Avain

Pekka Vartiaisen esikoisromaani sukeltaa ihmismielen pimeyteen

20.2.2026 09:15:00 EET | Avain | Tiedote

Jaa

Pekka Vartiaisen esikoisromaani Murhakertomuksen anatomia on 1920-luvun Berliinin tosielämään pohjautuva kertomus murhasta, josta tuli tarina. Se on myös kertomus kirjailijasta, joka halusi kurkistaa tarinan taakse.

1920-luvun Berliinissä nainen haluaa eroon väkivaltaisesta miehestään ja syöttää tälle rotanmyrkkyä. Nainen on rakastunut ja unelmoi uudesta elämästä toisen naisen kanssa. Mies kuolee, nainen vangitaan ja pian yleisö saa lukea lehdistä tapauksen herkullisimmat yksityiskohdat. Samaan aikaan tunnettu kirjailija kamppailee omien ristiriitojensa kanssa ja kirjoittaa romaania myrkkymurhasta. 

“Romaanini [Murhakertomuksen anatomia] tausta löytyy tosielämästä. Maaliskuussa 1923 Berliinissä käytiin oikeusistuntoa, jossa erästä naista syytettiin miehensä myrkyttämisestä. Syytettynä oli myös naisen ystävätär, jonka epäiltiin avustaneen murhassa. Viisi päivää kestänyttä oikeusistuntoa lehdistö seurasi herkeämättä, eikä vähiten tapaukseen liittyvien skandaalinomaisten piirteiden takia. Naisilla väitettiin olleen rakkaussuhde, minkä puolesta puhui heidän intensiivinen ja laaja kirjeenvaihtonsa, ja josta lopulta muodostui murhaoikeudenkäynnin keskeinen syyteaineisto”, kertoo Pekka Vartiainen romaanin jälkisanoissa.

Kirjailija Alfred Döblin (1878–1957) on Murhakertomuksen anatomian tarinan kuuluisa kirjailija. Vartiainen on käyttänyt romaaninsa lähteinä Döblinin tuotannon sekä lukuisten tutkimusten ja artikkeleiden ohella kirjailijasta laadittuja elämäkertoja.

“Döblin perehtyi huolellisesti tapauksen taustoihin. Hän vieraili vankilassa  tapaamassa tuomiota kärsiviä osapuolia, tutustui näiden elinolosuhteisiin ja kävi läpi tapausta käsitteleviä lehtikirjoituksia ja tutkintomateriaalia.” 

Kirjallisuuden dosentti Pekka Vartiainen on perehtynyt kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen monipuolisesti. Hän on kirjoittanut Murhakertomuksen anatomia -romaaniaan useita vuosia. Vartiaiselta on aiemmin julkaistu kirjallisuutta käsitteleviä tietokirjoja ja esseistiikkaa. Hän asuu Naantalissa.  

teos: Murhakertomuksen anatomia
kirjailija: Pekka Vartiainen
ISBN: 9789523046627
sivuja: 230
kustantamo: Avain
ilmestymisaika: 20.2.2026

Avainsanat

murharikosromaanipekka vartiainenmurhakertomuksen anatomiaavainkirjaromaaniesikoisromaani

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Pekka Vartiainen_c_Katri Metsistö
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Avain

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye