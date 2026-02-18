Tervetuloa taidenäyttelyihin – kuraattorikierroksia keväällä

Kuntsin modernin taiteen museossa esillä oleva Miettinen Collection: Body Politics tarjoaa laajan katsauksen Timo Miettisen korkeatasoiseen ja kansainväliseen taidekokoelmaan. Näyttely tarkastelee ihmisen kehollisuutta sekä yksilöllisenä että osana laajempaa yhteiskunnallista ja poliittista kehystä. Saksassa ja Helsingin Taidehallissa nähty kokoelma esitetään Vaasassa ainutlaatuisena versiona, jossa on esillä yli 120 teosta 52 taiteilijalta. Näyttely on avoinna 4.4. saakka.

Kuraattorikierrokset Kuntsin modernin taiteen museossa:

Ke 25.2. klo 16–17 suomeksi, näyttelypäällikkö Maaria Salo

Ke 4.3. klo 16–17 ruotsiksi, amanuenssi Janna Sirén

Ke 11.3. klo 16–17 suomeksi, amanuenssi Noora Lehtovuori

Pohjanmaan museossa nähtävä Lay Of(f) The Land -näyttely avaa näkökulmia pohjoiseen nykymaisemaan, identiteettiin sekä ihmisen ja luonnon vuoropuheluun. Näyttelyssä on mukana kahdeksan taiteilijaa Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Näyttely on esillä 12.4. saakka.

Kuraattorikierrokset Pohjanmaan museossa:

Ke 25.3. klo 16–17 suomeksi, amanuenssi Noora Lehtovuori

Ke 8.4. klo 16–17 ruotsiksi, amanuenssi Janna Sirén

Kuraattorikierrokset sisältyvät museon pääsymaksuun.