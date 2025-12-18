KSO panosti maakunnan kehittämiseen yli 34 miljoonalla eurolla – palveluverkoston laaja uudistamiskierros valmistui

KSO:n liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla

KSO-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 511 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 0,6 % vuodesta

2024.

Vähittäiskaupan osuus konsernin liikevaihdosta oli 367,3 milj. euroa. Palveluverkoston kehittäminen ja laajentaminen toi siihen 1,5 % kasvua edelliseen vuoteen verrattuna.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto oli 101,1 milj. euroa. Polttonesteiden kuluttajahintojen lasku vuoden 2025 aikana näkyy myös liikevaihdon 3,5 %:n laskuna. Litroissa mitattuna polttonesteiden myynti sitä vastoin kasvoi edellisvuodesta.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto kasvoi 4,9 prosenttia, ollen 39,4 miljoonaa euroa. Positiivisen kehityksen taustalla ovat kasvaneet asiakasmäärät hotelleissa sekä kysynnän lisääntyminen erityisesti pikaruokayksiköissä ja Prismojen ravintolamaailmoissa. Liittyminen Sokos Hotels -ketjuun houkutteli lisää asiakkaita Tykkimäki Resortille, mikä kasvatti omalta osaltaan liikevaihtoa.

KSO-konsernin operatiivinen tulos oli 19,8 milj. euroa, kun vuonna 2024 se oli 22,1 milj. euroa. Tuloksen laskun taustalla olivat viime vuonna valmistuneet suuret investoinnit.



Asiakasomistajia palkittiin lähes 30 miljoonalla eurolla

Kymen Seudun Osuuskaupan omistajia oli vuoden 2025 päättyessä 91 243 (ed. v. 90 117), joka on 85,2 % maakunnan talouksista. Vuoden aikana omistajien määrä kasvoi yli tuhannella. Asiakasomistajaksi voi liittyä verkossa, mobiilisovelluksella tai asiakaspalvelupisteellä. Viime vuonna 48 % KSO:n uusista asiakasomistajista liittyi verkossa.

Vuonna 2025 asiakasomistajille maksettiin Bonusta ja maksutapaetua yhteensä 19,4 milj. euroa ja ylijäämänpalautusta 9,4 milj. euroa. Yhteensä asiakasomistajia palkittiin viime vuoden aikana 28,8 miljoonalla eurolla, joka on keskimäärin 315 euroa asiakasomistajaa kohden. Vuonna 2024 asiakasomistajien kokonaispalkitseminen oli 28,6 miljoonaa euroa, joten kasvua vuonna 2025 oli 0,2 miljoonaa euroa.

- Asiakasomistajiemme sitoutuminen ja laaja palvelujen käyttö mahdollistaa myös palkitsemisen ylijäämänpalautuksen muodossa. Osuuskaupan hallitus esittääkin edustajistolle, että ylijäämänpalautusta maksettaisiin 3,0 % vuoden 2025 ostoista, eli noin 11,4 miljoonaa euroa, kertoo KSO:n toimitusjohtaja, kauppaneuvos Harri Miettinen.



Maakunnan elinvoimaisuutta edistettiin laajasti ympäri Kymenlaaksoa – historiallinen investointi valmistui Kotkassa

KSO:n investoi palveluverkostoon yli 34,1 miljoonaa euroa vuonna 2025.

- Investointien näkökulmasta vuosi 2025 oli osuuskauppamme toimintahistorian suurin ja sen

aikana saatiin päätökseen lähes 10 vuotta kestänyt, noin 250 miljoonan euron investointiohjelma. Osuuskaupan tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille sekä kehittää alueen elinvoimaisuutta. Investointien myötä Kymenlaaksossa on nykyaikainen ja monipuolinen S-ryhmän palveluverkosto, kertoo toimitusjohtaja Miettinen.

Vuoden 2025 suurin ja koko investointiohjelman suurimpiin lukeutuva hanke oli marraskuussa valmistunut Kotkan Prismakeskuksen uudistus ja laajennus. Muutostyöt koskivat niin kauppakeskuksen sisätiloja, julkisivua, piha-aluetta kuin talotekniikkaa. Kiinteistön pinta-ala kasvoi n. 2300 neliömetrillä ja laajennusosasta uutta liiketilaa saivat kauppakäytävän erikoisliikkeet ja Ravintolamaailma. KSO avasi Prismakeskukseen Sokos Emotion myymälän, ja palveluvalikoimaa laajensivat myös useat vuokratiloihin muuttaneet uudet erikoisliikkeet.

Original Sokos Hotel Seurahuone Kotkan laajennus ja uudistus oli toinen vuoden 2025 mittavimmista investoinneista. Vuonna 2024 alkanut hanke valmistui heinäkuussa ja siinä rakennettiin uusi 55 huoneen hotellisiipi, uudistettiin 70 hotellihuonetta, sviitti ja aulan vastaanottotilat. Uudistuneessa hotellissa on yhteensä 218 huonetta, 4 ravintolaa, 9 kokoustilaa, 3 saunaa sekä kuntosali ja Flex & Relax -tila. Lisäksi matkailu- ja ravintolapalveluissa investointeja tehtiin Tykkimäen huvipuistossa, erityisesti

pienten lasten laitevalikoimaan. Alueelle rakentui perheen pienimmille suunnattu Kustin ja Kertun farmi, joka tarjoaa niin toiminnallista kuin interaktiivista tekemistä huvittelijoille. Myös huvipuiston makeismyyntipisteitä uudistettiin: avattiin uusi lakritsituotteisiin keskittyvä Lakumaa, ja irtokarkkeja sekä muita makeisia myyvä Karkkimaa siirtyi suurempiin tiloihin.

