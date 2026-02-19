Vedyn siirtoverkon YVA-menettely käynnistyy Länsi-Suomessa
19.2.2026 08:47:30 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Gasgrid Vetyverkot Oy on toimittanut Lupa- ja valvontavirastolle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Suomen kansallisen vedyn siirtoverkon Länsi-Suomen osuudesta. Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 19.3.2026 asti.
Hanke on maantieteellisen laajuutensa vuoksi jaettu viiteen erilliseen YVA-menettelyyn. Nyt alkava Länsi-Suomen YVA-menettelyn osuus sijoittuu Kannukseen, Kokkolaan, Kruunupyyhyn, Pedersöreen, Uusikaarlepyyhyn, Vöyriin, Vaasaan, Laihialle, Mustasaareen, Maalahteen, Närpiöön sekä Kristiinankaupunkiin. Hanke rajautuu Pohjois-Pohjanmaan maakunnan rajalla joko Kalajoen kaupunkiin tai Sievin kuntaan ja Satakunnan rajalla Merikarvian kuntaan.
Vedyn siirtoverkko koostuu maahan sijoitettavista korkeapaineisista hiiliteräsputkista sekä venttiili- ja paineenvähennysasemista, joiden yhteyteen rakennetaan kaavin- ja mittausasemia. Siirtoverkon varrelle rakennetaan anodikenttiä putken korroosiosuojausta varten. Vetyputki asennetaan metsämaalla vähintään yhden metrin ja pelloilla 1,2 metrin peitesyvyyteen. Vetyputkelle lunastetaan pysyvä 10 metrin levyinen käyttöoikeusalue, joka pidetään puustosta vapaana. Länsi-Suomen vedyn siirtoputkireitti on vaihtoehdossa VE1 noin 298 kilometriä pitkä ja vaihtoehdossa VE2 302 kilometriä pitkä.
YVA-menettelyssä arvioidaan kahta vaihtoehtoista linjausta
Molemmissa toteutusvaihtoehdoissa on yhteinen reittiosuus välillä Kokkola–Kristiinan-kaupunki/Merikarvia, jonka pituus on yhteensä 254 kilometriä. Yhteisen reittiosuuden lisäksi toteutusvaihtoehdossa VE1 tarkastellaan siirtoputkireittiä välillä Kalajoki/Kannus–Kokkola, jonka pituus on 45 kilometriä. Toteutusvaihtoehdossa VE2 tarkastellaan yhteisen reittiosuuden lisäksi siirtoputkireittiä välillä Sievi/Kannus–Kokkola, jonka pituus on 48 kilometriä.
VE0: Hanketta ei toteuteta.
VE1: kaasuputkilinjauksen pituus on noin 298 km. Reitti kulkee välillä Kalajoki/Kannus– Kokkola–Kristiinankaupunki/Merikarvia.
VE 2: kaasuputkilinjauksen pituus on noin 302 km. Reitti kulkee välillä Sievi/Kannus– Kokkola–Kristiinankaupunki/Merikarvia.
Kuulutus on nähtävillä 18.2.–19.3.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivulla www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. YVA-ohjelma julkaistaan osoitteessa ymparisto.fi/vedyn-siirtoverkko-osa3-lansi-suomi-YVA. YVA-ohjelmaan voi tutustua myös Kalajoen, Kannuksen, Kokkolan, Uudenkaarlepyyn, Närpiön ja Kristiinankaupungin kaupunkien kaupungintaloilla, Vaasan kansalaisinfossa sekä Sievin, Kruunupyyn, Pedersören, Vöyrin, Maalahden ja Merikarvian kunnantaloilla, Mustasaaren virastotalolla ja Laihian kunnan teknisellä osastolla, sekä em. kuntien kirjastoissa.
