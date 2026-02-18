Aller tuo Suomeen naistenlehti Feminan

Femina sisältää juttuja laajalti eri aihepiireistä, kuten yhteiskunnasta, taloudesta, turvallisuudesta, matkailusta, ihmissuhteista, terveydestä, muodista ja kauneudesta. Se ilmestyy printtilehtenä, digitaalisena alustana ja eri somekanavissa.

”Femina on yhteispohjoismainen taidonnäytteemme, jolla tarjoamme naisyleisölle monipuolisen mediakokemuksen eri alustoilla. Kehitämme lukijoille myös yhteisöllisiä ja yksilöllisiä palveluita ja sisältöjä”, Aller Media Nordicin mediabrändeistä vastaava johtaja Mikael Makkonen kertoo. ”Meillä on pohjoismaisen kokemuksen perusteella vahva usko Femina-brändiin. Aikana, jolloin kilpailu kuluttajien huomiosta on kovaa, me uskomme laatujournalismin voimaan. Meillä on Aller Media Nordicissa runsaasti naiskohderyhmän tuntemusta, ja kuuntelemme herkällä korvalla kuluttajia, jotta pysymme relevantteina. Lisäksi Femina tarjoaa mainostajille uuden, kiinnostavan alustan”, Makkonen lisää.

Päätoimittajaksi nimitetyllä Sanna Walleniuksella on pitkä journalistinen kokemus, muun muassa Eevasta, Me Naisista, Avusta ja Iltalehdestä, sekä vankka monikanavaisen kaupallisen sisällöntuotannon osaaminen.

”Olen erittäin iloinen, että pitkän linjan toimittaja Sanna Wallenius ryhtyy luotsaamaan tätä naisten mediakokonaisuutta Suomessa. Suomen Feminaa tekee suomalainen toimitus, mutta hyödynnämme pohjoismaisia vahvuuksiamme”, Mikael Makkonen sanoo.

”Olen todella innoissani, että pääsen rakentamaan suomalaista Feminaa yhdessä motivoituneen ja ammattitaitoisen toimituksen kanssa. Suomalaisen sisällön lisäksi tuomme lukijoillemme parhaat pohjoismaiset inspiraatiojutut, vinkit ja ajankohtaissisällöt”, päätoimittaja Sanna Wallenius kertoo.

Aller Media Nordic tavoittaa 43 % pohjoismaisista naisista viikoittain

Allerin lähes 60 mediabrändiä tavoittaa 4,9 miljoonaa pohjoismaista naista viikoittain. Yhtiön naisille suunnattuja mediabrändejä ovat Feminan lisäksi muun muassa Elle ja Svensk Damtidning.

Aller Media Nordic tutki naisten asenteita ja arvoja The Nordic Women Report 2025 -tutkimuksessa*. Sen mukaan pohjoismaisten naisten arjessa korostuu talouteen ja turvallisuuteen liittyvät huolet mutta myös varovainen toiveikkuus. Suomalaisnaisista melkein puolet kokee elämänsä olevan hyvässä tasapainossa – tämä on enemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

”Allerin kyselytutkimus peilaa hyvin naisten ajatuksia ja arvoja tässä maailmanajassa. Se muistuttaa, että me suomalaiset naiset emme eroa lopulta kovin paljon muista pohjoismaisista naisista. Meitä kiinnostavat ympäröivä maailma, turvallisuus, samat arjen haasteet ja ilot. Näitä sisältöaiheita tuomme suomalaisillekin lukijoille Feminan eri alustoilla, sillä ne koetaan tärkeiksi”, päätoimittaja Sanna Wallenius lupaa.

Aller ryhtyi julkaisemaan Feminaa Tanskassa vuonna 1874 naisille suunnattuna aikakauslehtenä nimeltä Nordisk Mønstertidende. Sen nimi vaihtui Feminaksi vuonna 1944. Tanskassa Femina oli ensimmäinen naisten lifestylebrändi, joka lanseerasi lukijoilleen digitilaukset. Lisäksi Aller Media Denmark toi printti-Feminan takaisin lukijoiden toiveesta vuonna 2025, mistä lähtien se on ollut menestynyt tuote lukijoiden ja mainostajien keskuudessa. Ruotsissa Femina on maan myydyin naistenlehti, ja se tavoittaa digialustoillaan miljoona kävijää viikossa. Ruotsin Femina on saatavilla lehtitilauksena tai irtonumerona myös Suomessa.

*Aller Media Nordicin julkaiseman The Nordic Women Report 2025 -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä touko-kesäkuussa 2025 Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Kyselyyn vastasi yhteensä 4000 18–75-vuotiasta naista.

150-vuotias Aller Media Nordic tavoittaa 8,1 miljoonaa ihmistä viikoittain lähes 60 eri brändinsä kautta eri julkaisuissa ja alustoilla. Aller Medialla on vahva naiskohderyhmäymmärrys ja sen sisällöt saavuttavat lähes puolet pohjoismaisista naisista joka viikko. Aller Media Nordic työllistää 1200 ammattilaista Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Sen ydinosaamista on journalismi ja muut sisällöt uutisten, viihteen ja lifestylen parissa.