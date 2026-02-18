Andersson: VPK-toimintaa ei tule rajoittaa uusilla säännöillä

– Vapaaehtoiset palokuntamme tekevät kirjaimellisesti elintärkeää työtä. VPK:t tuottavat turvallisuutta suomalaisille. Alueellisen läsnäolonsa ja ainutlaatuisen paikallistuntemuksensa ansiosta VPK on usein ensimmäisenä paikalla pelastustehtävässä. Tällä on ratkaiseva merkitys vahinkojen ehkäisemisessä ja ihmishenkien pelastamisessa. Erityisesti alueilla, joilla etäisyydet ovat pitkiä ja resurssit rajalliset, VPK:n rooli on täysin keskeinen, sanoo Otto Andersson.

– Siksi pidän täysin välttämättömänä, että sisäministeriö nyt muuttaa suunnitelmiaan. VPK-toimintaa tulisi edistää, ei vaikeuttaa uusilla säännöillä. Tiukemmat kuntovaatimukset kaikkein vaativimpiin tehtäviin, kuten savusukellukseen, ovat perusteltuja. Mutta ei missään nimessä pitäisi luoda sellaisia yleisiä vaatimuksia hälytystehtäviin osallistuville, jotka johtaisivat siihen, että suuri osa kokeneista ja taitavista VPK:läisistä joutuisi lopettamaan toiminnan kokonaan.

Andersson katsoo, että sisäministeriön suunnitelmat eivät huomio alueiden olosuhteita ja arjen todellisuutta.

– Tiedämme, että hyvinvointialueet kamppailevat tällä hetkellä taloutensa kanssa. Samalla tiedämme, että VPK-toiminta on kaikkein kustannustehokkainta. Vapaaehtoiset palokunnat täydentävät ammatti pelastustoimea ja varmistavat, että apu saapuu nopeasti hätätilanteissa myös kaupunkikeskusten ulkopuolella kaikkialla Suomessa. Myös tästä syystä minun on todella vaikea ymmärtää, miksi VPK toimintaa halutaan rajoittaa. Nyt sisäministeriön on ajateltava toisin, Andersson sanoo.

Keskustelu vapaaehtoisten palokuntien toimintaedellytyksistä on ajankohtainen, koska sisäministeriö suunnittelee parhaillaan niin sanottujen FireFit-kuntovaatimusten tekemistä pakollisiksi VPK:lle.