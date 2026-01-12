Museo Milavida avaa muotinäyttelyn, jonka keskiössä on mies

Miesten muoti on vähän tutkittua

-Miesten pukeutumiseen ja muotiin keskittyviä näyttelyitä on nähty museoissa melko harvoin, kertoo näyttelyn projektipäällikkö Katri Pyysalo.

-Milavida vastaa nyt tähän puutteeseen ja asiakkaiden toiveeseen uudella näyttelyllään.

Milavidassa mies puetaan asemansa mukaiseen univormuun, kulmaraudoilla korjattuihin bootseihin, liikkumisen vapautta korostaviin verkkareihin, sekä nykymiehen vaatekaapista jo kadonneisiin bonjouriin ja lounaspukuun.

-Esillä on myös esimerkiksi frakkeja eri ajoilta, joista näkee hyvin muodin muutokset, kertoo näyttelyn tutkija Jaakko Mäkinen.

Tähän miesten asuista juhlavimpaan vihkiytymättömille selviää myös se, kuinka monesta pienestä osasesta miesten iltaeleganssi koostuu ja kuinka ollaan kovat kaulassa.

Mies esitellään näyttelyssä muodin ja pukeutumisen kautta. Mitä ja miksi miehet ovat pukeneet päälleen historiassa ja kuinka se heijastelee nykyhetkeen.

-Ajallisesti esillä olevat vaatteet ulottuvat aateliston 1750-luvun koreilevasta muodista tämän päivän minimalistiseen ja kokeellisempaan tyyliin, Mäkinen sanoo.

-Pukuhistorian ja esineistön avulla näyttely herättää pohtimaan miehisyyttä laajemmin, kuinka se on rakentunut ja aikojen saatossa muuttunut. Esille nostetaan myös se, miten esimerkiksi univormujen muotokieli on vaikuttanut miesten pukeutumiseen.

Vaattureilla tärkeä rooli miehen tyylissä

Oma kokonaisuutensa näyttelyssä on vaatturintyö ja sen historia.

-Vaatturintyöllä on miesten muodin kehittymisessä ja rakentumisessa merkittävä rooli ja se kytkeytyy vahvasti myös esimerkiksi univormujen historiaan, sanoo Mäkinen.

-Klassinen herrainpukeutuminen sellaisenaan on katukuvassa harvinaista, mutta siitä juontavia elementtejä näkyy paljonkin.

Puku miehen tekee ja jätkästäkin saa oikealla asulla herrasmiehen. Ja pienellä lisähuomiolla voi herrasmies muuttua keikariksi eli dandyksi.

Näyttelyn esineistö kattaa liki 300 vuotta miesten pukeutumista. Pääosin Tampereen historiallisten museoiden omista kokoelmista koottua näyttelyä täydentävät esinelainat mm. Nordiska Museetista, Tukholmasta ja ajankohtaisilta suomalaisilta suunnittelijoilta. Nykysuunnittelijoista ääneen ja catwalkille pääsevät lahjakkaat ja kansainvälisesti tunnustetut ja tunnetut suunnittelijat Lauri Järvinen, Ervin Latimer, Teemu Muurimäki ja Arttu Åfeldt. Tuoreinta juhlaeleganssia näyttelyssä edustaa ihailua osakseen kerännyt frakki, jonka Teemu Muurimäki suunnitteli Matti Myllyaholle presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa varten.

-Näyttelyn nykysuunnittelijoiden työssä näkyy vahvasti klassisen miestenvaatetuksen perintö, sitä upeasti varioiden, muokaten ja kyseenalaistaen, näyttelyn projektipäällikkö Katri Pyysalo summaa.

Mies – jätkä, keikari, herrasmies -näyttely Museo Milavidassa 27.2.2026–21.3.2027

Median edustajilla on mahdollisuus tutustua näyttelyyn etukäteen to ja pe 26.–27.2. Varaa oma vierailuaikasi Tähtitalvikki Poikajärvi, puh. 050 321 1189