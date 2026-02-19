Pekka Vartiaisen esikoisromaani sukeltaa ihmismielen pimeyteen

1920-luvun Berliinissä nainen haluaa eroon väkivaltaisesta miehestään ja syöttää tälle rotanmyrkkyä. Nainen on rakastunut ja unelmoi uudesta elämästä toisen naisen kanssa. Mies kuolee, nainen vangitaan ja pian yleisö saa lukea lehdistä tapauksen herkullisimmat yksityiskohdat. Samaan aikaan tunnettu kirjailija kamppailee omien ristiriitojensa kanssa ja kirjoittaa romaania myrkkymurhasta.

“Romaanini [Murhakertomuksen anatomia] tausta löytyy tosielämästä. Maaliskuussa 1923 Berliinissä käytiin oikeusistuntoa, jossa erästä naista syytettiin miehensä myrkyttämisestä. Syytettynä oli myös naisen ystävätär, jonka epäiltiin avustaneen murhassa. Viisi päivää kestänyttä oikeusistuntoa lehdistö seurasi herkeämättä, eikä vähiten tapaukseen liittyvien skandaalinomaisten piirteiden takia. Naisilla väitettiin olleen rakkaussuhde, minkä puolesta puhui heidän intensiivinen ja laaja kirjeenvaihtonsa, ja josta lopulta muodostui murhaoikeudenkäynnin keskeinen syyteaineisto”, kertoo Pekka Vartiainen romaanin jälkisanoissa.

Kirjailija Alfred Döblin (1878–1957) on Murhakertomuksen anatomian tarinan kuuluisa kirjailija. Vartiainen on käyttänyt romaaninsa lähteinä Döblinin tuotannon sekä lukuisten tutkimusten ja artikkeleiden ohella kirjailijasta laadittuja elämäkertoja.

“Döblin perehtyi huolellisesti tapauksen taustoihin. Hän vieraili vankilassa tapaamassa tuomiota kärsiviä osapuolia, tutustui näiden elinolosuhteisiin ja kävi läpi tapausta käsitteleviä lehtikirjoituksia ja tutkintomateriaalia.”

Kirjallisuuden dosentti Pekka Vartiainen on perehtynyt kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen monipuolisesti. Hän on kirjoittanut Murhakertomuksen anatomia -romaaniaan useita vuosia. Vartiaiselta on aiemmin julkaistu kirjallisuutta käsitteleviä tietokirjoja ja esseistiikkaa. Hän asuu Naantalissa.

