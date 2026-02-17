Veikkaus Oy

Kenosta 250 000 euron voitto Hyvinkäälle - Vuoden toiseksi suurin potti Kenosta

18.2.2026 12:52:12 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Kenon tiistain ilta-arvonnasta osui 250 000 euron voitto Hyvinkäälle. Voitto on vuoden toiseksi suurin Veikkauksen Keno-pelistä voitettu potti.

Käsi pitelee älypuhelinta, jonka näytöllä on keltaoranssisävyinen Veikkauksen Keno-pelivalikko; taustalla näkyy vaalea verho ja vihreä huonekasvi.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Veikkaus/Mari Lehtisalo

Nettipelaaja Hyvinkäältä voitti 250 000 euroa Kenon tiistain ilta-arvonnasta. Onnekas voittaja oli pelannut 0,50 euron panoksella kymppikenon ja kunkkunumeron. 

Kun hänen rivistään löytyi kymmenen oikeaa numeroa ja oikea kunkkunumero, tuli kertoimeksi 500 000 ja onnekkaan Keno-pelaajan voitoksi 250 000 euroa.

Veikkauksen Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli, joka alkoi vuonna 2002. Pelissä riville valitaan 2 – 10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä. Pelin voittoon vaikuttavat pelirivin numeroiden määrä (kenotaso), valittu panos ja osumien määrä.

Kenon suurimmat voitot vuonna 2026    
Päivämäärä Voittosumma Paikkakunta
4.2. 325 000,00 € Lohja
17.2. 250 000,00 € Hyvinkää
26.1. 100 000,00 € Joensuu
24.1. 100 000,00 € Seinäjoki

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye