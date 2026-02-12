Kutsu: Helmareiden joukkue MM-karsintojen avausotteluihin julkaistaan tiistaina 24.2.
18.2.2026 12:36:16 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi kohtaa MM-karsintojen ensimmäisissä otteluissaan Portugalin Paços De Ferreirassa (3.3.) ja Latvian Helsingissä (7.3.).
Päävalmentaja Marko Saloranta nimeää joukkueensa Portugali- ja Latvia-otteluihin tiistaina 24. helmikuuta kello 13.00 Palloliiton toimistolla Helsingissä (Urheilukatu 5).
Helmarit kohtaa MM-karsintojen B-liigassa Portugalin, Slovakian ja Latvian. Suomen avausottelu Portugalia vastaan pelataan tiistaina 3. maaliskuuta Capital do Móvel -stadionilla Paços de Ferreirassa.
Karsintojen sekä vuoden 2026 ensimmäisen kotiottelun Helmarit tuo Helsingin Bolt Arenalle lauantaina 7. maaliskuuta, kun joukkue kohtaa Latvian kello 14.30 alkavassa ottelussa.
Helmareiden ottelut MM-karsinnoissa
Ti 3.3. klo 20.45 Portugali-Suomi, Estádio Capital do Móvel, Paços de Ferreira
La 7.3. klo 14.30 Suomi-Latvia, Bolt Arena, Helsinki
Ti 14.4. klo 18.30 Suomi-Slovakia, Bolt Arena, Helsinki
La 18.4. Latvia-Suomi
Pe 5.6. Slovakia-Suomi
Ti 9.6. klo 20.00 Suomi-Portugali, Tammelan Stadion, Tampere
Yle näyttää kanavillaan kaikki Helmareiden MM-karsintaottelut.
Helmarit pelaa MM-karsinnat B-liigassa, josta jokaisen lohkon kolme parasta etenee syksyllä 2026 pelattaviin MM-jatkokarsintoihin. Lohkovoittajat nousevat Nations Leaguen A-liigaan.
Euroopasta MM-kisoihin selviää A-liigan neljä lohkovoittajaa, jatkokarsintojen seitsemän parasta sekä mahdollisesti yksi joukkue maanosaliittojen välisten jatkokarsintojen kautta.
Lisätiedot:
NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
