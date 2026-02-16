Päijät-Hämeen hyvinvointialue varautuu maailmanlaajuisiin murroksiin turvaten palvelut asukkaille vastuullisesti ja kestävästi

Päijät-Hämeessä kestävyys on huomioitu jo vuodesta 2022 lähtien laajassa, Lahden kaupungin ja Helsingin ja Lappeenrannan-Lahden yliopistojen kanssa yhteistyössä toteutettavassa kymmenvuotisessa Luontoaskel terveyteen -ohjelmassa. Se yhdistää Päijät-Hämeen alueen terveys- ja ympäristötavoitteet.



- Nyt hyväksytyssä uudessa ohjelmassa syvennämme entisestään kestävyysteemaan liittyviä käytännön toimia. Ohjelmassa huomioidaan kestävyyden neljä ulottuvuutta: taloudellinen, sosiaalinen, ekologinen ja kulttuurinen kestävyys. Yhdessä organisaation yksiköiden kanssa olemme koonneet konkreettisia toimia, joilla edistämme jokaista ulottuvuutta, kertoo kestävän kehityksen päällikkö Riitta-Maija Hämäläinen.





Sote-ala aiheuttaa 6,5 prosenttia Suomen hiilijalanjäljestä



Terveydenhuollon osuus maailmanlaajuisista hiilipäästöistä on merkittävä. Suomessa sosiaali-

ja terveydenhuollon hiilijalanjälki on 6,5 prosenttia kaikista päästöistä.



- Suurimmat päästöt syntyvät toimitiloista ja energiankäytöstä. Seuraavaksi eniten päästöjä aiheuttavat logistiikka, liikkuminen ja hankinnat. Näihin kaikkiin voimme vaikuttaa omilla valinnoillamme hyvinvointialueella, kun tiedostamme asian ja huomioimme ne toiminnassamme alihankintaketjuja myöten, tähdentää Hämäläinen.



Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen vastuullisuus puolestaan tarkoittaa palveluiden järjestämistä kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla.



- Luomme vastuullista ja kestävää hyvinvointialuetta yhteistyönä asukkaiden ja henkilöstön kanssa. Ajattelutapa sisältää hyvinvointialueen palveluiden saatavuuden, laadun, taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden sekä varautumisen häiriötilanteisiin.



Ohjelmaan valitut toimenpiteet vähentävät fossiilisen energian, veden ja materiaalien kulutusta, pienentävät hävikkiä ja edistävät materiaalivirtojen hyödyntämistä kiertotaloudessa.



Hyvinvointialueella hiilipäästöjä on jo vähennetty parantamalla energiatehokkuutta, optimoimalla lämmitystä ja lisäämällä kierrätystä. Käyttöön on hankittu hybridi- ja sähköautoja, joiden määrää lisätään jatkossa. Myös etäpalveluja on asukkaiden käytössä enemmän, ja niiden laatua ja vaikuttavuutta parannetaan yhä.



Vastuullisuus yksi hyvinvointialueen kolmesta arvosta



Hyvinvointialueen viime vuoden lopulla uudistetussa strategiassa vastuullisuus on nostettu yhdeksi kolmesta toimintaa ohjaavasta arvosta.



- Strategiassamme vastuullisuus käsittää kaikki STM:n kestävyyden neljä ulottuvuutta, joten toiminnalle on meillä vahva selkänoja, Hämäläinen iloitsee.



Tutustu kokonaisuudessaan Vastuullisuus ja kestävyys -ohjelmaan 2026-2029