Kela maksoi kansaneläkettä ja takuueläkettä 2,59 miljardia euroa vuonna 2025

19.2.2026 06:00:00 EET | Kela/FPA | Tiedote
Kela maksoi eläkkeitä noin 512 000 henkilölle vuonna 2025. Kansaneläkkeiden saajamäärä on viime vuosina laskenut.
Kela maksoi vuonna 2025 kansaneläkkeitä ja takuueläkkeitä yhteensä noin 512 000 henkilölle. Kansaneläkettä sai viime vuonna noin 508 000 henkilöä. Saajien määrä vähentyi noin kuudella prosentilla edellisvuodesta. 2020-luvun kuluessa kansaneläkkeen saajamäärä on vähentynyt reilulla 12 prosentilla.
Vuoden 2025 aikana Kela maksoi kansaneläkkeitä 2,27 miljardia euroa. Summa laski hieman yli kahdella prosentilla edellisvuodesta.
– Kansaneläkkeiden maksaminen ulkomaille päättyi 1.2.2025, mikä osaltaan selittää laskua saajamärissä. Työeläkkeiden taso on noussut ja yhä useamman eläkkeensaajan työeläkkeen määrä on yli tulorajan, jolla voi saada kansaneläkettä, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Karoliina Koskenvuo.
Takuueläkkeiden saajamäärä on pysynyt tasaisena
Takuueläkkeen saajamäärä on pysynyt viime vuodet tasaisena. Vuonna 2025 Kela maksoi takuueläkettä 116 000 henkilölle, mikä oli noin 5 000 vähemmän kuin edellisvuonna.
Maksettujen takuueläkkeiden kokonaissumma on ollut hienoisessa nousussa ja oli vuonna 2025 noin 320 miljoonaa euroa. Kasvun taustalla vaikuttavat takuueläkkeisiin viime vuosina tehdyt vuosittaiset indeksitarkistukset ja ajoittaiset tasokorotukset.
Suurimmalla osalla eläkkeensaajista Kelan maksamat eläkkeet täydentävät työeläkettä. Kansaneläke pienenee työeläkkeen kasvaessa. Kun työeläke saavuttaa tietyn tason, kansaneläkettä ei myönnetä enää lainkaan. Kelan maksama takuueläke taas turvaa saajalle vähimmäiseläkkeen, jos saajan kaikki eläkkeet ennen verotusta ovat yhteensä alle 986,30 euroa kuukaudessa.
