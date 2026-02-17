Kenosta 250 000 euron voitto Hyvinkäälle - Vuoden toiseksi suurin potti Kenosta
18.2.2026 12:52:12 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Kenon tiistain ilta-arvonnasta osui 250 000 euron voitto Hyvinkäälle. Voitto on vuoden toiseksi suurin Veikkauksen Keno-pelistä voitettu potti.
Nettipelaaja Hyvinkäältä voitti 250 000 euroa Kenon tiistain ilta-arvonnasta. Onnekas voittaja oli pelannut 0,50 euron panoksella kymppikenon ja kunkkunumeron.
Kun hänen rivistään löytyi kymmenen oikeaa numeroa ja oikea kunkkunumero, tuli kertoimeksi 500 000 ja onnekkaan Keno-pelaajan voitoksi 250 000 euroa.
Veikkauksen Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli, joka alkoi vuonna 2002. Pelissä riville valitaan 2 – 10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä. Pelin voittoon vaikuttavat pelirivin numeroiden määrä (kenotaso), valittu panos ja osumien määrä.
|Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
|Päivämäärä
|Voittosumma
|Paikkakunta
|4.2.
|325 000,00 €
|Lohja
|17.2.
|250 000,00 €
|Hyvinkää
|26.1.
|100 000,00 €
|Joensuu
|24.1.
|100 000,00 €
|Seinäjoki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
