Olympiajääkiekon Moniveto: Savonlinnaan ja Helsinkiin 51 000 euron voitot

Neljästä miesten jääkiekon olympialaisten ottelusta koostuneen Moniveto-rivin 1. voittoluokan kerroin oli peräti 1 022 301.



Ottelut ja maalimäärät olivat:



Suomi-Ruotsi 4-1

Italia-Slovakia 2-3

Ranska-Tšekki 3-6

Kanada-Sveitsi 5-1



Oikeita rivejä löytyi kaksi kappaletta. Nettipelaaja Savonlinnasta ja nettipelaaja Espoosta saivat Moniveto-rivin kiinni. Onnekkaat ja taitavat vedonlyöjät voittivat kumpikin 51 115 euron potit pelattuaan rivinsä 5 sentin panoksella.



Veikkaus.fi:ssä rivinsä pelanneet asiakkaat saavat voittonsa suoraan pankkitililleen.



Voitot ovat Italian talviolympialaisten Veikkauksen vedonlyönnin suurimmat potit tähän mennessä.



Suomen Leijonat voittivat alkulohkossaan Ruotsin ja Italian. Tappio tuli avausottelussa Slovakialle.



Keskiviikon puolivälierässä Suomi kohtaa keskiviikkona klo 19.10 alkaen Sveitsin. Voitolla Leijonat etenisi NHL-tähtien värittämän huipputurnauksen mitalipeleihin.



- Suomi nousi hyvin sujuneen alkulohkon jälkeen koko turnauksen kolmossuosikiksi, kun Leijonien hyvien peliotteiden lisäksi Suomen jatko-ohjelma on suotuisa.



- Kanada on suuri suosikki voittamaan turnauksen. USA on puolestaan selvä kakkossuosikki. Ja sitten ponnistaa Suomi kolmantena ennen muita mahdollisia mitalimaita, Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara laskee.



Olympialaisten vedonlyönnissä asiakkaita ovat kiinnostaneet Veikkauksen spesiaalikohteet, joissa on tarjolla suuria kertoimia. Vetoa on lyöty maalintekijävedoissa erityisesti hattutemppujen puolesta.



Leijonien Kaapo Kakko oli lähellä onnistua tekemään Italia-ottelussa kolme maalia. Veikkauksen asiakkaat ovat huomioineet myös Joel Armian vahvan vireen turnauksessa.



- Kakko oli lähellä hattutemppua. Jos se olisi onnistunut, todella moni suomalainen olisi voittanut. Aika paljon on yleisestikin pelattu isokertoimisia maalintekijävetoja ja erikoisvetoja.



- Asiakkaidemme kiinnostus olympiaturnausta ja Leijonien otteluita on ollut kasvussa. Näin on usein käynyt arvoturnauksissa, joissa Leijonat on menestynyt. Se voi jälleen toistua, että moni hyppää Leijonien kelkkaan juuri ratkaisuvaiheessa, Eirtovaara ennakoi.



Pitkäveto- ja Live-kohteiden kiinteäkertoimisten kohteiden lisäksi Suomi-Sveitsi-puolivälierään tulee tarjolle muuttuvakertoimisissa Voittajavedoissa bonusrahakohde Päivän Triossa ottelun lopputuloksesta ja joukkueiden avausmaalien tekijöistä.

Suomi-Sveitsi-puolivälierä alkaa keskiviikkona klo 19.10. Pitkäveto-kohteet otteluun löytyvät täältä.



