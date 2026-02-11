Mitä jos Golfvirta oikeasti pysähtyy? Uusi Maailman Kuvalehti luo katsauksen planeetta Maahan
18.2.2026 09:00:00 EET | Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry | Tiedote
Karoliina Knuuti selvitti, tuleeko Suomeen sittenkin jääkausi. Jani Toivola ja Bella Forsgrén puolestaan kertovat, millaista on työskennellä vähemmistön jäsenenä eduskunnassa. Esseessä pohditaan, miksi planeetan kriisiviestit kaikuvat kuuroille korville.
Moni on törmännyt uutisvirtaa seuloessaan pelottavalta kuulostavaan tietoon: Suomeen siedettävän säätilan taustalla olevaa Golfvirtaa pyörittävä järjestelmä saattaa tulevaisuudessa pysähtyä ilmastonmuutoksen seurauksena.
Mitä se käytännössä tarkoittaisi? Kuinka todennäköistä se on? Tuleeko Suomeen sittenkin jääkausi? Toimittaja Karoliina Knuuti selvitti, mistä on kyse, ja löysi sekä toivoa että huolta.
“Jotenkin olen aina ajatellut, että tämä on sellainen viimeinen asia, minkä pitäisi herättää myös täällä”, sanoo meteorologi Kerttu Kotakorpi jutussa. Lue jo julkaistu juttu täältä.
Uudessa Maailman Kuvalehdessä myös:
Jani Toivola oli Suomen ensimmäinen musta kansanedustaja, Bella Forsgrén (vihr.) toinen. He kohtasivat Eduskuntatalossa ja kertoivat toimittaja Kaisa Viitaselle, millaista on olla edelläkävijä. Lue jo julkaistu juttu täältä.
Henkilökuvassa Tampereen yliopiston globaalihistorian apulaisprofessori Rinna Kullaa, joka selittää maailmanpolitiikan hurjia kiemuroita suomalaiselle uutisyleisölle. Hän halusi akateemiselle uralle jo teininä.
Tiedämme, että lentäminen saastuttaa, mutta onko päästötön lentäminen mahdollista joskus tulevaisuudessa? Emeritusprofessori Juha Pyrhönen kertoo.
Kehittyvien maiden edustajat kertovat, miksi vaatimukset kunnianhimoisesta ilmastopolitiikasta kyllästyttävät.
Käymme Guyanassa ihmettelemässä öljybuumia ja Kreikassa tutustumassa puuvillanviljelyyn.
Kirjeenvaihtajamme Mweha Msemo kertoo, että Tansaniassa monella ei ole varaa valita, suojellako ilmastoa vai ei.
Kulttuuriantropologi Suvi Jaakkola ihmettelee, miksi terapiakulttuuri ja huoli hyvinvoinnista eivät ulotu maapalloon asti.