Vähittäiskaupassa vahvistettiin investoinnein Kotkan lisäksi Kouvolan keskusta-alueen palveluita. Vuodesta 2014 palvellut Sale Eskolanmäki siirtyi toukokuussa S-market-ketjuun ja kiinteistön uudistustyöt valmistuivat kesäkuussa. Myymälän pinta-ala kaksinkertaistui ja uuden ketjun laajan valikoiman ja edullisen hintatason lisäksi tarjolle tuotiin uusia asiointitapoja, kuten itsepalvelukassat.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan suurimmat investoinnit kohdistuivat Kotkan ABC Amiraalin konseptiuudistukseen sekä Kouvolan Prismakeskuksen polttoneste- ja autopesupalveluiden uudistamiseen. Kouvolan Prismakeskuksessa avattiin joulukuussa ABC Carwash-autopesula, jossa on kolme roll-over-autonpesukonetta, itsepalvelupesupaikka ja neljä autonimurointipistettä. Polttonesteen jakeluaseman sijainti muuttui asiakasystävällisemmäksi uuden sijainnin myötä ja sen valikoima kasvoi kahdella polttonestelaadulla.



Digitaalisuus näkyy asiakkaiden arjessa entistä vahvemmin

Asiakasomistajien digitaalisien palveluiden kehittäminen jatkui – ruokarobotit otettiin käyttöön 7 uudessa myymälässä ja vuoden 2025 lopussa palvelu oli käytössä yhteensä 11 myymälässä. Ruokaroboteilla tehtiin yli 18 700 ruokatoimitusta vuoden 2025 aikana. Digitaalisuus näkyy myös myymälöissä, vuoden 2023 aikana käynnistetty elektronisien hintaetikettien asentaminen on jatkunut suunnitellusti – tällä hetkellä valmiina ovat Prismat Kotkassa sekä Kouvolassa ja yli kymmenen S-marketia, hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2026 aikana.



Luottamus&Maine -tutkimuksessa ennätystulos

T-Media Oy on toteuttanut Luottamus&Maine-tutkimuksen kansallisesti ja kansainvälisesti yli kymmenen vuoden ajan. KSO:n luottamusta ja mainetta on tutkittu säännöllisesti vuodesta 2021 lähtien. Tutkimuksessa arvioidaan yrityksen mainetta, eli sitä mitä ihmiset kyseisestä yrityksestä ajattelevat. Vuoden 2025 tutkimuksessa, KSO saavutti kaikkien aikojen parhaat tulokset.

Erinomaiset arvosanat tulivat erityisesti taloudellisesta vakaudesta ja kannattavuudesta sekä hintansa arvoisten tuotteiden ja palvelujen tarjoamisesta. Lisäksi vastaajat arvioivat KSO:ta johtamisen laadun, innovaatioiden toteuttamisen, toiminnan oikeellisuuden, avoimuuden ja läpinäkyvyyden, työantajakuvan, ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuuden sekä vuorovaikutuksen näkökulmista. Vahvan talouden ja laadukkaiden palvelujen ohella maineellisina vahvuuksina nousivat esiin vastuullinen toiminta sekä positiivinen työantajakuva.

- KSO:n työnantajamaine on hyvällä tasolla, mistä osoituksena on myös tarjoamiemme kesätöiden suosio. Hakemuksia vuoden 2026 kesätöihin on jo tähän mennessä saatu ennätyksellinen määrä:kaupan alan ja matkailu- ja ravitsemispalveluiden tehtäviin haki noin 1600 ja Tykkimäen huvipuiston työpaikkoihin yli 1000 henkilöä. KSO palkkaa kaikkiaan 1000 kesätyöntekijää, jotka työllistyvät monipuolisesti kaikille toimialoille. Kesätyöntekijöistä 430 on alle 18-vuotiaita, joille KSO tarjoaa arvokkaan ensikosketuksen työelämään, avaa toimitusjohtaja Miettinen.

Kymen Seudun Osuuskaupassa työskenteli vuonna 2025 keskimäärin 1 442 henkilöä. Henkilöstöstä yli 87 % oli vakituisia työntekijöitä, jotka edustivat 14 kansalaisuutta.



Odotukset vuodelle 2026

Näkymä vuoteen 2026 on myönteinen, vaikka epävarmuustekijöitä on edelleen ja kuluttajat ovat varovaisia. KSO-konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon ja tuloksen odotetaan säilyvän edellisvuosien keskimääräisellä tasolla.

KSO:n liiketoiminnoissa merkittävin tapahtuma on Tykkimäen huvipuiston 40-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuosi tuo mukanaan uuden laitteen sekä juhlavuoden tapahtumia. Tykkimäen alueen kehittäminen jatkuu edelleen, Käyrälammen rannalla sijaitseva Lammenranta Kitchen & Bar saa lisätilaa laajennusosasta, joka valmistuu keväällä 2026.