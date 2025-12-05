STT:n muutosneuvottelut johtivat 13 työntekijän irtisanomiseen
18.2.2026 15:32:09 EET | STT | Tiedote
LVM:n valmistelussa oleva tuki STT:lle auttaisi uutistoimistoa säilyttämään kilpailukykynsä ja etsimään uusia tulonlähteitä, kiittää toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen
Uutistoimisto STT irtisanoo 13 henkilöä muutosneuvottelujensa päätteeksi. Yhteensä henkilöstövähennys on 21, sillä 8 muista syistä päättynyttä työsuhdetta jätetään korvaamatta.
Henkilöstövähennysten lisäksi huomattavalla määrällä työntekijöistä työsuhteen olennaisiin ehtoihin tulee muutoksia, esimerkiksi työajan lyhennyksiä tai tehtävänkuvan muutoksia.
Sekä toimitus että STT:n kuva- ja mediapalvelut ja tietohallinto siirtyvät huhtikuussa uuteen toimintamalliin, jota on käsitelty laajasti yhdessä henkilöstön kanssa jo muutosneuvotteluiden aikana.
- Tehokkuutta edelleen lisäämällä pystymme turvaamaan STT:n kilpailukyvyn ja etsimään uusia tulonlähteitä. LVM:n tänään tiedottama 1,05 miljoonan euron valtiontuen valmistelu on todella merkittävä uutinen STT:n tulevaisuuden varmistamisessa, sanoo STT:n toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen.
- Pidämme suuressa arvossa, että STT:n merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle tunnistetaan ja tunnustetaan.
STT:n kova säästötarve johtuu siitä, että Sanoma Media Finlandin uutismediat Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Aamulehti ja Satakunnan Kansa Länsi-Suomi ilmoittivat syksyllä luopuvansa pääosin STT:n asiakkuudesta. Sanoma Media Finland on STT:n pääomistaja.
STT aloitti muutosneuvottelut joulukuun alussa. Neuvottelut päättyivät 5. helmikuuta. Sen jälkeen päätetyistä irtisanomisista 10 ja työajan lyhennyksistä 7 kohdistuu toimitukseen, muut STT:n muihin toimintoihin.
Osa säästötarpeesta toteutuu, kun kaikkiaan 8 muista syistä päättynyttä työsuhdetta jätetään korvaamatta. Näistä 7 on toimituksesta eli toimittajia tai kuvaajia.
STT luopuu huhtikuussa myös suuresta osasta avustajilta tilattuja juttuja lukuun ottamatta urheilua, jossa siinäkin avustajien käyttö vähenee.
Muutosneuvottelut STT:n moderointipalveluissa jatkuvat edelleen, koska ne aloitettiin vasta tammikuun lopussa eli myöhemmin kuin yrityksessä muuten. Näissä neuvotteluissa arvioitu henkilöstövähennysten tarve on enintään 6 henkilötyövuotta.
EU-seuranta toistaiseksi Helsinkiin, yön uutisointi siirtyy taas Australiaan
Säästöistä huolimatta STT jatkaa EU-aiheiden seurantaa erikoistoimittajan voimin, mutta joutuu siirtämään seurannan Brysselistä Helsinkiin. EU-toimittaja matkustaa kuitenkin tarpeen mukaan paikan päälle EU-kokouksiin.
- Olemme muutossuunnittelussa keskittyneet siihen, että STT on jatkossakin kilpailukykyinen uutistoimisto ympäri vuorokauden ja vuoden jokaisena päivänä. EU-uutisointi on välttämätön osa sitä, jotta suomalaiset saavat tietoa heihin suoraan vaikuttavasta eurooppalaisesta päätöksenteosta. Se vaatii monimutkaisiin asiakokonaisuuksiin perehtyneen toimittajan, joka voi keskittyä EU-uutisointiin. Huolehdimme tästä jatkossakin. Toimituksessa on onneksi vahvaa EU-osaamista, toteaa STT:n vastaava päätoimittaja Minna Holopainen.
Sen sijaan STT:n yöajan uutisointi siirtyy taas usean vuoden tauon jälkeen Australian Sydneyyn, jossa toimittajat työskentelevät aamuvuorossa Suomen yöaikaan. Tämä säästää kustannuksia huomattavasti ja parantaa myös työssä jaksamista.
STT perusti toimituksen Sydneyyn jo 2014, mutta vuoden 2020 jälkeen toimittajia ei ole voitu lähettää Australiaan alkujaan koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten takia. Toiminnan uudelleen aloittamiseksi STT on perustanut tytäryrityksen Sydneyyn ja hankkinut tarvittavat uudet viranomaisluvat toimittajien lähettämiseksi maahan.
Toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen
Vastaava päätoimittaja Minna Holopainen
STT:n hallituksen puheenjohtaja Petteri Putkiranta
STT
STT on valtakunnallinen uutistoimisto. Välitämme uutisia ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä.
STT:n asiakkaita ovat kaikki suomalaiset. Aineistomme tavoittaa tekstin tai kuvan muodossa kaikki merkittävimmät suomalaismediat. Kuka tahansa on sitä kautta uutispalvelujemme asiakas, lukija tai katsoja tai kuuntelija.
