Presidentti Stubb työvierailulle Pariisiin
18.2.2026 09:18:09 EET | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 8/2026
18.2.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb tekee työvierailun Pariisiin maanantaina 23. helmikuuta 2026.
Presidentti Stubb tapaa Ranskan presidentti Emmanuel Macronin Élysée-palatsissa. Tapaamisessa ovat esillä muun muassa Suomen ja Ranskan kahdenväliset suhteet, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja meneillään olevat rauhanneuvottelut sekä ajankohtainen turvallisuuspoliittinen tilanne.
