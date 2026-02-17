Kenosta 250 000 euron voitto Hyvinkäälle - Vuoden toiseksi suurin potti Kenosta

Nettipelaaja Hyvinkäältä voitti 250 000 euroa Kenon tiistain ilta-arvonnasta. Onnekas voittaja oli pelannut 0,50 euron panoksella kymppikenon ja kunkkunumeron.



Kun hänen rivistään löytyi kymmenen oikeaa numeroa ja oikea kunkkunumero, tuli kertoimeksi 500 000 ja onnekkaan Keno-pelaajan voitoksi 250 000 euroa.



Veikkauksen Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli, joka alkoi vuonna 2002. Pelissä riville valitaan 2 – 10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä. Pelin voittoon vaikuttavat pelirivin numeroiden määrä (kenotaso), valittu panos ja osumien määrä.

Kenon suurimmat voitot vuonna 2026 Päivämäärä Voittosumma Paikkakunta 4.2. 325 000,00 € Lohja 17.2. 250 000,00 € Hyvinkää 26.1. 100 000,00 € Joensuu 24.1. 100 000,00 € Seinäjoki