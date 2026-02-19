Pekka Vartiaisen esikoisromaani sukeltaa ihmismielen pimeyteen
20.2.2026 09:15:00 EET | Avain | Tiedote
Pekka Vartiaisen esikoisromaani Murhakertomuksen anatomia on 1920-luvun Berliinin tosielämään pohjautuva kertomus murhasta, josta tuli tarina. Se on myös kertomus kirjailijasta, joka halusi kurkistaa tarinan taakse.
1920-luvun Berliinissä nainen haluaa eroon väkivaltaisesta miehestään ja syöttää tälle rotanmyrkkyä. Nainen on rakastunut ja unelmoi uudesta elämästä toisen naisen kanssa. Mies kuolee, nainen vangitaan ja pian yleisö saa lukea lehdistä tapauksen herkullisimmat yksityiskohdat. Samaan aikaan tunnettu kirjailija kamppailee omien ristiriitojensa kanssa ja kirjoittaa romaania myrkkymurhasta.
“Romaanini [Murhakertomuksen anatomia] tausta löytyy tosielämästä. Maaliskuussa 1923 Berliinissä käytiin oikeusistuntoa, jossa erästä naista syytettiin miehensä myrkyttämisestä. Syytettynä oli myös naisen ystävätär, jonka epäiltiin avustaneen murhassa. Viisi päivää kestänyttä oikeusistuntoa lehdistö seurasi herkeämättä, eikä vähiten tapaukseen liittyvien skandaalinomaisten piirteiden takia. Naisilla väitettiin olleen rakkaussuhde, minkä puolesta puhui heidän intensiivinen ja laaja kirjeenvaihtonsa, ja josta lopulta muodostui murhaoikeudenkäynnin keskeinen syyteaineisto”, kertoo Pekka Vartiainen romaanin jälkisanoissa.
Kirjailija Alfred Döblin (1878–1957) on Murhakertomuksen anatomian tarinan kuuluisa kirjailija. Vartiainen on käyttänyt romaaninsa lähteinä Döblinin tuotannon sekä lukuisten tutkimusten ja artikkeleiden ohella kirjailijasta laadittuja elämäkertoja.
“Döblin perehtyi huolellisesti tapauksen taustoihin. Hän vieraili vankilassa tapaamassa tuomiota kärsiviä osapuolia, tutustui näiden elinolosuhteisiin ja kävi läpi tapausta käsitteleviä lehtikirjoituksia ja tutkintomateriaalia.”
Kirjallisuuden dosentti Pekka Vartiainen on perehtynyt kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen monipuolisesti. Hän on kirjoittanut Murhakertomuksen anatomia -romaaniaan useita vuosia. Vartiaiselta on aiemmin julkaistu kirjallisuutta käsitteleviä tietokirjoja ja esseistiikkaa. Hän asuu Naantalissa.
teos: Murhakertomuksen anatomia
kirjailija: Pekka Vartiainen
ISBN: 9789523046627
sivuja: 230
kustantamo: Avain
ilmestymisaika: 20.2.2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arvostelukappaleetinfo@avain.net
Vilja Kujanpääviestintäjohtaja
viestintä
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Avain
Palvottu, hävetty ja silvottu rinta esseekokoelman keskiössä19.2.2026 09:15:00 EET | Tiedote
Kati-Annika Ansaksen Tissi-teoksen esseissä kulkevat mukana kulttuurihistoria, taide ja suhde omaan kehoon. Kun rinnassa yhtäkkiä asuukin kuolema, on pienillä asioilla merkitystä: aurinkoisella päivällä, tavallisella arjella, hengityksellä, pelkällä olemassa ololla. Kaiken taustalla väreilee kysymys: Mitä jos minua ei huomenna enää ole?
Sikajengi on vauhdissa taas – nyt matkataan madonreikien läpi!13.2.2026 08:08:00 EET | Tiedote
Kimmo Ojalan uutuus Kolme sikaa faaraoiden mailla ilmestyy ystävänpäivän alla 13.2.2026. Se on vauhdikas lastenromaani, jossa on tieteellisiä ja historiallisia teemoja kuten madonreiät ja Egyptin pyramidit.
Kati-Annika Ansas pohtii blogissa naisvartalon vaarallisinta osaa4.2.2026 09:15:00 EET | Blogi
"Länsimaiselle ihmiselle naisen nänni on lähes aina automaattisesti seksuaalinen viesti. Nänni on pieni, mutta suurilla merkityksillä ladattu", kirjoittaa Kati-Annika Ansas Kustantamon kuulumisia -blogissa. Miksi tätä fyysisesti vaaratonta ruumiinosaa täytyy valvoa niin tarkasti? Ansaksen Tissi-kirja ilmestyy 19.2.2026.
KUTSU: Jarno Alastalo pohtii tekoälyä ja sen vaikutusta tulevaisuuden ihmiseen30.1.2026 09:30:00 EET | Kutsu
Tule tapaamaan tietokirjailija ja tekno-filosofi Jarno Alastaloa ja kuulemaan Alastalon tekoälyn ja ihmisyyden tulevaisuutta käsittelevästä uutuuskirjasta Musta laatikko. Tilaisuus järjestetään Keskustakirjasto Oodissa (Töölönlahdenkatu 4, Hki) Saarikoski-matolla (3.krs) tiistaina 17.2. klo 17 alkaen.
Timo Pennasen uutuuskirja paljastaa käännöshittien salat28.1.2026 08:15:00 EET | Tiedote
Timo Pennasen uutuuskirja Mä elän vieläkin – Käännöshittien kulta-aika ja muut vaiheet käsittelee käännöshittejä kultaisilta 1960- ja 1970-luvuilta. Kuka sanoitti hitit suomeksi, ja mikä määräsi, tuliko biisistä hitti vai floppi?
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme