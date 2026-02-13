Paavaliviikon Leffafestareilla luvassa neljä äänen ja kuvan matkaa ValoA-kuvakonsertin ja kolmen klassikkoelokuvan johdattamina
Paavalin seurakunnan Paavaliviikkoa vietetään jälleen 3.-10. maaliskuuta, ja viikko pitää sisällään toista kertaa myös yleisölle maksuttomat Leffafestarit. Neljä päivää kestävät Leffafestarit avaa tiistaina 3. maaliskuuta Antti Kuivalaisen luoma ValoA-kuvakonsertti. Kolmena seuraavana iltana esitetään elokuvat Äideistä parhain (ohjaus Klaus Härö), Fucking Åmål (ohjaus Lukas Moodysson) ja Kolme väriä: Sininen (ohjaus Krzysztof Kieślowski). Elokuvaillat tiivistyvät kirkkoherra Kari Kanalan moderoimiin leffojen teemoista kumpuaviin paneelikeskusteluihin vaihtuvin vierain.
Paavaliviikon Leffafestarit alkavat alkaa tiistaina 3.3. klo 20.00 Antti Kuivalaisen luomalla ValoA-kuvakonsertilla. ValoA on äänimaisema ja visuaalinen kokonaisuus, jossa muusikot (Antti Kuivalainen – musiikki & visuaalit, Brian Mehr – piano, Miikka Paatelainen – pedal steel & dobro, Tapani Rinne – puhaltimet, Teho Majamäki – vibrafoni & perkussiot) loihtivat yhdessä meditatiivisen musiikillisen matkan. Konseptin ensimmäinen versio sai ensi-iltansa kesäkuussa 2025 elokuvateatteri Orionissa, ja keräsi yleisöltä ylistävää palautetta herkästä tunnelmastaan ja syvästä läsnäolon kokemuksesta.
Keskiviikkona 4.3. kirkkosaliin pystytetään "elokuvateatteri" laajakankaineen ja äänentoiston viivelinjoineen. Yleisöllä on mahdollisuus nähdä maksutta joka ilta vaihtuva klassikkoelokuva ja seurata sen päätteeksi elokuvan teemoja syväluotaavia paneelikeskusteluja.
Mukana kirkkoherra Kari Kanalan moderoimissa APUA, SEURAA ja SANOMAA -teemoitetuissa keskusteluissa ovat mukana muun muassa Finlandia-palkittu kirjailija Sirpa Kähkönen, näyttelijä-artisti Elsi Sloan, Eupooppa-tutkija Johanna Vuorelma, ulkomaantoimittaja-tietokirjailija Erkka Mikkonen, päihdetyön asiantuntija Jari Ikonen, Kontula-aktiivi Pertti Ylikojola sekä useampana iltana kielitieteilijä-kirjailija Janne Saarikivi ja toimittaja Ina Mikkola.
Kaikkiin Paavaliviikon Leffafestareiden tapahtumiin on VAPAA PÄÄSY.
Paavaliviikon Leffafestarit 3.-6.3. 2026
Paavalinkirkko, Sammatintie 5, Helsinki
Ohjelma ja aikataulu:
Ti 3.3. klo 20.00
ValoA – Kuvakonsertti
(Fragile Beauty – Hauras Kauneus)
ValoAntti & co
Antti Kuivalainen – musiikki & visuaalit
Brian Mehr – piano
Miikka Paatelainen – pedal steel & dobro
Tapani Rinne – puhaltimet
Teho Majamäki – vibrafoni & perkussiot
Ke 4.3 klo 18-21
APUA
Elokuva: Äideistä parhain (Klaus Härö)
Elokuvan jälkeen paneelikeskustelussa kirjailija Sirpa Kähkönen, kielitieteilijä Janne Saarikivi ja kirkkoherra Kari Kanala.
To 5.3. klo 18-21
SEURAA
Elokuva: Fucking Åmål (Lukas Moodysson)
Elokuvan jälkeen paneelikeskustelussa näyttelijä-muusikko Elsi Sloan, kielitieteilijä Janne Saarikivi, päihdetyön asiantuntija Jari Ikonen ja kirkkoherra Kari Kanala.
Pe 6.3. klo 18-21
SANOMAA
Elokuva: Kolme väriä: Sininen (Krzysztof Kieślowski)
Elokuvan jälkeen paneelikeskustelussa Eurooppa-tutkija Johanna Vuorelma, ulkomaantoimittaja-tietokirjailija Erkka Mikkonen, kielitieteilijä Janne Saarikivi, kirkkoherra Kari Kanala ja Kontula-aktiivi Pertti Ylikojola.
