Kela/FPA

Kela maksoi kansaneläkettä ja takuueläkettä 2,59 miljardia euroa vuonna 2025

19.2.2026 06:00:00 EET | Kela/FPA | Tiedote

Jaa

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi)

Kela maksoi eläkkeitä noin 512 000 henkilölle vuonna 2025. Kansaneläkkeiden saajamäärä on viime vuosina laskenut.

Kuvion otsikko: Kansaneläkkeiden saajamäärä on viime vuosina laskenut. Kuvio näyttää kansaneläkkeen ja takuueläkkeen saajat sekä maksetut etuudet vuosina 2019-2025.

Kela maksoi vuonna 2025 kansaneläkkeitä ja takuueläkkeitä yhteensä noin 512 000 henkilölle. Kansaneläkettä sai viime vuonna noin 508 000 henkilöä. Saajien määrä vähentyi noin kuudella prosentilla edellisvuodesta. 2020-luvun kuluessa kansaneläkkeen saajamäärä on vähentynyt reilulla 12 prosentilla.

Vuoden 2025 aikana Kela maksoi kansaneläkkeitä 2,27 miljardia euroa.­ Summa laski hieman yli kahdella prosentilla edellisvuodesta.

– Kansaneläkkeiden maksaminen ulkomaille päättyi 1.2.2025, mikä osaltaan selittää laskua saajamärissä. Työeläkkeiden taso on noussut ja yhä useamman eläkkeensaajan työeläkkeen määrä on yli tulorajan, jolla voi saada kansaneläkettä, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Karoliina Koskenvuo.

Takuueläkkeiden saajamäärä on pysynyt tasaisena

Takuueläkkeen saajamäärä on pysynyt viime vuodet tasaisena. Vuonna 2025 Kela maksoi takuueläkettä 116 000 henkilölle, mikä oli noin 5 000 vähemmän kuin edellisvuonna.

Maksettujen takuueläkkeiden kokonaissumma on ollut hienoisessa nousussa ja oli vuonna 2025 noin 320 miljoonaa euroa. Kasvun taustalla vaikuttavat takuueläkkeisiin viime vuosina tehdyt vuosittaiset indeksitarkistukset ja ajoittaiset tasokorotukset.

Suurimmalla osalla eläkkeensaajista Kelan maksamat eläkkeet täydentävät työeläkettä. Kansaneläke pienenee työeläkkeen kasvaessa. Kun työeläke saavuttaa tietyn tason, kansaneläkettä ei myönnetä enää lainkaan. Kelan maksama takuueläke taas turvaa saajalle vähimmäiseläkkeen, jos saajan kaikki eläkkeet ennen verotusta ovat yhteensä alle 986,30 euroa kuukaudessa.

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye