.nurro@varisilma.fi
Kuvat
Linkit
Värisilmä
Värisilmä on Suomen johtava sisustuksen pintamateriaaleihin ja kodin kiintokalusteisiin erikoistunut valtakunnallinen ketju. Väritukku Oy toimii Värisilmä-myymälöiden keskusliikkeenä, joka vastaa ketjun tuotevalikoimista, varastoinnista ja logistiikasta sekä tuotteiden markkinoinnista. Väritukun omistavat yksityiset Värisilmä-kauppiaat. Värisilmä tarjoaa tutkitusti Suomen parasta palvelua: Värisilmä on saanut ykkössijan Kaupan Liiton ”Asiakastyytyväisyys palveluihin Suomessa” -tutkimuksissa rautakauppojen alalla vuonna 2021 sekä vuosina 2018, 2019 että 2020.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Värisilmä
Värisilmä tuo markkinoille uuden kotimaisen keittiöbrändin2.2.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Monipuolinen ja muuntautuva keittiökalustesarja Viona tekee suomalaisten keittiöunelmista totta.
Värisilmä etsii lahjoituskohteita tapettinäytteille4.11.2024 12:31:59 EET | Tiedote
Sisustuksen pintamateriaaleihin erikoistunut ketju, Värisilmä, etsii erilaisia kohteita, kuten kouluja, päiväkoteja ja nuorisotiloja, jotka voivat ottaa lahjoituksena vastaan tapettinäytteitä. Lahjoituskohteita voi ilmiantaa 17.11.2024 saakka.
Värisilmä laajenee Uuteenkaupunkiin ja Naantaliin29.10.2024 09:00:01 EET | Tiedote
Värisilmä Uusikaupunki avaa ovensa jo marraskuussa 2024 ja Värisilmä Naantali maaliskuussa 2025. Molempien myymälöiden takana on PK-Puun yrittäjä Petri Kaskinen.
Väritukku Oy:lle Suomen Vahvimmat -sertifikaatti jo 16:tta kertaa peräkkäin17.6.2024 08:00:00 EEST | Tiedote
Väritukku Oy:lle on myönnetty Suomen Vahvimmat -luottosertifikaatti joka vuosi vuodesta 2009 lähtien. Sertifikaatti myönnetään vain yrityksille, joiden talous on kestävällä pohjalla. Sertifikaatti on Suomen Asiakastiedon myöntämä.
Hollolaan aukeaa uusi Värisilmä-myymälä8.5.2024 08:00:00 EEST | Tiedote
Hollolaan aukeaa uusi Värisilmä-myymälä, kun pitkän linjan värisilmäläinen, Mika Kivinen, aloittaa kauppiaana. Myymälän avajaisia vietetään 10.–11.5.2024.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme