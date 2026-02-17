Eurojackpotin päävoitto nousi 52 miljoonaan euroon - Suomeen 290 000 euroa

Veikkaus Oy

Eurojackpotin tiistain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 8/2026 päävoittoa. Tämän viikon perjantaina potissa on jaossa noin 52 miljoonaa euroa.

Arvonnan oikea rivi on 8, 23, 39, 40 ja 44. Tähtinumeroiksi arvottiin 6 ja 7.

Saksaan meni noin 1,5 miljoonan euron voitto kierroksen ainoalla 5+1-tuloksella. 5+0-tuloksia oli pelattu kaksi: toinen Saksassa ja toisen osuman nappasi raisiolainen nettipelaaja. Molemmat kuittaavat noin 290 000 euroa.

Tiistai-Jokerin oikea rivi on 1 0 7 3 5 8 0. Arvonnassa ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on on Riika 91, joka toi tuhannen euron voiton neljälle riville.

Millin oikea rivi on 1, 2, 6, 18, 32 ja 39. Lisänumeroksi arvottiin 34. Arvonnassa ei löytynyt täysosumia.

