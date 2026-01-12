Museo Milavida avaa muotinäyttelyn, jonka keskiössä on mies
18.2.2026 11:42:40 EET | Museo Milavida | Tiedote
Museo Milavida Tampereella avaa 27.2. uuden näyttelyn, Mies – jätkä, keikari, herrasmies. Näyttely nostaa fokukseen miesten pukeutumisen, ja esittelee nykymiehen rakennuspalikat, joilla miehisyys on aikojen saatossa rakentunut ja rakennettu. Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan näyttelyyn etukäteen to ja pe 26.–27.2.
Miesten muoti on vähän tutkittua
-Miesten pukeutumiseen ja muotiin keskittyviä näyttelyitä on nähty museoissa melko harvoin, kertoo näyttelyn projektipäällikkö Katri Pyysalo.
-Milavida vastaa nyt tähän puutteeseen ja asiakkaiden toiveeseen uudella näyttelyllään.
Milavidassa mies puetaan asemansa mukaiseen univormuun, kulmaraudoilla korjattuihin bootseihin, liikkumisen vapautta korostaviin verkkareihin, sekä nykymiehen vaatekaapista jo kadonneisiin bonjouriin ja lounaspukuun.
-Esillä on myös esimerkiksi frakkeja eri ajoilta, joista näkee hyvin muodin muutokset, kertoo näyttelyn tutkija Jaakko Mäkinen.
Tähän miesten asuista juhlavimpaan vihkiytymättömille selviää myös se, kuinka monesta pienestä osasesta miesten iltaeleganssi koostuu ja kuinka ollaan kovat kaulassa.
Mies esitellään näyttelyssä muodin ja pukeutumisen kautta. Mitä ja miksi miehet ovat pukeneet päälleen historiassa ja kuinka se heijastelee nykyhetkeen.
-Ajallisesti esillä olevat vaatteet ulottuvat aateliston 1750-luvun koreilevasta muodista tämän päivän minimalistiseen ja kokeellisempaan tyyliin, Mäkinen sanoo.
-Pukuhistorian ja esineistön avulla näyttely herättää pohtimaan miehisyyttä laajemmin, kuinka se on rakentunut ja aikojen saatossa muuttunut. Esille nostetaan myös se, miten esimerkiksi univormujen muotokieli on vaikuttanut miesten pukeutumiseen.
Vaattureilla tärkeä rooli miehen tyylissä
Oma kokonaisuutensa näyttelyssä on vaatturintyö ja sen historia.
-Vaatturintyöllä on miesten muodin kehittymisessä ja rakentumisessa merkittävä rooli ja se kytkeytyy vahvasti myös esimerkiksi univormujen historiaan, sanoo Mäkinen.
-Klassinen herrainpukeutuminen sellaisenaan on katukuvassa harvinaista, mutta siitä juontavia elementtejä näkyy paljonkin.
Puku miehen tekee ja jätkästäkin saa oikealla asulla herrasmiehen. Ja pienellä lisähuomiolla voi herrasmies muuttua keikariksi eli dandyksi.
Näyttelyn esineistö kattaa liki 300 vuotta miesten pukeutumista. Pääosin Tampereen historiallisten museoiden omista kokoelmista koottua näyttelyä täydentävät esinelainat mm. Nordiska Museetista, Tukholmasta ja ajankohtaisilta suomalaisilta suunnittelijoilta. Nykysuunnittelijoista ääneen ja catwalkille pääsevät lahjakkaat ja kansainvälisesti tunnustetut ja tunnetut suunnittelijat Lauri Järvinen, Ervin Latimer, Teemu Muurimäki ja Arttu Åfeldt. Tuoreinta juhlaeleganssia näyttelyssä edustaa ihailua osakseen kerännyt frakki, jonka Teemu Muurimäki suunnitteli Matti Myllyaholle presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa varten.
-Näyttelyn nykysuunnittelijoiden työssä näkyy vahvasti klassisen miestenvaatetuksen perintö, sitä upeasti varioiden, muokaten ja kyseenalaistaen, näyttelyn projektipäällikkö Katri Pyysalo summaa.
