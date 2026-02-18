Kempower liittyy ChargeUp Europeen edistämään sähköautojen latausinfrastruktuurin kehitystä

Kempower on liittynyt usean eurooppalaisen sähköautolataustoimialan yrityksen joukkoon ChargeUp Europe -järjestössä

Sähköautolataamisen arvoketjussa toimivien yritysten järjestö edistää latausinfrastruktuurin kuluttajalähtöistä käyttöönottoa Euroopassa

ChargeUp Europen tavoitteena on tukea käyttöönottoa edistämällä rajat ylittävää avointa markkinaa ja poistamalla siirtymää hidastavia markkinarajoitteita



DC-pikalatauslaitteiden valmistaja Kempower on liittynyt sähköautolataamisen arvoketjussa toimivien yritysten järjestöön ChargeUp Europeen. Sen jäseniin kuuluu ajoneuvovalmistajia, latausoperaattoreita, ohjelmistoratkaisujen toimittajia, kierrätysyrityksiä ja tutkimuslaitoksia, jotka kaikki pyrkivät edistämään sähköautolatausinfrastruktuurin käyttöönottoa Euroopassa.

Järjestö perustettiin vuonna 2020 sähköautojen latausmarkkinoiden yhteiseksi äänitorveksi edistämään latausinfrastruktuurin laajaa käyttöönottoa Euroopassa ja tekemään sähköautoteollisuudesta toimivan kuluttajille ja yrityksille. ChargeUp Europen tehtävänä on edistää kuluttajalähtöistä latausinfrastruktuurin käyttöönottoa, tehdä sähköauton ajamisesta rajat ylittävää avoimen markkinamallin avulla ja poistaa siirtymää hidastavia markkinarajoitteita, kuten sähköverkkoon ja tiedonjakamiseen liittyvät rajoitteet.

Liittyäkseen Kempowerin tuli täyttää tietyt kriteerit, kuten olla aktiivinen tukija sujuvasta sähköisen liikenteen siirtymästä avoimilla ja yhtenäisillä viestintäprotokollilla ja standardeilla sekä sitouduttava korkeimpiin kyberturvallisuusstandardeihin.

Jäsenenä Kempowerin edustajat osallistuvat säännöllisesti yli 40 muun yrityksen kanssa tilaisuuksiin, joissa jaetaan näkemyksiä ja edistetään yhdessä positiivisia poliittisia muutoksia.

”Kempowerissa kaikki toiminta perustuu missioomme edistää kestävämpää tulevaisuutta sähköistämällä liikenne. Lataaminen on olennainen osa yhtälöä, ja sen on oltava kuluttajille saumatonta, luotettavaa ja yleisesti saatavilla. Liittyminen ChargeUp Europeen ja yhteistyö alan muiden toimijoiden kanssa, jotka ovat yhtä sitoutuneita tavoitteen toteuttamiseen, oli meille luonnollinen askel”, sanoo Kempowerin tuotejohtaja Jussi Vanhanen.

”Olemme iloisia voidessamme toivottaa Kempowerin tervetulleeksi ChargeUp Europen uusimpana jäsenenä. Kempowerin erinomaisuus DC-pikalataustekniikassa, mukaan lukien ratkaisut raskaille ajoneuvoille ja suuriteholatausympäristöille, tuo tunnustettua ja arvokasta osaamista alallemme ja nyt myös ChargeUp Europen työhön”, sanoo ChargeUp Europen pääsihteeri Lucie Mattera.

Lehdistökontakti

Sari Hörkkö, viestintäpäällikkö, Kempower

sari.horkko@kempower.com

+358 29 0021900

Kempower lyhyesti

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com

ChargeUp Europe chargeupeurope.eu