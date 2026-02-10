Presidentti Stubb työvierailulle Pariisiin

President Stubb deltar i säkerhetskonferensen i München 10.2.2026 16:52:27 EET | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 7/2026 10.2.2026 Republikens president Alexander Stubb kommer att delta i den årliga säkerhetskonferensen i München den 13 och 14 februari 2026. Centrala teman för konferensen är säkerheten och försvaret i Europa, de transatlantiska relationerna, det multilaterala systemets framtid, den föränderliga världsordningen, regionala konflikter och den tekniska utvecklingens inverkan på säkerheten. Fredsprocessen i Ukraina och det fortsatta stödet till Ukraina kommer att tas upp vid flera evenemang och möten i samband med konferensen. Fredagen den 13 februari deltar president Stubb bland annat i en lunchdebatt om aktuella säkerhetsutmaningar och en paneldiskussion om de globala maktförhållandena. I president Stubbs program ingår dessutom ett rundabordssamtal om framtidens informationsmiljö, som arrangeras av Natos kunskapscentrum för strategisk kommunikation. Presidenten kommer dessutom att delta i en diskussion om Europas försvar, i regi av forskn