Mies – jätkä, keikari, herrasmies -näyttely Museo Milavidassa 27.2.2026–21.3.2027
Median edustajilla on mahdollisuus tutustua näyttelyyn etukäteen to ja pe 26.–27.2. Varaa oma vierailuaikasi Tähtitalvikki Poikajärvi, puh. 050 321 1189
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
tutkija Jaakko Mäkinen. puh. 040 6262 814, jaakko.il.makinen@tampere.fi
projektipäällikkö Katri Pyysalo, puh. 040 801 6018, katri.pyysalo@tampere.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Museo Milavida on omaleimainen museokohde Tampereella. Päänäyttely perehdyttää kävijän Tampereen kosmopoliittien, Nottbeckien elämään. Museo Milavidassa on aina esillä myös vaihtuva muotia ja muotoilua esittelevä teemanäyttely. Museo Milavida kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös museokeskus Vapriikki ja Amurin museokortteli.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Museo Milavida
Café Barock - vanhan musiikin konserttisarjan kevät soi Milavidassa12.1.2026 08:14:57 EET | Tiedote
Tampereen vanhan musiikin ystävät ry starttaa jo kahdennentoista Café Barock -vuotensa sunnuntaina 18.1. ” Le rossignol en amour -Rakastunut satakieli” -konsertilla. Konserttisarja järjestetään kolmatta vuotta yhteistyössä Museo Milavidan kanssa Näsilinnassa.
Enkeleitä Näsinpuistossa15.12.2025 09:57:49 EET | Tiedote
Museo Milavidan jouluun saapuu joukko ihania enkeleitä lauantaina 20.12. klo 16–18. Kulttuuriyhdistys Reliikin koko perheen tapahtumassa Näsinpuistossa ja Laululavalla pääsee joulun tunnelmaan.
Museo Milavidan Palatsin joulu ja Joulukuusipuisto avautuvat13.11.2025 08:40:31 EET | Tiedote
Jälleen on se aika vuodesta, kun Museo Milavida puetaan jouluiseen asuun ja Nottbeckit – Tampereen kosmopoliitit -näyttelyä täydennetään 1800-luvun herrasväen joulunviettoon liittyvillä esineillä ja tarinoilla. Palatsin joulu -näyttelyssä ja opastetuilla kierroksilla tutustutaan 1800-luvun jouluruokiin, joulukoristeisiin, lahjoihin ja joulupyhien viettoon. Miltä joulu maistui, miten varakkaiden perheiden kodit koristeltiin joulua varten? Miten joulunpyhinä vietettiin aikaa? Millaisia lahjoja esimerkiksi von Nottbeckit ovat saattaneet antaa toisilleen?
Upea Trésor-matto esillä Museo Milavidassa 12.11.–4.12.20257.11.2025 08:48:38 EET | Tiedote
Museo Milavidalla on kunnia esitellä maailmanluokan suunnittelu- ja käsityöosaamista Tampereella. Esille saadaan Mobilier Nationalin eli Ranskan valtion arvokalustekokoelmaan kuuluva Trésor-matto, jonka on suunnitellut tamperelaislähtöinen tekstiilitaiteilija Jaana Reinikainen. Trésor eli ”Aarre” valmistui vuonna 2021 ja se on ollut käytössä mm. Élysée-palatsissa, Ranskan presidentin työhuoneessa.
Museo Milavida esittelee miesten muotia vuonna 20264.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Miesten pukeutumista ja muotia käsittelevät näyttelyt ovat museoiden näyttelykalentereissa harvinaisia. Helmikuussa 2026 Museo Milavida vastaa tähän puutteeseen ja asiakkaidensa toiveeseen nostamalla miehet fokukseen näyttelyllään Mies – jätkä, keikari, herrasmies. Lisäksi vielä tämän vuoden puolella nähdään museossa upea Trésor-matto Ranskan valtion arvokalustekokoelmasta. Museo Milavidassa jatkaa myös ihana Palatsin joulu, joka avautuu vuosittain marraskuun lopulla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme