ABC:n vuoden mittainen pikakassatesti paljasti muutoksen suomalaisten ostamisessa – yli 30 liikennemyymälään tulee pikakassat tänä vuonna

ABC:n pikakassat eroavat tavallisista kauppojen pikakassoista, sillä niillä voi ostaa samalla kertaa sekä ravintolan että marketin tuotteita. Suomen ensimmäinen yhdistetty pikakassaratkaisu paljastaa, että asiakkaat tekevät niillä erilaisia valintoja kuin perinteisillä kassoilla.

Kasvisruoka nousee pikakassoilla poikkeuksellisen vahvasti esiin. Datasta näkyy, että kasvisruokien osuus on pikakassoilla kappalemäärissä 74 prosenttia suurempi kuin perinteisillä kassoilla.

Myös erikoistuotteet, kuten erikoiskahvit ja donitsit, ovat suosittuja pikakassoilla.

– Ehkä tämä kertoo siitä, että asiakkaat haluavat paneutua valintoihinsa hieman enemmän, kun heillä on mahdollisuus selata valikoimaa omassa tahdissaan. Haluamme tarjota asiakkaalle entistä ilahduttavamman hetken, ABC:n ravintoloista ja marketeista vastaava johtaja Jaana Matikainen kuvailee.

ABC:n tuoreen datan mukaan pikakassat eivät vain nopeuta asiointia, vaan ne mahdollistavat myös rauhallisen selailun, mikä kannustaa asiakkaita kokeilemaan uusia vaihtoehtoja ja personoimaan annoksiaan.

– Olemme huomanneet, että asiakkaat arvostavat pikakassoilla mahdollisuutta tutustua rauhassa ABC Ravintolan kattavaan ruokalistaan. Se helpottaa muokkaamaan annoksia omaan makuun sopivaksi. Pikakassoista pidetään myös siksi, että ne tarjoavat nopean ja helpon tavan ostaa erilaisia tuotteita koko liikennemyymälän tarjonnasta, Matikainen toteaa.



Helpotusta ruuhkahetkiin – ja yökukkujille

Pikakassat koetaan sekä asiakkaiden että henkilöstön keskuudessa hyödylliseksi palveluksi etenkin ruuhka-aikoina.

– Vilkkainta pikakassojen käyttö on silloin, kun liikennemyymälässä on eniten vipinää eli klo 11–18. Suhteellisesti eniten niitä käytetään kuitenkin yöllä ja aamulla klo 4–6, Matikainen paljastaa.

Pikakassat tuovat helpotusta myös sesonkeihin. Esimerkiksi viime tapaninpäivänä ABC Pitkäjärvellä Mikkelissä lähes 50 prosenttia ostotapahtumista tehtiin pikakassalla.

– Pikakassat ovat osoittautuneet asiointia sujuvoittavaksi ja asiakkaiden toivomaksi palveluksi. Mutta ne ovat vain vaihtoehto – perinteinen kassapalvelu säilyy. Asiakaspalvelun ystävällisyys on edelleen merkittävä tyytyväisyyttä lisäävä tekijä. Tavoitteenamme on, että pikakassojen ansiosta henkilöstöllämme on jatkossa vielä enemmän aikaa ilahduttaa ja auttaa asiakkaitamme, Matikainen summaa.

ABC:n pikakassoja on käytössä jo useilla ABC-asemilla, muun muassa Hirvaskankaalla, Hyvinkäällä, Kuninkaantiellä Pernajassa, Pitkäjärvellä Mikkelissä, Pitkälahdella Kuopiossa, Tiiriössä Hämeenlinnassa ja Tupoksella Limingassa. Lisätietoa ja päivittyvän listan pikakassoja tarjoavista asemista voi tarkistaa täältä.

TOP 5 ABC Pikakassojen myydyimmät tuotteet kappaleissa mitattuna:

1. Kahvi, pieni

2. Noutopöytä

3. Kahvi, keskikokoinen

4. Kinkku-juustosämpylä

5. Kinkku-munaruisleipä