Osallistu hankkeen yleisötilaisuuteen ja esitä mielipiteesi
Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuudet pidetään tiistaina 3.3.2026 Kälviällä klo 17.30–19.30 Audiorio Lucinassa (Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ), keskiviikkona 4.3.2026 Vaasassa klo 17.30–19.30 Vaasan yliopiston Levon auditoriossa (Wolffintie 32, 65200 Vaasa) ja torstaina 5.3.2026 Närpiössä klo 17.30–19.30 Frans Henrikson -salissa (Närpesvägen 16, 64200 Närpiö). Tilaisuus Kälviällä on suomenkielinen ja tilaisuudet Vaasassa ja Närpiössä kaksikielisiä. Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu kello 17.00 alkaen. Vaasan esittelytilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta edellä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivulla.
Lausunnot ja mielipiteet
YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa 19.3.2026 mennessä osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi diaarinumero LVV-U/23232/2026.
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla ymparisto.fi/vedyn-siirtoverkko-osa3-lansi-suomi-YVA.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Yhteysviranomainen: Jutta Lillberg-Puskala, Lupa- ja valvontavirasto, p. 0295 254 814, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Hankkeesta vastaava: Merja Autiola, Gasgrid Vetyverkot Oy, p. 040 576 4798,
etunimi.sukunimi@gasgrid.fi
YVA-konsultti: Essi Kuisma, FCG rakennettu Ympäristö Oy, p. 040 559 5183, etunimi.sukunimi@fcg.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Mondo Mineralsin Sotkamossa sijaitsevan Uutelan talkkikaivoksen tarkkailuohjelma on hyväksytty19.2.2026 08:46:08 EET | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on antanut hyväksymispäätöksen Sotkamossa sijaitsevan Uutelan talkkikaivoksen tarkkailuohjelmasta, jota on päivitetty kaivosalueen laajennuksen vuoksi. Lupa- ja valvontavirasto teki päätöksessään lisäyksiä yhtiön esittämään tarkkailuohjelmasuunnitelmaan. Lisämääräyksillä edellytetään muun muassa tarkentamaan suotovesien tarkkailua sekä tihentämään pohjavesinäytteenottoa.
Kiinteistönvälitys Johacon Oy LKV:lle 19 500 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä19.2.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 29.12.2025 määrännyt 19 500 euron seuraamusmaksun Kiinteistönvälitys Johacon Oy LKV:lle.
Korsnäsin vanhan kaivoksen ympäristöriskeistä valmistui kattava selvitys – ei puhdistustarvetta18.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Korsnäsin vanhan kaivoksen alueesta ei aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle, eikä alueella ole välitöntä puhdistustarvetta. Selvitys on osa valtion rahoittamaa KAJAK-hanketta, jota toteuttaa Lupa- ja valvontavirasto.
Ravintola-alan yrittäjälle ehdollista vankeutta ulkomaalaisten työntekijöiden työperäisestä hyväksikäytöstä16.2.2026 15:00:36 EET | Tiedote
Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi Mikkelissä toimineen ravintola-alan yrittäjän yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen entisten työntekijöidensä hyväksikäytöstä. Lisäksi yrittäjä tuomittiin korvaamaan yhteisvastuullisesti työnantajana toimineen yhtiön kanssa työntekijöille näiltä saamatta jääneen palkan sekä kärsimyskorvauksen viivästyskorkoineen.
Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmän Isoniitun Lintu Oy:n broilerinkasvattamon laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta13.2.2026 08:43:14 EET | Tiedote
Isoniitun Lintu Oy suunnittelee olemassa olevan broilerikasvattamon laajennusta. Hanke sijoittuu Pöytyän kuntaan, lähelle Karinaisten kirkonkylää nykyisten kasvattamorakennusten välittömään läheisyyteen. Hankkeessa suunnitellaan enintään kahden uuden kasvattamohallin rakentamista. Nykyisen toiminnan tuottama lanta levitetään osin lähialueen pelloille ja osin toimitetaan Biolan Oy:lle. Toiminnan laajennuksesta syntyvä lanta suunnitellaan toimitettavan Biolan Oy:lle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme