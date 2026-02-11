Mitä jos Golfvirta oikeasti pysähtyy? Uusi Maailman Kuvalehti luo katsauksen planeetta Maahan

Maailman Kuvalehti on laadukas, vastuullinen ja riippumaton maailman ääni, joka avaa

maailman tapahtumia, ilmiöitä ja kehityskulkuja asiantuntevasti, rohkeasti ja koskettavasti −

tarvittaessa kriittisellä otteella. Lehden sisällöissä yhdistyy ajankohtaisuus ja syvempi taustoittaminen.