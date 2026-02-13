Paavaliviikon Leffafestareilla luvassa neljä äänen ja kuvan matkaa ValoA-kuvakonsertin ja kolmen klassikkoelokuvan johdattamina

Meerikan toinen single Pakofantasioita kyseenalaistaa ylisuorittamisen – ja samplaa paperikuppeja! 30.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote

Monipuolisen laulajan ja muusikon uran tehneen Meerika Ahlqvistin uusi soolosingle Pakofantasioita ilmestyy perjantaina 30. tammikuuta. Ilmavan lyyrinen elektroninen popkappale sukeltaa syvälle arjen eskapismiin, häpeän ja riittämättömyyden tunteeseen. Miksi elämässä pitäisi jatkuvasti pyrkiä eteenpäin ja ajaa itsensä burnoutiin ennen kuin tajuaa pysähtyä?