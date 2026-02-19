Vedyn siirtoverkon YVA-menettely käynnistyy Länsi-Suomessa

Hanke on maantieteellisen laajuutensa vuoksi jaettu viiteen erilliseen YVA-menettelyyn. Nyt alkava Länsi-Suomen YVA-menettelyn osuus sijoittuu Kannukseen, Kokkolaan, Kruunupyyhyn, Pedersöreen, Uusikaarlepyyhyn, Vöyriin, Vaasaan, Laihialle, Mustasaareen, Maalahteen, Närpiöön sekä Kristiinankaupunkiin. Hanke rajautuu Pohjois-Pohjanmaan maakunnan rajalla joko Kalajoen kaupunkiin tai Sievin kuntaan ja Satakunnan rajalla Merikarvian kuntaan.

Vedyn siirtoverkko koostuu maahan sijoitettavista korkeapaineisista hiiliteräsputkista sekä venttiili- ja paineenvähennysasemista, joiden yhteyteen rakennetaan kaavin- ja mittausasemia. Siirtoverkon varrelle rakennetaan anodikenttiä putken korroosiosuojausta varten. Vetyputki asennetaan metsämaalla vähintään yhden metrin ja pelloilla 1,2 metrin peitesyvyyteen. Vetyputkelle lunastetaan pysyvä 10 metrin levyinen käyttöoikeusalue, joka pidetään puustosta vapaana. Länsi-Suomen vedyn siirtoputkireitti on vaihtoehdossa VE1 noin 298 kilometriä pitkä ja vaihtoehdossa VE2 302 kilometriä pitkä.

YVA-menettelyssä arvioidaan kahta vaihtoehtoista linjausta

Molemmissa toteutusvaihtoehdoissa on yhteinen reittiosuus välillä Kokkola–Kristiinan-kaupunki/Merikarvia, jonka pituus on yhteensä 254 kilometriä. Yhteisen reittiosuuden lisäksi toteutusvaihtoehdossa VE1 tarkastellaan siirtoputkireittiä välillä Kalajoki/Kannus–Kokkola, jonka pituus on 45 kilometriä. Toteutusvaihtoehdossa VE2 tarkastellaan yhteisen reittiosuuden lisäksi siirtoputkireittiä välillä Sievi/Kannus–Kokkola, jonka pituus on 48 kilometriä.

VE0: Hanketta ei toteuteta.

VE1: kaasuputkilinjauksen pituus on noin 298 km. Reitti kulkee välillä Kalajoki/Kannus– Kokkola–Kristiinankaupunki/Merikarvia.

VE 2: kaasuputkilinjauksen pituus on noin 302 km. Reitti kulkee välillä Sievi/Kannus– Kokkola–Kristiinankaupunki/Merikarvia.

Kuulutus on nähtävillä 18.2.–19.3.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivulla www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. YVA-ohjelma julkaistaan osoitteessa ymparisto.fi/vedyn-siirtoverkko-osa3-lansi-suomi-YVA. YVA-ohjelmaan voi tutustua myös Kalajoen, Kannuksen, Kokkolan, Uudenkaarlepyyn, Närpiön ja Kristiinankaupungin kaupunkien kaupungintaloilla, Vaasan kansalaisinfossa sekä Sievin, Kruunupyyn, Pedersören, Vöyrin, Maalahden ja Merikarvian kunnantaloilla, Mustasaaren virastotalolla ja Laihian kunnan teknisellä osastolla, sekä em. kuntien kirjastoissa.

Osallistu hankkeen yleisötilaisuuteen ja esitä mielipiteesi

Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuudet pidetään tiistaina 3.3.2026 Kälviällä klo 17.30–19.30 Audiorio Lucinassa (Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ), keskiviikkona 4.3.2026 Vaasassa klo 17.30–19.30 Vaasan yliopiston Levon auditoriossa (Wolffintie 32, 65200 Vaasa) ja torstaina 5.3.2026 Närpiössä klo 17.30–19.30 Frans Henrikson -salissa (Närpesvägen 16, 64200 Närpiö). Tilaisuus Kälviällä on suomenkielinen ja tilaisuudet Vaasassa ja Närpiössä kaksikielisiä. Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu kello 17.00 alkaen. Vaasan esittelytilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta edellä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivulla.

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa 19.3.2026 mennessä osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi diaarinumero LVV-U/23232/2026.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla ymparisto.fi/vedyn-siirtoverkko-osa3-lansi-suomi-YVA.