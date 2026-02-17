Timo Harakka osallistuu AI Impact Summit -huippukokoukseen 18.–20.2. New Delhissä

– AI Impact Summit on neljäs huippukokouksien sarjassa, joka alkoi Lontoosta 2023. Alkuaan teemana oli tekoälyn turvallisuus, joka ei Trumpin myötä ole ollut enää pinnalla. Pidän tärkeänä, että Intia pitää esillä globaalia tasa-arvoa. Kaikkialla maailmassa on voitava hyötyä tekoälystä, ei vain rikkaimmissa maissa, Harakka kommentoi.

AI Impact Summit on maailmanlaajuisesti merkittävä tekoälytapahtuma, joka kokoaa yhteen valtiojohtoa, päätöksentekijöitä ja teknologia-alan keskeisiä toimijoita. Ohjelma sisältää yli 500 tilaisuutta ja jopa 700 rinnakkaissessiota, joissa käsitellään muun muassa tekoälyn sääntelyä ja turvallisuutta, datan ja laskentainfrastruktuurin saatavuutta sekä tekoälyn taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Huippukokouksen tavoitteena on löytää konkreettisia keinoja kaventaa globaalia tekoälykuilua sekä varmistaa, että tekoälyn kehitys tukee yhteiskuntien sosiaalisia ja taloudellisia tarpeita.