Sisustustrendit 2026: uusi väri ylitse muiden

Minimalismi saa väistyä, kun sisustustrendeissä korostuvat vahvat värit, retrovaikutteet ja kekseliäät pintaratkaisut. Täydellisyyden sijaan etusijalla on viihtyisyys – sisustaminen saa taas tuntua hauskalta.

Vuoden 2026 sisustustrendit tiivistetysti

Lämpimät ja maanläheiset sävyt ovat nyt ylitse muiden, erityisesti ruskean eri sävyt.

Erilaisia kuoseja ja värejä yhdistellään rohkeasti ja huolettomasti.

2000-luvun alun estetiikka tekee paluun: kromi, teräs ja metallipinnat tuntuvat taas raikkailta.

Tapettien suosio jatkaa kasvuaan – mitä näyttävämpi, sen parempi.

Lämpimät sävyt näkyvät myös lattioissa – tummat ja intensiiviset sävyt tekevät paluun.

Lämpimät värit hallitsevat

Epävarmana aikana kodista haetaan turvasatamaa. Värimaailmassa viileät sävyt vaihtuvat lämpimiin ja maanläheisiin vaihtoehtoihin.

Yksi väri on ylitse muiden: rauhallinen ruskea. Harmoninen, maadoittava ja luonnonläheinen ruskea näkyy sisustuksessa laajalla skaalalla vaaleista hiekansävyistä tummaan kahviin ja suklaaseen.

Rohkeammat sisustajat tuovat koteihinsa punaisen sävyjä, kuten kirsikkaa, tomaattia, paprikaa ja terrakottaa.

Vastapainoksi seesteinen sininen tuo tilaan rauhaa, toivoa ja levollisuutta. Vihreän suosion taustalla näkyvät vastuullisuuden ja hyvinvoinnin megatrendit: vihreän eri vivahteet luovat yhteyden luontoon myös sisätiloissa.

Pastellisävyistä muodikkain on pehmeä puuteriroosa, jota trenditietoiset yhdistävät viininpunaiseen.

Dopamiinisisustus tuo iloa arkeen

Parhaimmillaan kodin sisustus luo hyvää mieltä. Pelkistetty tyyli saa väistyä iloisten värien, hauskojen yksityiskohtien ja yllättävien yhdistelmien tieltä.

Kuoseja, pintamateriaaleja ja värejä käytetään runsaasti ja yhdistellään huolettomasti. Tärkeintä on, että koti tuntuu omalta.

Retrovaikutteet ja kerroksellisuus inspiroivat

Uutuuttaan hohtava sisustus vaihtuu persoonallisuuden korostamiseen. Trendikäs sisustaja yhdistelee uusia hankintoja, perintöaarteita ja kirpputorilöytöjä. Nostalgiset elementit tekevät kodista kotoisan ja tuovat siihen tarinaa.

2000-luvun alun estetiikka näkyy nyt myös sisustuksessa: kromi, teräs ja metallipinnat tuntuvat jälleen raikkailta valinnoilta.

Lisäksi inspiroidutaan ysäristä ja 1970-luvusta. Erityisesti 1970-luvun ylellinen estetiikka – suuret valaisimet, matalat huonekalut, pörröiset matot ja murrettu värimaailma – tekee paluun.

Luonnollista luksusta ja vastuullisia valintoja

Minimalismin ystävä sisustaa yhä vähäeleisesti, mutta lämpimämmin ja kutsuvammin kuin aiemmin. Viileiden pintojen sijaan suositaan luonnonmateriaaleja, kuten tummaa puuta, marmoria ja kiveä. Orgaaniset, epäsymmetriset muodot jatkavat suosiotaan.

Luonnollisuus tarkoittaa myös vastuullisuutta. Yhä useampi kuluttaja painottaa materiaalien kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä sisustusvalinnoissaan.

Tapetit ja parketit palaavat isosti

Leikkisyys näkyy myös pintamateriaaleissa. Tapettien suosio kasvaa, ja mitä näyttävämpää, sen parempaa. Luontoaiheet, luonnonmateriaaleja jäljittelevät kuosit sekä rohkeat geometriset kuviot näkyvät seinillä entistä vahvemmin.

Värien ja kuvioiden ohella tapeteilta halutaan tekstuuria: kohopintaiset, samettimaiset ja akustiset tapetit tuovat tilaan elävyyttä ja toiminnallisuutta.

Myös katot nähdään jälleen sisustuksellisena pintana, joita voi maalata, tapetoida tai paneloida. Pitkään valkoisina pysyneet katot saavat nyt väriä ja kuvioita.

Lattioissa lämpimät puunsävyt tekevät paluun. Parketti yhdistää luonnonmateriaalin, lämpimän sävyn ja 1970-luvun estetiikan. Vaaleista ja viileistä sävyistä siirrytään kohti tummempia ja intensiivisempiä vaihtoehtoja. Kalanruotokuvio säilyttää suosionsa, ja 70-luvun mosaiikkiparketti tekee paluuta. Kuvioilla voidaan myös hyödyntää hukkapaloja, mikä tukee vastuullista ajattelua.

Värisilmä auttaa päivittämään kodin pinnat

Pienilläkin muutoksilla – värivalinnoilla, materiaaleilla tai yksityiskohdilla – voi luoda ajankohtaisen ja viihtyisän tunnelman kotiin. Värisilmän asiantuntijat ovat apunasi, kun kaipaat sisustukseen lisää iloa, väriä ja uutta otetta.