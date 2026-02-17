Eurojackpotin päävoitto nousi 52 miljoonaan euroon - Suomeen 290 000 euroa
17.2.2026 22:28:08 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 8/2026 päävoittoa. Tämän viikon perjantaina potissa on jaossa noin 52 miljoonaa euroa.
Arvonnan oikea rivi on 8, 23, 39, 40 ja 44. Tähtinumeroiksi arvottiin 6 ja 7.
Saksaan meni noin 1,5 miljoonan euron voitto kierroksen ainoalla 5+1-tuloksella. 5+0-tuloksia oli pelattu kaksi: toinen Saksassa ja toisen osuman nappasi raisiolainen nettipelaaja. Molemmat kuittaavat noin 290 000 euroa.
Tiistai-Jokerin oikea rivi on 1 0 7 3 5 8 0. Arvonnassa ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on on Riika 91, joka toi tuhannen euron voiton neljälle riville.
Millin oikea rivi on 1, 2, 6, 18, 32 ja 39. Lisänumeroksi arvottiin 34. Arvonnassa ei löytynyt täysosumia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Olympiajääkiekon Moniveto: Savonlinnaan ja Helsinkiin 51 000 euron voitot17.2.2026 20:28:07 EET | Tiedote
Talviolympialaisten miesten jääkiekon kohteista koostuneesta Moniveto-pelistä löytyi viime viikonloppuna kaksi yli 51 000 euron voittoa. Veikkauksen vedonlyönnin talviolympialaisten kohteiden suurimmat voittopotit osuivat Savonlinnaan ja Helsinkiin.
Loton potti kohoaa kolmeen miljoonaan euroon - Jokeri-pelistä kaksi 40 000 euron voittoa jakoon14.2.2026 22:39:03 EET | Tiedote
Loton illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla potti kasvaa kolmeen miljoonaan euroon.
Eurojackpotin potti kohoaa noin 41 miljoonaan euroon13.2.2026 22:28:27 EET | Tiedote
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Tiistain arvonnassa Eurojackpotin potti kohoaa noin 41 miljoonaan euroon.
Suomeen kolme yli 100 000 euron Toto-voittoa - Kaksi pottia 30 osuuden porukkapeleihin13.2.2026 12:57:55 EET | Tiedote
Keskiviikon Ruotsin Toto86-kierrokselta tärähti Suomeen kolme yli 100 000 euron voittoa. Nettipelaaja Savonlinnasta voitti vuoden suurimman Toto-voiton 171 000 euroa sekä lisäksi Suomeen tuli kaksi yli 100 000 euron porukkapelivoittoa.
Pitkäveto-rekka toi lähes 200 000 euroa – Voitto paljastui aamuviideltä13.2.2026 10:03:57 EET | Tiedote
Peräti 15 kohteen lätkärekka toi lähes 200 000 euron Pitkäveto-voiton perjantain 6. helmikuuta otteluista. Kyseessä on historian pisin osunut lätkärekka. Tähän asti pisimmässä voitokkaassa Pitkäveto-rekassa oli pelattu 16 futiskohdetta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme